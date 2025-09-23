Kéo giật cổ phiếu lớn, VN-Index “đổi màu” phút chót, thanh khoản giảm mạnh

Giao dịch chiều nay có phần sôi động hơn buổi sáng, nhưng là do xuất hiện một đợt xả khá mạnh. VN-Index thậm chí còn tạo đáy sâu mới trước khi một vài cổ phiếu lớn được đánh ngược lên trong khoảng 15 phút cuối.

Chỉ số từ chỗ chạm đáy lúc 2h15 giảm hơn 10 điểm, đóng cửa bật ngược thành tăng nhẹ 0,81 điểm. Đây là kết quả của nỗ lực đỡ trụ trong 15 phút cuối đợt khớp liên liên tục và neo giữ trong đợt đóng cửa.

Những biến động này không thể thiếu vắng bóng dáng của VIC, VHM, hôm nay thêm CTG. Các cổ phiếu này không mạnh nếu nhìn từ giá tham chiếu, nhưng ở ít phút ngắn ngủi thì tác động cũng không nhỏ. VIC tăng khoảng 1,5% từ giá lúc 2h15 tới đóng cửa. CTG tương tự, từ 2h15 đến lúc đóng cửa giá thay đổi +1,11%. VHM ít phút trước thời điểm chốt đợt liên tục còn ở giá thấp nhất giảm hơn 3%, đóng cửa chỉ còn -0,8%, tức là tăng khoảng 2,1% chỉ trong vài lần khớp lệnh.

Kết quả cuối cùng nhóm trụ cũng chỉ có CTG tăng 1,42% so với tham chiếu, VPB tăng 1,36% là nổi bật. VIC, VCB, HPG, MBB cũng xanh nhưng yếu. Dù vậy điểm số tăng vừa đủ để kéo VN-Index qua tham chiếu, ghi nhận một phiên phục hồi so với hôm qua.

Dù vậy nhìn tổng thể phiên chiều nay thì xu hướng giảm lại là chủ đạo. VN-Index tăng đạt đỉnh cao nhất phiên lúc 1h20, tăng 0,56% so với tham chiếu tương đương +9,1 điểm. Từ đỉnh này chỉ số có nhịp trượt dài đến tận 2h15 mới dừng lại. Biên độ giảm của nhịp này khoảng 1% và cũng là thời điểm sàn HoSE tăng thanh khoản nhiều nhất. Tính chung phiên chiều nay giao dịch tăng 56% so với phiên sáng.

Nhịp trượt giảm này cho thấy vẫn có nhà đầu tư canh me bán ra khi giá phục hồi. Với biên độ giảm mạnh hôm qua và qua 5 phiên liền, các vị thế ngắn hạn hầu như đều thua lỗ nên khi hàng về hoạt động cắt lỗ gia tăng là bình thường.

Điểm tích cực là cũng không có nhiều cổ phiếu giảm sâu. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa ghi nhận 157 mã tăng/153 mã đỏ, trong đó chỉ 76 mã giảm quá 1%, nhỉnh hơn phiên sáng một chút (55 mã). SHB là blue-chips xuất hiện áp lực bán nổi bật khi riêng chiều nay thanh khoản tới gần 2.088 tỷ đồng. Chốt phiên sáng SHB còn tham chiếu, đóng cửa đã giảm 2,3%. Một blue-chips khác cũng khá yếu là FPT, giảm riêng chiều nay khoảng 0,41% so với phiên sáng và đóng cửa mất 1,71% so với tham chiếu. Phiên chiều FPT cũng thanh khoản cực cao với 1.019 tỷ đồng.

Từ góc độ thanh khoản, các cổ phiếu giao dịch lớn nhất phần lớn duy trì mức tăng yếu.

Thống kê rổ VN30 cho thấy có tới 23 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã lên cao hơn. TPB là cổ phiếu duy nhất mạnh đáng kể khi tăng 1,86% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa tăng 1,05%, tức là đảo ngược màu giá thành công. Với thanh khoản rổ VN30 buổi chiều tăng tới gần 85% so với buổi sáng nhưng mặt bằng giá thấp hơn, rõ ràng là sức ép từ bên bán đã mạnh dần lên.

Ở nhóm tăng giá, cũng chỉ có 58 mã tăng hơn 1% và giao dịch dồn vào hơn 20 mã có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm thanh khoản vượt trăm tỷ trong số này có 8 mã, bao gồm VIX tăng 2,07%, VPB tăng 1,36%, MWG tăng 1,7%, STB tăng 1,09%, DXG tăng 1,55%, TPB tăng 1,05%, CTG tăng 1,42%, BAF tăng 1,47%.

Những cổ phiếu mạnh nhất thị trường hầu hết có giao dịch nhỏ, ví dụ JVC, TCD, SVD, DTL, BCG kịch trần nhưng chỉ khớp vài tỷ tới vài trăm triệu đồng. ANV tăng 5,93%, VNE tăng 5,41%, SHI tăng 4,59%, LGL tăng 4,54%, TLD tăng 4,3%, LDG tăng 4,04%... là những cổ phiếu có giao dịch nhỉnh hơn phần còn lại.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng có thay đổi theo hướng tích cực khi giải ngân mới 1.834 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với phiên sáng, đảo ngược thành mua ròng 303,8 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 317,8 tỷ. Khối này mua tốt VIX +248,8 tỷ, MWG +149,3 tỷ, SHB +134,5 tỷ, VPB +76,8 tỷ, TPB +73,7 tỷ, VCB +59,7 tỷ, HPG +55,5 tỷ, BID +51,7 tỷ. Phía bán ròng có FPT -562 tỷ, MSN -81,9 tỷ, KDH -46,3 tỷ, GEX -35,7 tỷ, VRE -30,9 tỷ.

Mặc dù có thanh khoản tốt hơn trong phiên chiều nhưng hôm nay vẫn là một ngày giao dịch tệ nhất kể từ đầu tháng 7/2025. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết lần đầu tiên xuống dưới mốc 20.000 tỷ chưa tính thỏa thuận, chỉ đạt 19.795 tỷ đồng. Điều này khiến diễn biến phục hồi trở lên kém tin cậy, dù bên bán cũng không tạo nhiều sức ép.