Kéo giật cổ phiếu lớn, VN-Index “đổi màu” phút chót, thanh khoản giảm mạnh

Giao dịch chiều nay có phần sôi động hơn buổi sáng, nhưng là do xuất hiện một đợt xả khá mạnh. VN-Index thậm chí còn tạo đáy sâu mới trước khi một vài cổ phiếu lớn được đánh ngược lên trong khoảng 15 phút cuối.
Chỉ số từ chỗ chạm đáy lúc 2h15 giảm hơn 10 điểm, đóng cửa bật
ngược thành tăng nhẹ 0,81 điểm. Đây là kết quả của nỗ lực đỡ trụ trong 15 phút
cuối đợt khớp liên liên tục và neo giữ trong đợt đóng cửa.
Những biến động này không thể thiếu vắng bóng dáng của VIC,
VHM, hôm nay thêm CTG. Các cổ phiếu này không mạnh nếu nhìn từ giá tham chiếu,
nhưng ở ít phút ngắn ngủi thì tác động cũng không nhỏ. VIC tăng khoảng 1,5% từ
giá lúc 2h15 tới đóng cửa. CTG tương tự, từ 2h15 đến lúc đóng cửa giá thay đổi
+1,11%. VHM ít phút trước thời điểm chốt đợt liên tục còn ở giá thấp nhất giảm
hơn 3%, đóng cửa chỉ còn -0,8%, tức là tăng khoảng 2,1% chỉ trong vài lần khớp
lệnh.
Kết quả cuối cùng nhóm trụ cũng chỉ có CTG tăng 1,42% so với
tham chiếu, VPB tăng 1,36% là nổi bật. VIC, VCB, HPG, MBB cũng xanh nhưng yếu. Dù
vậy điểm số tăng vừa đủ để kéo VN-Index qua tham chiếu, ghi nhận một phiên phục
hồi so với hôm qua.
Dù vậy nhìn tổng thể phiên chiều nay thì xu hướng giảm lại là
chủ đạo. VN-Index tăng đạt đỉnh cao nhất phiên lúc 1h20, tăng 0,56% so với tham
chiếu tương đương +9,1 điểm. Từ đỉnh này chỉ số có nhịp trượt dài đến tận 2h15
mới dừng lại. Biên độ giảm của nhịp này khoảng 1% và cũng là thời điểm sàn HoSE
tăng thanh khoản nhiều nhất. Tính chung phiên chiều nay giao dịch tăng 56% so với
phiên sáng.
Nhịp trượt giảm này cho thấy vẫn có nhà đầu tư canh me bán
ra khi giá phục hồi. Với biên độ giảm mạnh hôm qua và qua 5 phiên liền, các vị
thế ngắn hạn hầu như đều thua lỗ nên khi hàng về hoạt động cắt lỗ gia tăng là bình
thường.
Điểm tích cực là cũng không có nhiều cổ phiếu giảm sâu. Độ rộng
sàn HoSE lúc đóng cửa ghi nhận 157 mã tăng/153 mã đỏ, trong đó chỉ 76 mã giảm
quá 1%, nhỉnh hơn phiên sáng một chút (55 mã). SHB là blue-chips xuất hiện áp lực
bán nổi bật khi riêng chiều nay thanh khoản tới gần 2.088 tỷ đồng. Chốt phiên sáng
SHB còn tham chiếu, đóng cửa đã giảm 2,3%. Một blue-chips khác cũng khá yếu là
FPT, giảm riêng chiều nay khoảng 0,41% so với phiên sáng và đóng cửa mất 1,71%
so với tham chiếu. Phiên chiều FPT cũng thanh khoản cực cao với 1.019 tỷ đồng.
Thống kê rổ VN30 cho thấy có tới 23 cổ phiếu tụt giá so với
phiên sáng, chỉ 7 mã lên cao hơn. TPB là cổ phiếu duy nhất mạnh đáng kể khi tăng
1,86% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa tăng 1,05%, tức là đảo ngược màu giá
thành công. Với thanh khoản rổ VN30 buổi chiều tăng tới gần 85% so với buổi sáng
nhưng mặt bằng giá thấp hơn, rõ ràng là sức ép từ bên bán đã mạnh dần lên.
Ở nhóm tăng giá, cũng chỉ có 58 mã tăng hơn 1% và giao dịch
dồn vào hơn 20 mã có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm thanh khoản vượt
trăm tỷ trong số này có 8 mã, bao gồm VIX tăng 2,07%, VPB tăng 1,36%, MWG tăng
1,7%, STB tăng 1,09%, DXG tăng 1,55%, TPB tăng 1,05%, CTG tăng 1,42%, BAF tăng
1,47%.
Những cổ phiếu mạnh nhất thị trường hầu hết có giao dịch nhỏ,
ví dụ JVC, TCD, SVD, DTL, BCG kịch trần nhưng chỉ khớp vài tỷ tới vài trăm triệu
đồng. ANV tăng 5,93%, VNE tăng 5,41%, SHI tăng 4,59%, LGL tăng 4,54%, TLD tăng
4,3%, LDG tăng 4,04%... là những cổ phiếu có giao dịch nhỉnh hơn phần còn lại.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng có thay đổi theo hướng
tích cực khi giải ngân mới 1.834 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với phiên sáng, đảo
ngược thành mua ròng 303,8 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 317,8 tỷ. Khối này
mua tốt VIX +248,8 tỷ, MWG +149,3 tỷ, SHB +134,5 tỷ, VPB +76,8 tỷ, TPB +73,7 tỷ,
VCB +59,7 tỷ, HPG +55,5 tỷ, BID +51,7 tỷ. Phía bán ròng có FPT -562 tỷ, MSN
-81,9 tỷ, KDH -46,3 tỷ, GEX -35,7 tỷ, VRE -30,9 tỷ.
Mặc dù có thanh khoản tốt hơn trong phiên chiều nhưng hôm nay
vẫn là một ngày giao dịch tệ nhất kể từ đầu tháng 7/2025. Tổng giá trị khớp lệnh
hai sàn niêm yết lần đầu tiên xuống dưới mốc 20.000 tỷ chưa tính thỏa thuận, chỉ
đạt 19.795 tỷ đồng. Điều này khiến diễn biến phục hồi trở lên kém tin cậy, dù bên
bán cũng không tạo nhiều sức ép.
Thanh khoản giảm một nửa, tiền “tây” lẫn “ta” hờ hững với diễn biến phục hồi
12:03, 23/09/2025
Hàng loạt IPO "bom tấn" có giải quyết được tình trạng thiếu hàng sau khi FTSE Russell nâng hạng?
14:02, 23/09/2025
EVN muốn đưa khoản lỗ 45.000 tỷ vào giá điện, khách hàng sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh nhất?
22 cổ phiếu hàng đầu tạo nên những kỷ lục của chứng khoán Mỹ
Theo công ty nghiên cứu DataTrek Research, Phố Wall đang bắt đầu tin rằng kể cả những công ty phi công nghệ cũng có thể tận dụng cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) để bứt phá…
Hàng loạt IPO "bom tấn" có giải quyết được tình trạng thiếu hàng sau khi FTSE Russell nâng hạng?
Ngành ngân hàng và bất động sản đã chiếm gần 50% vốn hóa thị trường, đa số các cổ phiếu bluechip tập trung ở 2 nhóm này, dẫn đến khả năng các quỹ tham chiếu sẽ khó khăn nhất định trong việc phân bổ vốn.
Thanh khoản giảm một nửa, tiền “tây” lẫn “ta” hờ hững với diễn biến phục hồi
Sau 5 phiên lao dốc liên tục, đặc biệt hôm qua VN-Index giảm mạnh nhất 10 phiên, thị trường đã hồi lại nhẹ sáng nay. Độ rộng tuy nghiêng về phía tăng nhưng điểm số vẫn phải trông cậy vào vài cổ phiếu lớn, cho thấy mức tăng giá ở số đông là yếu.
EVN muốn đưa khoản lỗ 45.000 tỷ vào giá điện, khách hàng sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh nhất?
Nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp, vốn tiêu thụ điện với công suất rất lớn, sẽ chịu tác động mạnh nhất do phải gánh thêm phần chi phí công suất đăng ký.
Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần
Vào năm 2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett bắt đầu mua cổ phần trong BYD với số tiền đầu tư ban đầu là 230 triệu USD...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: