Blog chứng khoán: Cầu chờ giá sâu

Nhịp mở biên độ rộng đã xuất hiện hôm nay và chạm tới một phần lượng cầu chờ đợi ở vùng giá sâu. Triển vọng lặp lại phiên đảo chiều ngày 11/9 là khó, thậm chí VNI có thể bị đánh thủng 1600 điểm để kiểm tra tâm lý ở mức độ mạnh hơn.

Đáy sâu nhất VNI chạm tới hôm nay mới là 1616 điểm, nhưng cũng đã có cầu tốt hơn hẳn hai phiên trước. Tuy nhiên trạng thái thụ động của bên mua là khá rõ: Thanh khoản tăng do bên bán chủ động, còn bên mua chỉ căng lệnh chờ đợi. Biên độ hồi giá lên cũng khá hẹp, đặc biệt ở những cổ phiếu thanh khoản lớn.

Sự chờ đợi này cũng không có gì lạ vì bên cầm tiền đang có lợi thế. Đỉnh 1700 không vượt được thì kịch bản khả dĩ nhất cũng chỉ là luẩn quẩn quanh biên dưới của vùng dao động hiện tại – tương đương 1600 điểm. Thậm chí kịch bản điều chỉnh sâu hơn mức này vẫn có thể xảy ra, vì hiện động lực kỳ vọng để duy trì sức mạnh thị trường không có, mà chỉ trông chờ vào khi nào bên mua giải ngân mạnh.

Thông thường trong chiều giảm, biên độ hồi giá là biểu hiện của dòng tiền bắt đáy. Biên độ hồi càng mạnh và thanh khoản chiều hồi càng lớn càng tốt. Ví dụ hôm 11/9 hồi lên cả buổi chiều và dẫn đến một nhịp T+. Hôm nay VNI cũng được kéo lên nhưng chủ đạo là nhờ các trụ bớt giảm. Ví dụ VN30 hồi lại khoảng 1% so với mức Low nhưng chưa tới một nửa cổ phiếu trong rổ (12 mã) hồi được tương đương.

Phiên hôm nay chỉ có thể rút ra được tín hiệu rằng quanh ngưỡng hỗ trợ sẽ có dòng tiền chờ đợi. Mốc 1600 điểm chỉ là một ngưỡng hỗ trợ đầu tiên. Mặc dù chỉ số không nhất thiết là tín hiệu để giao dịch cổ phiếu nhưng cũng có hiệu ứng tâm lý nhất định. Mặt khác, như đã nói nhiều lần, cổ phiếu có đỉnh sớm hơn nhiều so với VNI, mức điều chỉnh sâu hơn nhiều, nên luôn có lực cầu bắt đáy riêng lẻ.

Chỉ có điều sức mua riêng lẻ ở cổ phiếu có đủ để tạo nên ổn định cho cả thị trường hay không. VNI thì chỉ cần vài trụ cộng hưởng với nhau là giữ được mốc 1600 điểm. Cổ phiếu thì sẽ có phiên mua nhiều, phiên mua ít và ngưỡng hỗ trợ cần vững chắc hơn. Đó là chưa kể áp lực cung ở mỗi cổ phiếu lại khác nhau, mức độ sử dụng đòn bẩy khác nhau…

Hiện còn hơn 2 tuần nữa mới đến kỳ rà soát của FTSE và cổ phiếu chứng khoán vẫn điều chỉnh mạnh. Đó là điểm tựa thông tin hỗ trợ duy nhất trong ngắn hạn, còn kết quả kinh doanh quý 3 thì khá xa nữa, chưa kể đến quý 3 thường không sôi động bằng quý 2. Nhà đầu tư nước ngoài đang rút tiền về với quy mô lớn càng khiến kỳ vọng nâng hạng bị đặt dấu hỏi, dù không nhất thiết hai yếu tố này phủ định lẫn nhau.

Thanh khoản vẫn sẽ là tín hiệu quan trọng nhất lúc này vì lượng tiền đang nghỉ ngơi là rất lớn. Thị trường đã có một “vụ mùa” bội thu kéo dài tới 5 tháng thì để tái tạo cho một con sóng mới cũng cần thời gian. Đây là khoảng thời gian thư giãn và quan sát các cơ hội để tích lũy cổ phiếu.

Thị trường phái sinh hôm nay ban đầu F1 chiết khấu khá rộng nên nhịp giảm đầu tiên khó chơi. Điểm vào Long buổi sáng quanh 1830.xx không hiệu quả. Đây là một tín hiệu thị trường yếu khi hồi lại rất hạn chế. Sau khi VN30 thủng 1830.xx gần cuối phiên sáng basis bắt đầu chặt lại, là cơ hội tốt để Short và cũng là nhịp dễ ăn nhất. VN30 xuống tận sát 1800.

Với diễn biến hồi lại ngắn cuối phiên, thị trường cơ sở vẫn còn yếu. Dù phiên ngày mai trạng thái cân bằng hơn có thể diễn ra nhưng thanh khoản khả năng rất cao là thấp vì ít người mua đuổi lên. Chiến lược vẫn là canh mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1819.6. Cản gần nhất ngày mai là 1821; 1831; 1840; 1849; 1861; 1868; 1876. Hỗ trợ 1808; 1800; 1791; 1777; 1771; 1764.

