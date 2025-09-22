Blog chứng khoán: Cầu chờ giá sâu

Nhịp mở biên độ rộng đã xuất hiện hôm nay và chạm tới một phần lượng cầu chờ đợi ở vùng giá sâu. Triển vọng lặp lại phiên đảo chiều ngày 11/9 là khó, thậm chí VNI có thể bị đánh thủng 1600 điểm để kiểm tra tâm lý ở mức độ mạnh hơn.
Đáy sâu nhất VNI chạm tới hôm nay mới là 1616 điểm, nhưng cũng
đã có cầu tốt hơn hẳn hai phiên trước. Tuy nhiên trạng thái thụ động của bên
mua là khá rõ: Thanh khoản tăng do bên bán chủ động, còn bên mua chỉ căng lệnh
chờ đợi. Biên độ hồi giá lên cũng khá hẹp, đặc biệt ở những cổ phiếu thanh khoản
lớn.
Sự chờ đợi này cũng không có gì lạ vì bên cầm tiền đang có lợi
thế. Đỉnh 1700 không vượt được thì kịch bản khả dĩ nhất cũng chỉ là luẩn quẩn
quanh biên dưới của vùng dao động hiện tại – tương đương 1600 điểm. Thậm chí kịch
bản điều chỉnh sâu hơn mức này vẫn có thể xảy ra, vì hiện động lực kỳ vọng để
duy trì sức mạnh thị trường không có, mà chỉ trông chờ vào khi nào bên mua giải
ngân mạnh.
Thông thường trong chiều giảm, biên độ hồi giá là biểu hiện
của dòng tiền bắt đáy. Biên độ hồi càng mạnh và thanh khoản chiều hồi càng lớn
càng tốt. Ví dụ hôm 11/9 hồi lên cả buổi chiều và dẫn đến một nhịp T+. Hôm nay
VNI cũng được kéo lên nhưng chủ đạo là nhờ các trụ bớt giảm. Ví dụ VN30 hồi lại
khoảng 1% so với mức Low nhưng chưa tới một nửa cổ phiếu trong rổ (12 mã) hồi được
tương đương.
Phiên hôm nay chỉ có thể rút ra được tín hiệu rằng quanh ngưỡng
hỗ trợ sẽ có dòng tiền chờ đợi. Mốc 1600 điểm chỉ là một ngưỡng hỗ trợ đầu tiên.
Mặc dù chỉ số không nhất thiết là tín hiệu để giao dịch cổ phiếu nhưng cũng có hiệu
ứng tâm lý nhất định. Mặt khác, như đã nói nhiều lần, cổ phiếu có đỉnh sớm hơn nhiều
so với VNI, mức điều chỉnh sâu hơn nhiều, nên luôn có lực cầu bắt đáy riêng lẻ.
Chỉ có điều sức mua riêng lẻ ở cổ phiếu có đủ để tạo nên ổn định
cho cả thị trường hay không. VNI thì chỉ cần vài trụ cộng hưởng với nhau là giữ
được mốc 1600 điểm. Cổ phiếu thì sẽ có phiên mua nhiều, phiên mua ít và ngưỡng
hỗ trợ cần vững chắc hơn. Đó là chưa kể áp lực cung ở mỗi cổ phiếu lại khác
nhau, mức độ sử dụng đòn bẩy khác nhau…
Hiện còn hơn 2 tuần nữa mới đến kỳ rà soát của FTSE và cổ
phiếu chứng khoán vẫn điều chỉnh mạnh. Đó là điểm tựa thông tin hỗ trợ duy nhất
trong ngắn hạn, còn kết quả kinh doanh quý 3 thì khá xa nữa, chưa kể đến quý 3
thường không sôi động bằng quý 2. Nhà đầu tư nước ngoài đang rút tiền về với
quy mô lớn càng khiến kỳ vọng nâng hạng bị đặt dấu hỏi, dù không nhất thiết hai
yếu tố này phủ định lẫn nhau.
Thanh khoản vẫn sẽ là tín hiệu quan trọng nhất lúc này vì lượng
tiền đang nghỉ ngơi là rất lớn. Thị trường đã có một “vụ mùa” bội thu kéo dài tới
5 tháng thì để tái tạo cho một con sóng mới cũng cần thời gian. Đây là khoảng
thời gian thư giãn và quan sát các cơ hội để tích lũy cổ phiếu.
Thị trường phái sinh hôm nay ban đầu F1 chiết khấu khá rộng
nên nhịp giảm đầu tiên khó chơi. Điểm vào Long buổi sáng quanh 1830.xx không hiệu
quả. Đây là một tín hiệu thị trường yếu khi hồi lại rất hạn chế. Sau khi VN30
thủng 1830.xx gần cuối phiên sáng basis bắt đầu chặt lại, là cơ hội tốt để Short
và cũng là nhịp dễ ăn nhất. VN30 xuống tận sát 1800.
Với diễn biến hồi lại ngắn cuối phiên, thị trường cơ sở vẫn
còn yếu. Dù phiên ngày mai trạng thái cân bằng hơn có thể diễn ra nhưng thanh
khoản khả năng rất cao là thấp vì ít người mua đuổi lên. Chiến lược vẫn là canh
mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa tại 1819.6. Cản gần nhất ngày mai là 1821;
1831; 1840; 1849; 1861; 1868; 1876. Hỗ trợ 1808; 1800; 1791; 1777; 1771; 1764.
