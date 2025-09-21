Xu thế dòng tiền: Thanh khoản sụt giảm mạnh, tâm lý “phòng thủ tiền mặt” dâng cao

4/5 phiên giảm điểm cuối tuần qua mặc dù có sự nâng đỡ đáng kể từ một vài cổ phiếu lớn nhưng VN-Index vẫn để mất ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường giá trung bình 20 ngày. Các chuyên gia tiếp tục đánh giá thận trọng và chờ đợi phản ứng tại các mức hỗ trợ thấp hơn.

Mốc 1600 điểm vốn đã được lưu ý cần kiểm định lại và diễn biến tuần qua càng khiến các chuyên gia củng cố quan điểm này. Nhịp phục hồi đầu tiên từ vùng 1600 điểm có thanh khoản không cao và tuần qua thanh khoản thậm chí sụt giảm xuống mức thấp nhất 10 tuần cho thấy sức mạnh đã suy yếu và khả năng điều chỉnh trở lại là cao.

Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư đang có tâm lý phòng thủ trong ngắn hạn, phản ánh qua việc thanh khoản giảm. Với mặt bằng thông tin hiện có, thị trường chưa có đủ sức bật để đột phá qua đỉnh 1700 điểm, trong khi cổ phiếu điều chỉnh chiết khấu chưa nhiều. Do đó nhà đầu tư chờ đợi hơn là lo lắng.

Đánh giá về các yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn, các ý kiến cũng đồng tình với khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được phân loại vào nhóm thị trường mới nổi của FTSE trong kỳ rà soát đầu tháng 10 tới. Ngoài ra kết quả kinh doanh quý 3 cũng có thể là chất xúc tác tốt. Các yếu tố này góp phần duy trì kỳ vọng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Một tuần giao dịch giống như bản sao ngược của tuần trước khi VN-Index tăng duy nhất ngày đầu tuần và cả 4 phiên sau đó đều đỏ. Chỉ số đã giảm xuống dưới đường MA20 và có xác suất cao tạo đỉnh sau thấp hơn. Nếu kiểm định lại ngưỡng 1600 điểm, thị trường liệu có thể trụ vững? Vì sao?

Theo tôi ngưỡng duy trì xu hướng nhà đầu tư nên lưu ý quanh mức 1640 điểm. Nếu chỉ số tiếp tục lùi về thấp hơn sẽ có rủi ro giảm về dưới mốc 1600 điểm. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Theo tôi ngưỡng 1600 điểm lần này sẽ đối mặt với một thử thách quan trọng. Việc chỉ số đánh mất mốc MA20 và nhịp hồi phục trước đó nhanh chóng suy yếu cho thấy áp lực bán đang tạm thời chiếm ưu thế. Khả năng trụ vững của ngưỡng này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc dòng tiền bắt đáy có quay trở lại một cách quyết liệt và mạnh mẽ hơn hay không. Đây sẽ là một phép thử thực sự cho sức mạnh của bên mua và là vùng giằng co quyết định xu hướng ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Quan sát vận động phải thừa nhận rằng dòng tiền trên thị trường đang suy yếu trong bối cảnh các thông tin tích cực đã được phản ánh, cùng với áp lực bán ròng xuyên suốt từ khối ngoại. Thị trường đã trải qua các đợt tăng giá kéo dài đẩy mặt bằng định giá lên mức tương đối cao, nên chiều mua mới cũng trở nên thận trọng hơn và việc hạ nhiệt là hợp lý.

Theo tôi ngưỡng duy trì xu hướng nhà đầu tư nên lưu ý quanh mức 1640 điểm. Nếu chỉ số tiếp tục lùi về thấp hơn sẽ có rủi ro giảm về dưới mốc 1600 điểm. Vì khu vực tâm lý này đã được kiểm định nhiều lần trước đó nhưng sức bật đều yếu đi, với việc tạo đỉnh ngang hoặc thấp hơn, nên khi giảm về lại thì rủi ro phá vỡ xuống sẽ cao hơn. Tuy nhiên, tôi cho rằng đà giảm sau đó sẽ không quá tiêu cực với vùng hỗ trợ gần quanh mức 1550 - 1560 điểm đóng vai trò nâng đỡ tốt.

Ông Trần Long Huân – Giám đốc Tư vấn đầu tư cao cấp, Chứng khoán Rồng Việt

Nhà đầu tư vừa trải qua một tuần giao dịch khó khăn với 4 phiên đỏ liên tiếp, áp lực bán ra tại vùng vùng 1680- 171x là rất cao, khối ngoại liên tục bán ròng. VN-Indexvẫn đang biến động quanh vùng 1600- 168x và tích lũy tích cực. Tuần mới mốc 1600 được kiểm định lần nữa và khi các nhóm ngân hàng và chứng khoán có tuần điều chỉnh, chiết khấu đủ sẽ có lực cầu vào bắt đáy chủ động, thêm vào đó thị trường sắp đón nhận thông tin tích cực từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, tâm lý tích cực hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường điều chỉnh với dao động biên độ hẹp vẫn tiếp tục nằm quanh khu vực hỗ trợ mốc 1650 – 1660 điểm cũng chưa phải là tín hiệu quá đáng ngại. Chúng ta chưa thấy áp lực bán tháo đi kèm thanh khoản lớn. Nhóm cổ phiếu tài chính, thép, bất động sản, dầu khí, công nghệ vẫn giữ được vùng tích lũy cho dù trạng thái thị trường đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về một pha điều chỉnh sâu.

Pha điều chỉnh tích lũy thanh khoản giảm sút cũng có thể phản ánh việc thị trường chỉ điều chỉnh tạm thời để chuẩn bị cho đà tăng điểm phục hồi giai đoạn tới. Theo tôi VN-Index có thể khó điều chỉnh giảm dưới mốc 1600 – 1650 điểm và sẽ có những nhóm ngành vốn hóa lớn, cổ phiếu lớn tăng điểm hỗ trợ thị trường tuần giao dịch tới như nhóm chứng khoán, hóa chất, bất động sản, thép…

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tâm lý nhà đầu tư dường như khá “trơ” với các thông tin hỗ trợ. Tuần qua FED giảm lãi suất giúp thị trường chứng khoán Mỹ lên đỉnh lịch sử mới; chuyến đi xúc tiến đầu tư tại Châu Âu có nhiều thông tin hứa hẹn về nâng hạng… Tuy nhiên thị trường trong nước phản ứng rất kém. Liệu đây có phải là tín hiệu xấu trong thời điểm vùng đỉnh 1700 điểm đã thất bại tới lần thứ 3?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng quan điểm diễn biến hiện tại có phần kém khả quan khi thị trường gần như không quá hào hứng với các tin tức tích cực. Tuy nhiên, nếu nhìn khách quan, có thể thấy các thông tin này không phải là mới, và đã được chiết khấu trước đó. Khi chỉ số vận động ở vùng cao thì động lực để tiếp tục tăng trưởng phải đến từ “chất xúc tác đủ mạnh” hoặc những kỳ vọng mới.

Tôi cho rằng đây là giai đoạn hạ nhiệt hợp lý về mặt vận động, khi chúng ta bắt đầu đánh giá các tác động thực tế đến nội tại doanh nghiệp. Thị trường có lẽ sẽ chuyển sang pha tích lũy và củng cố lại xu hướng.

Thanh khoản tuần qua sụt giảm mạnh một phần do nhà đầu tư bị kẹp trên vùng đỉnh nhiều, trong khi cầu thì chưa vội tham gia khi giá cổ phiếu các nhóm ngành như chứng khoán/ ngân hàng chiết khấu chưa đủ. Ông Trần Long Huân

Ông Trần Long Huân – Giám đốc Tư vấn đầu tư cao cấp, Chứng khoán Rồng Việt

Nhịp tăng vừa qua, đám đông nhà đầu tư kỳ vọng nhiều VN-Index sẽ phá đỉnh, kỳ vọng nhóm chứng khoán trước thông tin tích cực về nâng hạng thị trường, nên nhiều nhà đầu tư đã mua mạnh tại vùng cao. Thực tế diễn biến thị trường không như kỳ vọng nên nhà đầu tư phần nhiều canh bán, xanh là bán, cầu thì chưa vội mua vào, thanh khoản vùng đỉnh tuần qua sụt giảm mạnh, tâm lý giao dịch của nhà đầu tư khá thận trọng.

Theo tôi thị trường muốn tăng tiếp thì cần phải tích lũy tốt tại vùng 1600-1680 điểm, các nhóm dẫn dắt chứng khoán/ ngân hàng chiết khấu đủ hấp dẫn, thị trường sẽ bật tăng mạnh và phá đỉnh trong tháng 10/2025.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường có thể phản ứng tích cực và khá nhạy với thông tin tốt được công bố nhưng cũng có thể thị trường phản ứng tích cực tốt trước rồi tích lũy sau đó mới lại tiếp tục vận động trong xu thế tăng điểm. Thông tin tích cực nào, quy mô và tác động ảnh hưởng ra sao có lẽ khó đo lường được mức độ. Nhiều chỉ số chứng khoán quốc tế đang trong pha tăng điểm lớn và vượt đỉnh lịch sử như Mỹ, Trung Quốc, Nhật… VN-Index cũng đã vượt đỉnh lịch sử và đang quanh vùng đỉnh của năm khu vực 1650 – 1680 điểm. Khả năng tăng lại và vượt đỉnh 1700 điểm vẫn hiện hữu trong phần còn lại của năm. Các nhà đầu tư cần kiên trì đợi cho giai đoạn tiếp theo.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi lại nghĩ rằng phản ứng thận trọng cho thấy thị trường đang trong giai đoạn “tiêu hóa” thông tin hơn là bỏ qua chúng. Có thể thấy một phần các tin tức tích cực này đã được phản ánh vào đà tăng trước đó. Vì vậy, khi tiệm cận ngưỡng cản tâm lý mạnh 1700 điểm, thị trường đang diễn ra sự giằng co cần thiết giữa áp lực chốt lời và lực cầu mới. Giai đoạn này cho thấy thị trường cần thêm thời gian tích lũy hoặc một cú hích đủ mạnh để xác lập xu hướng tiếp theo.

Theo tôi VN-Index có thể khó điều chỉnh giảm dưới mốc 1600 – 1650 điểm và sẽ có những nhóm ngành vốn hóa lớn, cổ phiếu lớn tăng điểm hỗ trợ thị trường tuần giao dịch tới như nhóm chứng khoán, hóa chất, bất động sản, thép… Ông Lê Đức Khánh

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Điểm nhấn tuần qua là thanh khoản đã sụt giảm rất nhiều, trung bình sàn HoSE nếu không tính thỏa thuận thì chỉ đạt hơn 30.800 tỷ đồng/phiên, so với mức trung bình 50-60 ngàn tỷ giai đoạn tháng 7. Vậy lượng tiền còn lại đã đi đâu? Tiếp xúc với các nhà đầu tư, anh chị đánh giá nhu cầu giao dịch của họ như thế nào?

Ông Trần Long Huân – Giám đốc Tư vấn đầu tư cao cấp, Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản tuần qua sụt giảm mạnh một phần do nhà đầu tư bị kẹp trên vùng đỉnh nhiều, trong khi cầu thì chưa vội tham gia khi giá cổ phiếu các nhóm ngành như chứng khoán/ ngân hàng chiết khấu chưa đủ. Theo tôi hiện tiền vẫn trong thị trường và chờ đợi cơ hội giải ngân lại, nhà đầu tư chờ đợi VN-Index lùi về vùng 1600-1630 để giải ngân. Các nhóm được kỳ vọng vẫn tập trung vào Bất động sản/ Chứng khoán/ Ngân hàng.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Sự sụt giảm thanh khoản mạnh mẽ này là một tín hiệu quan trọng. Lượng tiền này không thực sự “đi đâu cả”, mà phần lớn đã chuyển sang trạng thái phòng thủ, nằm chờ trong tài khoản của nhà đầu tư sau khi họ đã chốt lời ở vùng giá cao. Tiếp xúc với các nhà đầu tư, tôi nhận thấy nhu cầu giao dịch đã giảm sút tương đối. Tâm lý chung là sự thận trọng và có phần e ngại sau những cú biến động bất ngờ của thị trường tại vùng đỉnh. Họ không còn sẵn sàng mua đuổi ở vùng giá rủi ro và cũng không vội vã bắt đáy khi xu hướng chưa rõ ràng. Dòng tiền lớn đang tạm thời đứng ngoài, quan sát và chờ đợi một điểm vào an toàn hơn hoặc một cú chiết khấu đủ hấp dẫn để quay trở lại.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thanh khoản trung bình trong tuần đã giảm về quanh mức 31.000 tỷ đồng/phiên, tuy thấp so với giai đoạn bùng nổ tháng 7 nhưng vẫn ở mức cao so với các tháng đầu năm. Việc sụt giảm này có thể đến từ sự luân chuyển nhanh của dòng vốn. Một số nhóm ngành chủ lực như Ngân hàng được đẩy lên rất nhanh giai đoạn này và cũng đảo chiều nhanh sau đó. Điều này phản ánh hoạt động mua vào và thoát vị thế linh hoạt. Khối ngoại cũng mua ròng mạnh trong tháng 7 nhưng đảo chiều hoàn toàn vào tháng 8, cho thấy các quỹ cũng chủ động cơ cấu.

Thêm vào đó, các kênh tài sản khác như Vàng trở nên hấp dẫn hơn khi giá Vàng đã vượt đỉnh lịch sử, trong khi lãi suất tiết kiệm có dấu hiệu tăng trở lại. Thanh khoản chung giảm nhưng ở một số ngành vẫn giữ tích cực như Vật liệu xây dựng. Tôi cho rằng dòng tiền hạ nhiệt trên cơ sở thận trọng, chắt lọc cơ hội mới chứ không quá tiêu cực.

Tiếp xúc nhà đầu tư, tôi thấy rằng tâm lý chung vẫn cởi mở và đặt nhiều niềm tin vào thị trường. Mặc dù sự thận trọng vẫn có khi chỉ số đang vận động ở vùng cao, nhưng lạc quan vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh các quyết sách kinh tế từ Chính phủ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ nhiều hơn. Dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn giữ vai trò chủ lực trong các đợt tăng giá của thị trường với vai trò mua ròng.

Dòng tiền lớn đang tạm thời đứng ngoài, quan sát và chờ đợi một điểm vào an toàn hơn hoặc một cú chiết khấu đủ hấp dẫn để quay trở lại. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi các nhà đầu tư chủ yếu nắm giữ và đợi chờ tín hiệu phục hồi của thị trường quay lại. Nhà đầu tư có xu hướng hành động khi chứng kiến những diễn biến cụ thể theo từng giai đoạn. Họ chỉ đang giao dịch thận trọng, kiểm soát vị thế danh mục và đợi chờ việc thị trường giao dịch sôi động trở lại để tích cực giải ngân hơn. Phần đông nhà đầu tư vẫn khá lạc quan về xu hướng trung hạn của thị trường hiện nay. Tất nhiên trong ngắn hạn, giao dịch giảm sút, tâm lý còn nhiều phân vân cũng là điều bình thường. Quan trọng hơn là xu hướng chung thì chúng ta cũng đã rõ về khả năng tăng vượt lên mốc 1800 điểm chỉ là yếu tố về thời gian.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì quy mô bán ròng rất lớn bất chấp kỳ vọng nâng hạng. Cũng đang có quan điểm cho rằng thị trường đã chiết khấu trước kỳ vọng FTSE sẽ thông báo thị trường chứng khoán Việt Nam đủ điều kiện nâng hạng vào đầu tháng 10 tới. Theo anh chị liệu kỳ rà soát tháng 10 tới đây tích cực có đủ tạo động lực để thị trường khởi động một xu hướng tăng mới?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dưới góc nhìn của tôi, kỳ rà soát tháng 10 nếu FTSE chính thức đưa Việt Nam vào danh sách nâng hạng sẽ là thông tin tích cực về mặt tâm lý, có thể kích hoạt dòng tiền ngắn hạn và cải thiện thanh khoản. Tuy nhiên, để hình thành một xu hướng tăng bền vững, thị trường cần nhiều hơn một cú hích từ yếu tố nâng hạng, đặc biệt là sự cải thiện của dòng vốn ngoại và nền tảng vĩ mô – lợi nhuận doanh nghiệp, lãi suất, tỷ giá. Do đó, thông tin tích cực từ FTSE có thể tạo nhịp hồi, nhưng để chuyển thành xu hướng tăng mới, cần sự đồng thuận của cả yếu tố cơ bản và dòng tiền.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi việc nâng hạng thị trường vẫn là động lực tích cực cho chứng khoán Việt Nam. FTSE Russell đã thông báo thời điểm công bố kết quả phân loại vào ngày 7/10. Kết quả sẽ phần nào giải tỏa tâm lý cho nhà đầu tư khi gần đây bắt đầu xuất hiện một số tin đồn chưa được kiểm chứng. Hơn nữa, khối ngoại đã bán ròng liên tục trong thời gian qua và thị trường chống chịu khá tốt. Nếu chúng ta được nâng hạng, dòng vốn ngoại có thể đảo ngược và mua ròng trở lại. Khi đó dòng tiền sẽ cải thiện hơn và tiếp thêm sức bật cho thị trường nói chung.

Ông Trần Long Huân – Giám đốc Tư vấn đầu tư cao cấp, Chứng khoán Rồng Việt

Thông tin nâng hạng thị trường đã được đưa tin nhiều, quan sát vận động của dòng tiền để quyết định tham gia thị trường/lựa chọn nhóm ngành. Tuần qua nhiều thông tin tốt, mà thị trường không lên được, ngược lại giảm khá khi dòng tiền sụt giảm mạnh, cung tăng, cầu giảm… Tôi cho rằng thị trường sẽ có một nhịp tăng lại và có thể vượt đỉnh vào tháng 10 khi mà các nhóm chứng khoán/ngân hàng chiết khấu đủ hấp dẫn, dòng tiền trở lại, thêm vào đó mùa báo cáo kết quả kinh doanh quỹ 3 sẽ hỗ trợ thị trường lên điểm tích cực.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi vẫn khá tự tin về triển vọng nâng hạng trong giai đoạn tới. Triển vọng kinh tế vĩ mô Viêt Nam khởi sắc, xu hướng tăng điểm lớn của thị trường đang khiến giai đoạn “vượt đỉnh lịch sử” năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Cơ hội cho một năm tăng điểm lớn với nhiều giai đoạn thuận lợi cho cả giao dịch ngắn hạn đặc biệt giai đoạn cuối tháng 9 và quý 4/2025. Tất nhiên do xu hướng tăng điểm ngay trở lại chưa hẳn thực sự xác nhận dưới quan điểm nhiều nhà đầu tư thì cứ ưu tiên quản lý danh mục thận trọng, lựa chọn kỹ cổ phiếu mua và nắm giữ vẫn sẽ là chiến lược phù hợp hơn.