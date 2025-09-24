Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

Nhịp phục hồi ấn tượng chiều nay đi kèm với thanh khoản khá cao và có sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Bất kể là động lực gì, thông tin nào, thì khả năng kích thích được tâm lý cũng là một tín hiệu tốt.
VNI tăng 1,36% hôm nay và đóng cửa giá cao nhất đã giúp cụm
3 nến gần nhất trở nên tích cực. Thị trường quay đầu tăng sau khi có một đợt xả
tăng cường trong buổi sáng (thanh khoản khá cao) và chỉ số rơi xuống thấp nhất
1619 điểm tương đương mức Low của phiên ngày 22/9. Như vậy các nhịp lùi vẫn đang
cho thấy có lực cầu bắt đáy.
Sự thay đổi trong cách mua ở phiên chiều nay phản ánh trạng
thái tâm lý tích cực, thậm chí là mạnh mẽ. Hơn trăm cổ phiếu phục hồi mạnh là
diện khá rộng, nếu chỉ đơn thuần kéo trụ hay kích nhóm ngân hàng thì không thể đạt
kết quả như vậy. Đây là phải hiệu ứng của số đông cùng thay đổi quan điểm và mua
một cách chủ động nâng giá lên.
Diễn biến này góp phần củng cố vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 1600
điểm và nếu duy trì được sự ổn định trên mốc này cho tới khi có thông tin về kỳ
rà soát đầu tháng 10 thì khả năng cao thị trường đã tạo đáy, trừ phi có thông tin
bất lợi đột ngột nào đó. Việc thị trường hình thành vùng tích lũy 1600-1700 điểm
cũng không phải là xấu, vì các cổ phiếu cũng đã có nhịp điều chỉnh rộng hơn đáng
kể so với chỉ số. Khi các cổ phiếu rơi đến được vùng hỗ trợ tốt thì sẽ có tiền
chờ mua và khó giảm thêm.
Mặc dù vậy diễn biến hồi trong một phiên như hôm nay cũng không
phải là tín hiệu để quá lạc quan. Giai đoạn tích lũy vẫn đang diễn ra và phiên
tăng phiên giảm là bình thường. Cổ phiếu ngân hàng tính đến ngày hôm qua thì
ngưỡng điều chỉnh 8%-10% là phổ biế n,
một số như VPB, VIB, HDB, ACB, TPB… còn giảm nhiều hơn. Do đó xuất hiện một ngày
bật trở lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Cần nhấn mạnh là chỉ số được chặn đỡ tại vùng 1600 điểm không
đồng nghĩa với việc cổ phiếu cũng sẽ tạo đáy cùng thời điểm với chỉ số. Khả năng
giữ trụ là điều nằm trong tầm tay với VNI, nhưng với cổ phiếu thì cần phải test
cung cầu nhiều lần. Vì vậy đua giá trong một ngày hưng phấn đột nhiên quay lại
là không cần thiết. Sẽ còn nhiều nhịp giảm để mua thoải mái. Những phiên hồi
như hôm này thì giải tỏa tâm lý tốt nhất là những người đang thua lỗ, nên các
quan điểm lạc quan sẽ lấn át. Điều quan trọng là tiền cùng nhịp với lời nói hay
không mới là quyết định.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động mạnh và có một đợt “diệt
Short” cuối phiên. Tuy vậy giao dịch cũng không phải là rủi ro nếu cắt lỗ đúng
cách. Nhịp giảm đầu tiên VN30 xuống sát 1800.xx rồi hồi lên, basis có lợi cho
Long. Tuy VN30 không tới được 1821.xx nhưng biên độ cũng không nhỏ, nhất là ở vùng
đỉnh intraday thì basis lại co lại nhỏ nhất, thậm chí nhiều lúc đảo ngược. Nhip
lùi lại sau đó khó Short vì khi VN30 lùi lại xuống 1810.xx thì basis đã chiết
khấu rất nhanh.
Đoạn khởi đầu nhịp hồi buổi chiều cũng vậy, VN30 chưa xuống
tới 1800.xx nên phải chờ phản ứng ở 1810.xx. Tín hiệu sớm là basis lại đảo ngược,
cho thấy có Long đang vào. Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt hồi mạnh là một tín hiệu
mạnh mẽ. Tuy nhiên khi VN30 lúc 1h30 test vùng cao buổi sáng thì basis đã quay
lại chiết khấu, đây khả năng cao là tín hiệu đặt cược nhịp hồi này không bền. Thanh
khoản F1 tăng cao thời gian này để kết thúc là sự xác nhận một cái bẫy khi VN30
được kéo vọt qua đỉnh lên trên 1821.xx. Đoạn còn lại là sự chấp nhận của bên Short,
đóng vị thế hàng loạt và cổ phiếu ngân hàng lên giá dữ dội.
Diễn biến thị trường cơ sở hôm này là tích cực nhưng cũng
chưa thay đổi gì về xu hướng tích lũy hiện tại. Tiền vẫn còn khá yếu và ngân hàng
chiếm 35,8% cả sàn HSX. Nếu ngân hàng chững lại thì diễn biến sẽ quay lại trạng
thái èo uột như cũ. Vì vậy cứ thong thả chờ giảm mà mua, Long/Short linh hoạt với
phái sinh.
VN30 đóng cửa tại 1853.48. Cản gần nhất ngày mai là 1861;
1871; 1880; 1890; 1901. Hỗ trợ 1849; 1841; 1831; 1821; 1811; 1800.
Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược
Giao dịch đột nhiên sôi động hơn rất nhiều trong phiên chiều nay và tâm lý mua đẩy giá cũng hào hứng. Cổ phiếu ào ạt tăng và thanh khoản cũng mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng. Nhóm ngân hàng đảo chiều cả loạt, kéo mạnh điểm số, dẫn theo hàng loạt mã khác.
Áp lực bán hạ giá tăng vọt, đà giảm quay lại
Dòng tiền nâng đỡ quanh tham chiếu đã thất bại trong phiên sáng nay, đặc biệt trong rổ cổ phiếu blue-chips. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 38% so với sáng hôm qua nhưng độ rộng cho thấy sức ép cũng “nặng” hơn rất nhiều.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăm sàn giao dịch chứng khoán New York
Ngày 22/9/2025, trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, TS.Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, nữ tỷ phú Việt Nam, đã có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.
Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng nhiều nhất khu vực
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng trong khu vực Đông Nam Á khi các quỹ ETF rút ròng 15 triệu USD trong tuần qua, chủ yếu là Fubon FTSE và E1VFVN30 với giá trị rút ròng lần lượt là 11,9 triệu USD và 3,1 triệu USD.
OECD: Fed có dư địa để giảm lãi suất thêm 3 lần
OECD cho rằng lãi suất chính sách của Mỹ sẽ được điều chỉnh xuống còn 3,25-3,5% vào mùa xuân năm sau...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: