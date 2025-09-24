Thứ Tư, 24/09/2025

Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

iTrader

24/09/2025, 16:29

Nhịp phục hồi ấn tượng chiều nay đi kèm với thanh khoản khá cao và có sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Bất kể là động lực gì, thông tin nào, thì khả năng kích thích được tâm lý cũng là một tín hiệu tốt.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI tăng 1,36% hôm nay và đóng cửa giá cao nhất đã giúp cụm 3 nến gần nhất trở nên tích cực. Thị trường quay đầu tăng sau khi có một đợt xả tăng cường trong buổi sáng (thanh khoản khá cao) và chỉ số rơi xuống thấp nhất 1619 điểm tương đương mức Low của phiên ngày 22/9. Như vậy các nhịp lùi vẫn đang cho thấy có lực cầu bắt đáy.

Sự thay đổi trong cách mua ở phiên chiều nay phản ánh trạng thái tâm lý tích cực, thậm chí là mạnh mẽ. Hơn trăm cổ phiếu phục hồi mạnh là diện khá rộng, nếu chỉ đơn thuần kéo trụ hay kích nhóm ngân hàng thì không thể đạt kết quả như vậy. Đây là phải hiệu ứng của số đông cùng thay đổi quan điểm và mua một cách chủ động nâng giá lên.

Diễn biến này góp phần củng cố vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 1600 điểm và nếu duy trì được sự ổn định trên mốc này cho tới khi có thông tin về kỳ rà soát đầu tháng 10 thì khả năng cao thị trường đã tạo đáy, trừ phi có thông tin bất lợi đột ngột nào đó. Việc thị trường hình thành vùng tích lũy 1600-1700 điểm cũng không phải là xấu, vì các cổ phiếu cũng đã có nhịp điều chỉnh rộng hơn đáng kể so với chỉ số. Khi các cổ phiếu rơi đến được vùng hỗ trợ tốt thì sẽ có tiền chờ mua và khó giảm thêm.

Mặc dù vậy diễn biến hồi trong một phiên như hôm nay cũng không phải là tín hiệu để quá lạc quan. Giai đoạn tích lũy vẫn đang diễn ra và phiên tăng phiên giảm là bình thường. Cổ phiếu ngân hàng tính đến ngày hôm qua thì ngưỡng điều chỉnh 8%-10% là phổ biế          n, một số như VPB, VIB, HDB, ACB, TPB… còn giảm nhiều hơn. Do đó xuất hiện một ngày bật trở lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Cần nhấn mạnh là chỉ số được chặn đỡ tại vùng 1600 điểm không đồng nghĩa với việc cổ phiếu cũng sẽ tạo đáy cùng thời điểm với chỉ số. Khả năng giữ trụ là điều nằm trong tầm tay với VNI, nhưng với cổ phiếu thì cần phải test cung cầu nhiều lần. Vì vậy đua giá trong một ngày hưng phấn đột nhiên quay lại là không cần thiết. Sẽ còn nhiều nhịp giảm để mua thoải mái. Những phiên hồi như hôm này thì giải tỏa tâm lý tốt nhất là những người đang thua lỗ, nên các quan điểm lạc quan sẽ lấn át. Điều quan trọng là tiền cùng nhịp với lời nói hay không mới là quyết định.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động mạnh và có một đợt “diệt Short” cuối phiên. Tuy vậy giao dịch cũng không phải là rủi ro nếu cắt lỗ đúng cách. Nhịp giảm đầu tiên VN30 xuống sát 1800.xx rồi hồi lên, basis có lợi cho Long. Tuy VN30 không tới được 1821.xx nhưng biên độ cũng không nhỏ, nhất là ở vùng đỉnh intraday thì basis lại co lại nhỏ nhất, thậm chí nhiều lúc đảo ngược. Nhip lùi lại sau đó khó Short vì khi VN30 lùi lại xuống 1810.xx thì basis đã chiết khấu rất nhanh.

Đoạn khởi đầu nhịp hồi buổi chiều cũng vậy, VN30 chưa xuống tới 1800.xx nên phải chờ phản ứng ở 1810.xx. Tín hiệu sớm là basis lại đảo ngược, cho thấy có Long đang vào. Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt hồi mạnh là một tín hiệu mạnh mẽ. Tuy nhiên khi VN30 lúc 1h30 test vùng cao buổi sáng thì basis đã quay lại chiết khấu, đây khả năng cao là tín hiệu đặt cược nhịp hồi này không bền. Thanh khoản F1 tăng cao thời gian này để kết thúc là sự xác nhận một cái bẫy khi VN30 được kéo vọt qua đỉnh lên trên 1821.xx. Đoạn còn lại là sự chấp nhận của bên Short, đóng vị thế hàng loạt và cổ phiếu ngân hàng lên giá dữ dội.

Diễn biến thị trường cơ sở hôm này là tích cực nhưng cũng chưa thay đổi gì về xu hướng tích lũy hiện tại. Tiền vẫn còn khá yếu và ngân hàng chiếm 35,8% cả sàn HSX. Nếu ngân hàng chững lại thì diễn biến sẽ quay lại trạng thái èo uột như cũ. Vì vậy cứ thong thả chờ giảm mà mua, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1853.48. Cản gần nhất ngày mai là 1861; 1871; 1880; 1890; 1901. Hỗ trợ 1849; 1841; 1831; 1821; 1811; 1800.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường phái sinh

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy