Thứ Tư, 24/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược

Kim Phong

24/09/2025, 15:35

Giao dịch đột nhiên sôi động hơn rất nhiều trong phiên chiều nay và tâm lý mua đẩy giá cũng hào hứng. Cổ phiếu ào ạt tăng và thanh khoản cũng mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng. Nhóm ngân hàng đảo chiều cả loạt, kéo mạnh điểm số, dẫn theo hàng loạt mã khác.

VN-Index có phiên phục hồi mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của cổ phiếu ngân hàng.
VN-Index có phiên phục hồi mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của cổ phiếu ngân hàng.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 14,1 điểm (-0,86%) nhưng đóng cửa tăng ngược 22,2 điểm (+1,36%). Độ rộng cũng cải thiện mạnh với 231 mã tăng/88 mã giảm (phiên sáng là 99 mã tăng/192 mã giảm).

Đi cùng với sự thay đổi tích cực trong độ rộng là thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng 49,3% so với phiên sáng. Điều này cho thấy bên mua đã chủ động nâng giá lên.

Nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng nhất, thậm chí là động lực của nhịp tăng chiều nay là ngân hàng. Thống kê cho thấy toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 đều tăng giá mạnh so với buổi sáng, đặc biệt HDB lên kịch trần. Cổ phiếu này tính đến ngày hôm qua đã giảm 14% kể từ đỉnh sau 15 phiên điều chỉnh, hôm nay phục hồi 6,97% với thanh khoản cao nhất 12 phiên. Hơi tiếc là HDB vốn hóa còn hạn chế nên ảnh hưởng chưa mạnh tới VN-Index.

Bù lại nhiều cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng chiều nay cũng cực tốt. VPB tăng vọt 6,4% so với giá chốt buổi sáng và đảo chiều vượt tham chiếu 5,69% lúc đóng cửa. TCB kém hơn một chút nhưng cũng đảo chiều tăng 4,16%, chốt phiên tăng 3,47%. CTG đảo chiều 2,12% thành tăng 1% so với tham chiếu. BID cũng đảo chiều 2,23% thành tăng 0,86%. Thậm chí cổ phiếu lớn nhất nhóm là VCB cũng đảo chiều 1,29% thành tăng 0,8%. Các mã khác như TPB, STB, VIB tính riêng buổi chiều cũng tăng hơn 4%.

Sức mạnh của nhóm ngân hàng có tác động rất lớn, trong 10 mã kéo điểm khỏe nhất cho VN-Index hôm nay thì tới 7 mã ngân hàng. Toàn bộ 27 mã nhóm này ở các sàn còn duy nhất KLB giảm 0,58% và SGB tham chiếu. Ngược lại, 18 mã khác tăng trên 1%, trong đó 12 mã tăng quá 2%. Thanh khoản của các cổ phiếu ngân hàng sàn HoSE hôm nay cũng tăng 47% so với hôm qua, lên mức cao nhất 6 phiên.

Nếu VIC và VHM cũng tham gia vào nhịp tăng chiều nay thì VN-Index sẽ bay rất cao.
Nếu VIC và VHM cũng tham gia vào nhịp tăng chiều nay thì VN-Index sẽ bay rất cao.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,76% mạnh hơn đáng kể so với 1,36% của VN-Index cũng phản ánh sự tác động tích cực của cổ phiếu ngân hàng. Độ rộng rổ này đảo ngược so với phiên sáng, với 27 mã tăng/2 mã giảm. Ngân hàng dĩ nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối ở nhóm tăng khỏe nhất, ngoài ra có VRE tăng 2,47%, SSI tăng 2,16%, GVR tăng 1,78%, MWG tăng 1,8%...

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng hưởng lợi nhiều trong diễn biến phục hồi này. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 1,72%, Smallcap tăng 1,28%. Trong 231 mã xanh cuối phiên có tới 140 mã tăng quá 1%, trong đó 87 mã tăng quá 2%. Đây là sự khác biệt hoàn toàn so với buổi sáng (42 mã tăng quá 1%).

Ngoài HDB cực mạnh lên kịch trần, CII cũng là cổ phiếu midcap rất mạnh. Thực ra CII buổi sáng đã có lúc chạm tới giá trần lúc 10h15 nhưng sau đó lùi lại. Đến chiều bối cảnh chung giúp cổ phiếu này quay lại giá trần lúc hơn 2h và lần nay có dư mua. Thanh khoản của CII lên tới 1.234 tỷ đồng, đứng thứ 3 thị trường sau SHB và SSI. Các cổ phiếu tầm trung khác cũng gây ấn tượng mạnh nhờ dòng tiền khỏe và giá tăng cao là DIG tăng 5,37% với 702 tỷ; PDR tăng 5,5% với 681,3 tỷ; VND tăng 3,82% với 466,3 tỷ; VCI tăng 4,18% với 349,8 tỷ; VCG tăng 3,01% với 218,9 tỷ…

Nhóm lạc nhịp chiều nay vẫn có nhưng không đáng kể. Tuy còn 88 mã đỏ nhưng phần lớn giảm rất nhẹ hoặc thanh khoản quá nhỏ. Thậm chí cả sàn chỉ sót lại 9 cổ phiếu giảm hơn 1% với thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. BMP kém nhất với giao dịch 36,8 tỷ đồng, giá giảm 4,41%.

Điểm trừ trong phiên đảo ngược này là khối ngoại vẫn bán ra khá nhiều. Riêng buổi chiều khối này rút ròng tiếp 906 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, nâng tổng giá trị bán ròng cả ngày lên gần 1.510 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh là VHM -246,3 tỷ, SSI -197,7 tỷ, VPB -123,2 tỷ, VCI -105,3 tỷ, VCB -93,3 tỷ, VIX -92,2 tỷ, TCB -83,3 tỷ… Phía mua ròng có CII +120,5 tỷ, DIG +69,6 tỷ, BID +53,4 tỷ.

VnEconomy
VnEconomy

