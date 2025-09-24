Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược
Kim Phong
24/09/2025, 15:35
Giao dịch đột nhiên sôi động hơn rất nhiều trong phiên chiều nay và tâm lý mua đẩy giá cũng hào hứng. Cổ phiếu ào ạt tăng và thanh khoản cũng mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng. Nhóm ngân hàng đảo chiều cả loạt, kéo mạnh điểm số, dẫn theo hàng loạt mã khác.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 14,1 điểm (-0,86%) nhưng đóng
cửa tăng ngược 22,2 điểm (+1,36%). Độ rộng cũng cải thiện mạnh với 231 mã tăng/88
mã giảm (phiên sáng là 99 mã tăng/192 mã giảm).
Đi cùng với sự thay đổi tích cực trong độ rộng là thanh khoản
khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng 49,3% so với phiên sáng. Điều này cho thấy bên
mua đã chủ động nâng giá lên.
Nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng nhất, thậm chí là động lực của nhịp
tăng chiều nay là ngân hàng. Thống kê cho thấy toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trong
rổ VN30 đều tăng giá mạnh so với buổi sáng, đặc biệt HDB lên kịch trần. Cổ phiếu
này tính đến ngày hôm qua đã giảm 14% kể từ đỉnh sau 15 phiên điều chỉnh, hôm
nay phục hồi 6,97% với thanh khoản cao nhất 12 phiên. Hơi tiếc là HDB vốn hóa còn
hạn chế nên ảnh hưởng chưa mạnh tới VN-Index.
Bù lại nhiều cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng chiều nay cũng cực
tốt. VPB tăng vọt 6,4% so với giá chốt buổi sáng và đảo chiều vượt tham chiếu
5,69% lúc đóng cửa. TCB kém hơn một chút nhưng cũng đảo chiều tăng 4,16%, chốt
phiên tăng 3,47%. CTG đảo chiều 2,12% thành tăng 1% so với tham chiếu. BID cũng
đảo chiều 2,23% thành tăng 0,86%. Thậm chí cổ phiếu lớn nhất nhóm là VCB cũng đảo
chiều 1,29% thành tăng 0,8%. Các mã khác như TPB, STB, VIB tính riêng buổi chiều
cũng tăng hơn 4%.
Sức mạnh của nhóm ngân hàng có tác động rất lớn, trong 10 mã
kéo điểm khỏe nhất cho VN-Index hôm nay thì tới 7 mã ngân hàng. Toàn bộ 27 mã
nhóm này ở các sàn còn duy nhất KLB giảm 0,58% và SGB tham chiếu. Ngược lại, 18
mã khác tăng trên 1%, trong đó 12 mã tăng quá 2%. Thanh khoản của các cổ phiếu
ngân hàng sàn HoSE hôm nay cũng tăng 47% so với hôm qua, lên mức cao nhất 6 phiên.
VN30-Index đóng cửa tăng 1,76% mạnh hơn đáng kể so với 1,36%
của VN-Index cũng phản ánh sự tác động tích cực của cổ phiếu ngân hàng. Độ rộng
rổ này đảo ngược so với phiên sáng, với 27 mã tăng/2 mã giảm. Ngân hàng dĩ nhiên
chiếm ưu thế tuyệt đối ở nhóm tăng khỏe nhất, ngoài ra có VRE tăng 2,47%, SSI tăng
2,16%, GVR tăng 1,78%, MWG tăng 1,8%...
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng hưởng lợi nhiều trong diễn biến
phục hồi này. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 1,72%, Smallcap tăng 1,28%. Trong 231
mã xanh cuối phiên có tới 140 mã tăng quá 1%, trong đó 87 mã tăng quá 2%. Đây là
sự khác biệt hoàn toàn so với buổi sáng (42 mã tăng quá 1%).
Ngoài HDB cực mạnh lên kịch trần, CII cũng là cổ phiếu
midcap rất mạnh. Thực ra CII buổi sáng đã có lúc chạm tới giá trần lúc 10h15
nhưng sau đó lùi lại. Đến chiều bối cảnh chung giúp cổ phiếu này quay lại giá
trần lúc hơn 2h và lần nay có dư mua. Thanh khoản của CII lên tới 1.234 tỷ đồng,
đứng thứ 3 thị trường sau SHB và SSI. Các cổ phiếu tầm trung khác cũng gây ấn
tượng mạnh nhờ dòng tiền khỏe và giá tăng cao là DIG tăng 5,37% với 702 tỷ; PDR
tăng 5,5% với 681,3 tỷ; VND tăng 3,82% với 466,3 tỷ; VCI tăng 4,18% với 349,8 tỷ;
VCG tăng 3,01% với 218,9 tỷ…
Nhóm lạc nhịp chiều nay vẫn có nhưng không đáng kể. Tuy còn
88 mã đỏ nhưng phần lớn giảm rất nhẹ hoặc thanh khoản quá nhỏ. Thậm chí cả sàn
chỉ sót lại 9 cổ phiếu giảm hơn 1% với thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. BMP kém
nhất với giao dịch 36,8 tỷ đồng, giá giảm 4,41%.
Điểm trừ trong phiên đảo ngược này là khối ngoại vẫn bán ra
khá nhiều. Riêng buổi chiều khối này rút ròng tiếp 906 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE,
nâng tổng giá trị bán ròng cả ngày lên gần 1.510 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh
là VHM -246,3 tỷ, SSI -197,7 tỷ, VPB -123,2 tỷ, VCI -105,3 tỷ, VCB -93,3 tỷ, VIX
-92,2 tỷ, TCB -83,3 tỷ… Phía mua ròng có CII +120,5 tỷ, DIG +69,6 tỷ, BID +53,4
tỷ.
Áp lực bán hạ giá tăng vọt, đà giảm quay lại
12:09, 24/09/2025
Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng nhiều nhất khu vực
10:29, 24/09/2025
Khẩn trương rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài
Dòng tiền nâng đỡ quanh tham chiếu đã thất bại trong phiên sáng nay, đặc biệt trong rổ cổ phiếu blue-chips. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 38% so với sáng hôm qua nhưng độ rộng cho thấy sức ép cũng “nặng” hơn rất nhiều.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăm sàn giao dịch chứng khoán New York
Ngày 22/9/2025, trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, TS.Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, nữ tỷ phú Việt Nam, đã có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.
Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng nhiều nhất khu vực
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng trong khu vực Đông Nam Á khi các quỹ ETF rút ròng 15 triệu USD trong tuần qua, chủ yếu là Fubon FTSE và E1VFVN30 với giá trị rút ròng lần lượt là 11,9 triệu USD và 3,1 triệu USD.
OECD: Fed có dư địa để giảm lãi suất thêm 3 lần
OECD cho rằng lãi suất chính sách của Mỹ sẽ được điều chỉnh xuống còn 3,25-3,5% vào mùa xuân năm sau...
Chứng khoán Mỹ tuột khỏi kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9), khi nhà đầu tư trở nên hoài nghi về sự bền vững của xu hướng thị trường giá lên dựa vào cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: