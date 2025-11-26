Blog chứng khoán: Lực cầu cover mạnh

Thị trường có phiên phục hồi tích cực với nhiều cổ phiếu lấy lại toàn bộ mức giảm hôm qua, một số còn tăng mạnh hơn. Diễn biến này tiếp tục xác nhận các dao động hiện tại chỉ là thay đổi cung cầu trong ngắn hạn, một trạng thái điều chỉnh thông thường.

Điểm tích cực nhất hôm nay là khả năng duy trì sự độc lập tương đối giữa diễn biến tăng của cổ phiếu và diễn biến của VNI. Buổi sáng đã có nhịp ép khá mạnh ở các trụ khiến chỉ số trượt giảm, nhưng độ rộng thị trường vẫn thể hiện bên tăng giá áp đảo. Đến chiều khi các trụ hồi lại, giá cổ phiếu tiếp tục tăng tốt hơn.

Sự tách biệt đó củng cố quan điểm rằng các đợt bán mạnh như hôm qua chỉ xuất hiện một vài phiên, sau đó lại cân bằng sau khi áp lực được “xì hơi”. Thực tế 5 phiên điều chỉnh vừa qua ở đa số cổ phiếu cũng chỉ là một nhịp lùi thông thường để cân bằng với nhịp tăng ngắn hạn sau khi tạo một đáy tham chiếu. Các cổ phiếu bắt đầu bộc lộ rõ hơn sức mạnh khi dòng tiền cover sôi động trở lại. Khi diễn biến này tiếp tục, cổ phiếu có cơ hội tạo đáy sau cao hơn hoặc tạo các phân kỳ trong tín hiệu kỹ thuật.

Một điểm đáng chú ý là ở nhịp tăng mạnh chiều nay, thanh khoản khá thấp trong khi buổi sáng giao dịch tăng so với sáng hôm qua. Đây là hệ quả của diễn biến giá nhanh hơn quan điểm mua của dòng tiền. Khi giá quay đầu đi lên, không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng thay đổi các mức giá đặt lệnh, hoặc chỉ nâng giá lên ở mức độ chậm hơn tốc độ tăng. Nói đơn giản thì bên mua đã bị “rớt lệnh” nhiều trong phiên chiều, khiến thanh khoản giảm.

Dù vậy biên độ tăng giá mạnh là kết quả tốt vì nếu lực bán tiếp tục kiềm chế giá như hôm qua thì biên độ tăng sẽ hẹp hoặc đẩy giá vào trạng thái đi ngang ở nền cao. Thống kê ở HSX thì 58% số cổ phiếu vẫn đóng cửa ở giá cao nhất hoặc chỉ thấp hơn 1 bước giá so với mức cao nhất. Điều này thể hiện sức mua đã duy trì được giá và thanh khoản thấp không cho thấy có sức ép chủ động ở chiều ngược lại.

Với những cổ phiếu hình thành nến giá đảo ngược so với hôm qua, thậm chí mạnh hơn rất có tiềm năng đang xác nhận đáy. Dòng tiền vẫn còn thận trọng nên trạng thái giằng co chưa thể thay đổi ngay. Tuy vậy khi giá giảm chắc chắn sẽ lại xuất hiện dòng tiền mạnh hành động.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng có sự đảo ngược so với hôm qua khi F1 duy trì basis dương gần như suốt cả phiên, trừ nhịp tăng đầu ngày của VN30 từ 1915.xx lên 1924.xx. Chênh lệch này tạo chút lợi thế cho vị thế Short lúc VN30 vòng xuống, nhưng basis lại mở biên độ, hạn chế rất nhiều lợi nhuận. Khi chỉ số test lại 1915.xx và sâu hơn, basis chênh lệch quá rộng để có thể Long. Nói chung hôm nay khó đánh phái sinh, nhưng lại phản ánh sự thay đổi nhất định trong kỳ vọng đối với thị trường cơ sở.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 10% so với hôm qua, còn 21,2k tỷ chưa kể thỏa thuận chắc chắn sẽ khiến quan điểm thận trọng có lý do để chờ đợi. Hiện thị trường vẫn chưa hội tụ đủ sức mạnh cũng như thời điểm để có thể khởi động sóng tăng mới. Đây vẫn là quá trình tích lũy tạo nền. Chiến lược là mua thêm nếu giảm giá, Long/Short linh hoạt với phái sinh, chú ý basis.

VN30 đóng cửa tại 1923.55. Cản gần nhất ngày mai là 1925; 1936; 1949; 1959; 1966; 1975. Hỗ trợ 1915; 1902; 1890; 1876; 1865.

