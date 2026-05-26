Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

Tâm lý đột nhiên hưng phấn hơn trong phiên chiều nay bất chấp việc xuất hiện tín hiệu xung đột “nóng” có nguy cơ cản trở đàm phán Trung Đông và giá khiến giá dầu phục hồi. Nhóm cổ phiếu phục hồi tốt mở ra kỳ vọng thay thế kịp thời cho nhóm Vin.
Trạng thái “đỏ vỏ xanh lòng” có từ sáng nhưng thanh khoản không
tốt và biên độ tăng giá tổng thể cũng khá yếu. Ngân hàng trong rổ VN30 xanh gần
như tất cả, nhưng trừ ACB thì đều tăng không đáng kể. Tình thế đột nhiên thay đổi
trong buổi chiều.
Trong 24 cổ phiếu ngân hàng tăng giá hôm nay thì 16 mã tăng
vượt 1%. Dòng tiền cũng có tín hiệu quay lại nhóm này khi tổng giao dịch cả nhóm
tăng 36% so với hôm qua và chiếm khoảng 35,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HSX,
cao nhất 7 tuần. Trong VN30, 14 cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 56,8% giá trị rổ,
cũng cao nhất trong cùng thời gian. Mặc dù về giá trị tuyệt đối, thanh khoản nhóm
ngân hàng còn xa mới bằng giai đoạn bùng phát, nhưng hiện tại là lúc giao dịch
chung đang rất kém, nên sự gia tăng này cũng là một tín hiệu tốt.
Mặt khác, cổ phiếu ngân hàng là nhóm duy nhất có sức mạnh của
số đông, khả dĩ thay thế nhóm Vin vốn đang gặp khó khăn và cổ phiếu dầu khí phục
hồi yếu ớt. Hôm nay VIC giảm 2,65%, VHM giảm 3,09% phù hợp với những khó khăn mà
hai trụ này gặp phải trong hơn 2 tuần qua. Nếu không có ngân hàng, VNI sẽ còn bị
ảnh hưởng mạnh hơn rất nhiều khi ACB, VCB, MBB, VPB, BID, CTG cũng chỉ đủ để bù
lại mức giảm từ VHM.
Sự khởi sắc của cổ phiếu ngân hàng phiên này đem lại động lực
mới, hỗ trợ nhóm chứng khoán cũng lên giá tốt. Mặt bằng giá của rất nhiều mã
trong hai nhóm này thời gian qua khá thấp. Nếu dòng tiền thực sự đang dịch chuyển
sang các cổ phiếu đang tạo mặt bằng giá ổn định và chưa tăng nhiều thì hi vọng cũng
sẽ đến với các cổ phiếu khác. Tình trạng kéo trụ thời gian qua đã bỏ rơi khá
nhiều cổ phiếu chất lượng.
Dù vậy phiên khởi sắc hôm nay cũng không phải là một tín hiệu
đột biến nào rõ ràng. Không nên hưng phấn sớm quá vì các dao động một ngày vẫn
thường xảy ra. Dòng tiền tạo hiệu ứng giá khá tốt một phần do tiết cung rõ ràng
hơn là cầu khỏe. Với mức thanh khoản hai sàn loanh quanh 15-16k tỷ (không tính
thỏa thuận) thì cũng chỉ là những gợn sóng lẻ tẻ. Một biến động mạnh về giá có
thể tìm thấy rất nhiều lý do phù hợp để giải thích, nhưng thanh khoản mới là tín
hiệu đáng tin cậy về dòng tiền lớn hoạt động mạnh trở lại.
Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục khó chơi vì sự lệch
pha giữa các nhóm cổ phiếu có thể lôi kéo chỉ số. Buổi sáng nhóm Vin kém thì ngân
hàng cũng không nổi bật. Buổi chiều ngân hàng tốt hơn thì nhóm Vin lại yếu thêm.
VN30 dao động lơ lửng trong biên độ 2015.xx tới 2032.xx và không có Setup đạt yêu
cầu. Ví dụ nhịp tăng buổi chiều từ quanh 2018 lên 2030 nhìn tưởng ngon nhưng basis
co giãn mạnh. Lúc VN30 chạm đáy thì basis đã đảo dương 4-5 điểm, rồi nhịp đảo
chiều rộng trong 15 phút trước 2h sẽ kích hoạt các lệnh đóng vị thế… Nói chung
thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi để giao dịch, dao động của chỉ số
không phải lúc nào cũng tương ứng với F1.
Diễn biến thị trường cơ sở hôm nay đem lại chút hi vọng về
khả năng xoay trụ tránh ảnh hưởng lớn từ nhóm Vin. Hoạt động đầu cơ có thể gia
tăng lại trong vài ngày tới, nhưng cho đến khi dòng tiền lớn quay lại thì vẫn
chỉ là những màn lướt sóng T+. Nếu không đủ nhanh nhẹn thì bỏ lỡ cũng không
sao.
VN30 đóng cửa tại 2027.9. Cản gần nhất ngày mai là 2033;
2042; 2051; 2060; 2073; 2081. Hỗ trợ 2019; 2003; 1991; 1983; 1970.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?
Cơ hội từ chính sách đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại đã bị thu hẹp, trong khi rủi ro sụt giảm đang gia tăng. Tuy nhiên, nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?
HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.
Tâm lý hào hứng hơn đáng kể trong phiên chiều nay, được hỗ trợ bằng dòng tiền chủ động mạnh hơn. Cổ phiếu đồng loạt lên giá, nhất là nhóm blue-chips. Tuy nhiên VIC và VHM giảm sâu vẫn "đè" VN-Index dưới tham chiếu.
Mức tăng ấn tượng của cổ phiếu Mastercard là điều ít người hình dung được vào thời điểm công ty IPO...
Kết quả kinh doanh quỹ 1/2026 vẫn chưa phản ánh đầy đủ vào mặt bằng định giá hiện tại, qua đó duy trì sức hấp dẫn cho thị trường trong trung và dài hạn.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: