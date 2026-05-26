Thứ Ba, 26/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

iTrader

26/05/2026, 16:22

Tâm lý đột nhiên hưng phấn hơn trong phiên chiều nay bất chấp việc xuất hiện tín hiệu xung đột “nóng” có nguy cơ cản trở đàm phán Trung Đông và giá khiến giá dầu phục hồi. Nhóm cổ phiếu phục hồi tốt mở ra kỳ vọng thay thế kịp thời cho nhóm Vin.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Trạng thái “đỏ vỏ xanh lòng” có từ sáng nhưng thanh khoản không tốt và biên độ tăng giá tổng thể cũng khá yếu. Ngân hàng trong rổ VN30 xanh gần như tất cả, nhưng trừ ACB thì đều tăng không đáng kể. Tình thế đột nhiên thay đổi trong buổi chiều.

Trong 24 cổ phiếu ngân hàng tăng giá hôm nay thì 16 mã tăng vượt 1%. Dòng tiền cũng có tín hiệu quay lại nhóm này khi tổng giao dịch cả nhóm tăng 36% so với hôm qua và chiếm khoảng 35,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HSX, cao nhất 7 tuần. Trong VN30, 14 cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 56,8% giá trị rổ, cũng cao nhất trong cùng thời gian. Mặc dù về giá trị tuyệt đối, thanh khoản nhóm ngân hàng còn xa mới bằng giai đoạn bùng phát, nhưng hiện tại là lúc giao dịch chung đang rất kém, nên sự gia tăng này cũng là một tín hiệu tốt.

Mặt khác, cổ phiếu ngân hàng là nhóm duy nhất có sức mạnh của số đông, khả dĩ thay thế nhóm Vin vốn đang gặp khó khăn và cổ phiếu dầu khí phục hồi yếu ớt. Hôm nay VIC giảm 2,65%, VHM giảm 3,09% phù hợp với những khó khăn mà hai trụ này gặp phải trong hơn 2 tuần qua. Nếu không có ngân hàng, VNI sẽ còn bị ảnh hưởng mạnh hơn rất nhiều khi ACB, VCB, MBB, VPB, BID, CTG cũng chỉ đủ để bù lại mức giảm từ VHM.

Sự khởi sắc của cổ phiếu ngân hàng phiên này đem lại động lực mới, hỗ trợ nhóm chứng khoán cũng lên giá tốt. Mặt bằng giá của rất nhiều mã trong hai nhóm này thời gian qua khá thấp. Nếu dòng tiền thực sự đang dịch chuyển sang các cổ phiếu đang tạo mặt bằng giá ổn định và chưa tăng nhiều thì hi vọng cũng sẽ đến với các cổ phiếu khác. Tình trạng kéo trụ thời gian qua đã bỏ rơi khá nhiều cổ phiếu chất lượng.

Dù vậy phiên khởi sắc hôm nay cũng không phải là một tín hiệu đột biến nào rõ ràng. Không nên hưng phấn sớm quá vì các dao động một ngày vẫn thường xảy ra. Dòng tiền tạo hiệu ứng giá khá tốt một phần do tiết cung rõ ràng hơn là cầu khỏe. Với mức thanh khoản hai sàn loanh quanh 15-16k tỷ (không tính thỏa thuận) thì cũng chỉ là những gợn sóng lẻ tẻ. Một biến động mạnh về giá có thể tìm thấy rất nhiều lý do phù hợp để giải thích, nhưng thanh khoản mới là tín hiệu đáng tin cậy về dòng tiền lớn hoạt động mạnh trở lại.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục khó chơi vì sự lệch pha giữa các nhóm cổ phiếu có thể lôi kéo chỉ số. Buổi sáng nhóm Vin kém thì ngân hàng cũng không nổi bật. Buổi chiều ngân hàng tốt hơn thì nhóm Vin lại yếu thêm. VN30 dao động lơ lửng trong biên độ 2015.xx tới 2032.xx và không có Setup đạt yêu cầu. Ví dụ nhịp tăng buổi chiều từ quanh 2018 lên 2030 nhìn tưởng ngon nhưng basis co giãn mạnh. Lúc VN30 chạm đáy thì basis đã đảo dương 4-5 điểm, rồi nhịp đảo chiều rộng trong 15 phút trước 2h sẽ kích hoạt các lệnh đóng vị thế… Nói chung thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi để giao dịch, dao động của chỉ số không phải lúc nào cũng tương ứng với F1.

Diễn biến thị trường cơ sở hôm nay đem lại chút hi vọng về khả năng xoay trụ tránh ảnh hưởng lớn từ nhóm Vin. Hoạt động đầu cơ có thể gia tăng lại trong vài ngày tới, nhưng cho đến khi dòng tiền lớn quay lại thì vẫn chỉ là những màn lướt sóng T+. Nếu không đủ nhanh nhẹn thì bỏ lỡ cũng không sao.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 2027.9. Cản gần nhất ngày mai là 2033; 2042; 2051; 2060; 2073; 2081. Hỗ trợ 2019; 2003; 1991; 1983; 1970.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

16:33, 25/05/2026

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

15:27, 26/05/2026

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Dynam Capital: Kết quả kinh doanh chưa phản ánh đủ vào định giá, thị trường vẫn hấp dẫn

13:55, 26/05/2026

Dynam Capital: Kết quả kinh doanh chưa phản ánh đủ vào định giá, thị trường vẫn hấp dẫn

Từ khóa:

blog chứng khoán cổ phiếu ngân hàng nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán tín hiệu dòng tiền

Đọc thêm

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Cơ hội từ chính sách đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại đã bị thu hẹp, trong khi rủi ro sụt giảm đang gia tăng. Tuy nhiên, nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Tâm lý hào hứng hơn đáng kể trong phiên chiều nay, được hỗ trợ bằng dòng tiền chủ động mạnh hơn. Cổ phiếu đồng loạt lên giá, nhất là nhóm blue-chips. Tuy nhiên VIC và VHM giảm sâu vẫn “đè” VN-Index dưới tham chiếu.

Cổ phiếu Mastercard tăng giá gấp 110 lần kể từ khi IPO

Cổ phiếu Mastercard tăng giá gấp 110 lần kể từ khi IPO

Mức tăng ấn tượng của cổ phiếu Mastercard là điều ít người hình dung được vào thời điểm công ty IPO...

Dynam Capital: Kết quả kinh doanh chưa phản ánh đủ vào định giá, thị trường vẫn hấp dẫn

Dynam Capital: Kết quả kinh doanh chưa phản ánh đủ vào định giá, thị trường vẫn hấp dẫn

Kết quả kinh doanh quỹ 1/2026 vẫn chưa phản ánh đầy đủ vào mặt bằng định giá hiện tại, qua đó duy trì sức hấp dẫn cho thị trường trong trung và dài hạn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

eMagazine

Phát triển điện hạt nhân và công nghệ SMR

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát triển nguồn nhân lực R&D là động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Đầu tư

2

AI phải phục vụ con người, không được thống trị nhân loại

Kinh tế số

3

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Chứng khoán

4

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Chứng khoán

5

Đồng Nai, Điện Biên, Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng loạt khu đất, lô đất

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy