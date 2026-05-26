Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

Trạng thái “đỏ vỏ xanh lòng” có từ sáng nhưng thanh khoản không tốt và biên độ tăng giá tổng thể cũng khá yếu. Ngân hàng trong rổ VN30 xanh gần như tất cả, nhưng trừ ACB thì đều tăng không đáng kể. Tình thế đột nhiên thay đổi trong buổi chiều.

Trong 24 cổ phiếu ngân hàng tăng giá hôm nay thì 16 mã tăng vượt 1%. Dòng tiền cũng có tín hiệu quay lại nhóm này khi tổng giao dịch cả nhóm tăng 36% so với hôm qua và chiếm khoảng 35,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HSX, cao nhất 7 tuần. Trong VN30, 14 cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 56,8% giá trị rổ, cũng cao nhất trong cùng thời gian. Mặc dù về giá trị tuyệt đối, thanh khoản nhóm ngân hàng còn xa mới bằng giai đoạn bùng phát, nhưng hiện tại là lúc giao dịch chung đang rất kém, nên sự gia tăng này cũng là một tín hiệu tốt.

Mặt khác, cổ phiếu ngân hàng là nhóm duy nhất có sức mạnh của số đông, khả dĩ thay thế nhóm Vin vốn đang gặp khó khăn và cổ phiếu dầu khí phục hồi yếu ớt. Hôm nay VIC giảm 2,65%, VHM giảm 3,09% phù hợp với những khó khăn mà hai trụ này gặp phải trong hơn 2 tuần qua. Nếu không có ngân hàng, VNI sẽ còn bị ảnh hưởng mạnh hơn rất nhiều khi ACB, VCB, MBB, VPB, BID, CTG cũng chỉ đủ để bù lại mức giảm từ VHM.

Sự khởi sắc của cổ phiếu ngân hàng phiên này đem lại động lực mới, hỗ trợ nhóm chứng khoán cũng lên giá tốt. Mặt bằng giá của rất nhiều mã trong hai nhóm này thời gian qua khá thấp. Nếu dòng tiền thực sự đang dịch chuyển sang các cổ phiếu đang tạo mặt bằng giá ổn định và chưa tăng nhiều thì hi vọng cũng sẽ đến với các cổ phiếu khác. Tình trạng kéo trụ thời gian qua đã bỏ rơi khá nhiều cổ phiếu chất lượng.

Dù vậy phiên khởi sắc hôm nay cũng không phải là một tín hiệu đột biến nào rõ ràng. Không nên hưng phấn sớm quá vì các dao động một ngày vẫn thường xảy ra. Dòng tiền tạo hiệu ứng giá khá tốt một phần do tiết cung rõ ràng hơn là cầu khỏe. Với mức thanh khoản hai sàn loanh quanh 15-16k tỷ (không tính thỏa thuận) thì cũng chỉ là những gợn sóng lẻ tẻ. Một biến động mạnh về giá có thể tìm thấy rất nhiều lý do phù hợp để giải thích, nhưng thanh khoản mới là tín hiệu đáng tin cậy về dòng tiền lớn hoạt động mạnh trở lại.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục khó chơi vì sự lệch pha giữa các nhóm cổ phiếu có thể lôi kéo chỉ số. Buổi sáng nhóm Vin kém thì ngân hàng cũng không nổi bật. Buổi chiều ngân hàng tốt hơn thì nhóm Vin lại yếu thêm. VN30 dao động lơ lửng trong biên độ 2015.xx tới 2032.xx và không có Setup đạt yêu cầu. Ví dụ nhịp tăng buổi chiều từ quanh 2018 lên 2030 nhìn tưởng ngon nhưng basis co giãn mạnh. Lúc VN30 chạm đáy thì basis đã đảo dương 4-5 điểm, rồi nhịp đảo chiều rộng trong 15 phút trước 2h sẽ kích hoạt các lệnh đóng vị thế… Nói chung thị trường không phải lúc nào cũng thuận lợi để giao dịch, dao động của chỉ số không phải lúc nào cũng tương ứng với F1.

Diễn biến thị trường cơ sở hôm nay đem lại chút hi vọng về khả năng xoay trụ tránh ảnh hưởng lớn từ nhóm Vin. Hoạt động đầu cơ có thể gia tăng lại trong vài ngày tới, nhưng cho đến khi dòng tiền lớn quay lại thì vẫn chỉ là những màn lướt sóng T+. Nếu không đủ nhanh nhẹn thì bỏ lỡ cũng không sao.

VN30 đóng cửa tại 2027.9. Cản gần nhất ngày mai là 2033; 2042; 2051; 2060; 2073; 2081. Hỗ trợ 2019; 2003; 1991; 1983; 1970.

