Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Những thông tin hé lộ khá tích cực về triển vọng “chốt” thỏa thuận Mỹ - Iran đã giúp chứng khoán thế giới mạnh lên trong khi giá dầu giảm sâu. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ này đã không thể lôi kéo dòng tiền vào. Đằng sau mức thanh khoản thấp kỷ lục từ tháng 5/2025 là tâm lý ngại rủi ro rất cao.

Tổng giá trị khớp lệnh HSX và HNX hôm chỉ đạt gần 14,7k tỷ, nếu trừ đi 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thì chỉ là 11,3k tỷ. Với sức mua rất tệ mà thị trường vẫn duy trì được trạng thái phân hóa (điểm số không mấy ý nghĩa) thì có thể coi hôm nay là thành công. Chỉ có điều trạng thái đó có duy trì được lâu hay không mà thôi.

Nhìn vào độ rộng thị trường thì trọn phiên hôm nay lúc này số cổ phiếu giảm giá cũng nhiều hơn số tăng giá. Kết phiên tỷ lệ tăng giảm của VNI khoảng 0,74/1, cũng không quá kém nhưng là thất vọng vì lẽ ra tiềm năng kết thúc xung đột, mở lại tuyến logistics phải hỗ trợ tâm lý mạnh mẽ hơn. Nếu hôm nay là một ngày tăng mạnh thì cũng có “lý do” hợp lý!

Nói ngắn gọn thì thị trường hiện tại đang phụ thuộc vào khả năng tiết cung. Trong trạng thái thị trường ổn định thì điều này đem lại hi vọng, nhưng nếu trụ “có biến” và điểm số mất nhiều thì không có gì đảm bảo hàng sẽ lại được xả ra. VIC tăng 1,06%, VHM tăng 3,19%, thêm vài mã như TCB tăng 1,09%, VPL tăng 2,46%, ACB tăng 3,06%, MSN tăng 1,58% là những cổ phiếu chính giúp VNI lên điểm. Nhìn vào diễn biến giá hiện tại của các cổ phiếu này, giá tăng hôm nay vẫn chỉ là luẩn quẩn chứ không phải một xu hướng rõ ràng.

Hiện thị trường không có điểm tựa nào ngoài khả năng đàm phán Mỹ - Iran đạt thành công bước đầu về việc mở lại eo biển Hormuz. Phản ứng với kỳ vọng này, giá dầu thế giới đã điều chỉnh mạnh và thấp hơn đáy đầu tháng 5. Tuy nhiên đây chỉ là thành công bước đầu vì các vướng mắc chính được “đẩy” lùi lại cho các vòng đàm phán tiếp theo. Vì vậy phản ứng tốt nhất và dễ đoán nhất vẫn là giá dầu. Dĩ nhiên giá năng lượng giảm, tuyến logistics được khai thông cũng sẽ hỗ trợ các kỳ vọng khác, ví dụ giảm lạm phát. Yếu tố rủi ro nhất được hạn chế thì mối lo lớn nhất cũng qua đi.

Vấn đề còn lại là dòng tiền phải phản ứng đúng với kỳ vọng về thông tin. Bất kỳ sự “lệch pha” nào cũng thể hiện thị trường thiếu tin tưởng, hoặc ít nhất là sức mạnh thông tin chưa đủ. Hiện VNI vẫn đang rời vùng đỉnh 1900-1920 và có tiềm năng điều chỉnh thêm do các trụ vẫn yếu. Ảnh hưởng của điểm số vẫn sẽ tác động đến tâm lý chung, dù nhiều cổ phiếu thực ra đã điều chỉnh đáng kể và đang tạo nền. Giá có thể ở vùng hấp dẫn cho dài hạn, nhưng thời điểm cũng cần cân nhắc cho đỡ phải nặng đầu.

Thị trường phái sinh hôm nay có basis rất chặt nhưng VN30 lại dao động lửng lơ nên khó chơi. Vùng hỗ trợ 2015.xx có 3 nhịp lùi gần tới nhưng không đủ để tạo setup mở vị thế. Nhịp lên cũng vậy, ngưỡng 2032.xx chỉ được chạm gần tới một lần vào buổi chiều, Short cũng chưa đủ.

Với mức thanh khoản đang giảm nhanh, hi vọng các trụ sẽ giúp dao động của VN30 mạnh hơn để có thể giao dịch phái sinh. Cơ sở vẫn chỉ nên quan sát chờ đợi.

VN30 đóng cửa tại 2021.72. Cản gần nhất ngày mai là 2032; 2042; 2051; 2064; 2073; 2081; 2092. Hỗ trợ 2015; 2002; 1991; 1983; 1968; 1955.

