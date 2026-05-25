Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Những thông tin hé lộ khá tích cực về triển vọng “chốt” thỏa thuận Mỹ - Iran đã giúp chứng khoán thế giới mạnh lên trong khi giá dầu giảm sâu. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ này đã không thể lôi kéo dòng tiền vào. Đằng sau mức thanh khoản thấp kỷ lục từ tháng 5/2025 là tâm lý ngại rủi ro rất cao.
Tổng giá trị khớp lệnh HSX và HNX hôm chỉ đạt gần 14,7k tỷ,
nếu trừ đi 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thì chỉ là 11,3k tỷ. Với sức mua rất tệ
mà thị trường vẫn duy trì được trạng thái phân hóa (điểm số không mấy ý nghĩa)
thì có thể coi hôm nay là thành công. Chỉ có điều trạng thái đó có duy trì được
lâu hay không mà thôi.
Nhìn vào độ rộng thị trường thì trọn phiên hôm nay lúc này số
cổ phiếu giảm giá cũng nhiều hơn số tăng giá. Kết phiên tỷ lệ tăng giảm của VNI
khoảng 0,74/1, cũng không quá kém nhưng là thất vọng vì lẽ ra tiềm năng kết thúc
xung đột, mở lại tuyến logistics phải hỗ trợ tâm lý mạnh mẽ hơn. Nếu hôm nay là
một ngày tăng mạnh thì cũng có “lý do” hợp lý!
Nói ngắn gọn thì thị trường hiện tại đang phụ thuộc vào khả
năng tiết cung. Trong trạng thái thị trường ổn định thì điều này đem lại hi vọng,
nhưng nếu trụ “có biến” và điểm số mất nhiều thì không có gì đảm bảo hàng sẽ lại
được xả ra. VIC tăng 1,06%, VHM tăng 3,19%, thêm vài mã như TCB tăng 1,09%, VPL
tăng 2,46%, ACB tăng 3,06%, MSN tăng 1,58% là những cổ phiếu chính giúp VNI lên
điểm. Nhìn vào diễn biến giá hiện tại của các cổ phiếu này, giá tăng hôm nay vẫn
chỉ là luẩn quẩn chứ không phải một xu hướng rõ ràng.
Hiện thị trường không có điểm tựa nào ngoài khả năng đàm phán
Mỹ - Iran đạt thành công bước đầu về việc mở lại eo biển Hormuz. Phản ứng với kỳ
vọng này, giá dầu thế giới đã điều chỉnh mạnh và thấp hơn đáy đầu tháng 5. Tuy nhiên
đây chỉ là thành công bước đầu vì các vướng mắc chính được “đẩy” lùi lại cho các
vòng đàm phán tiếp theo. Vì vậy phản ứng tốt nhất và dễ đoán nhất vẫn là giá dầu.
Dĩ nhiên giá năng lượng giảm, tuyến logistics được khai thông cũng sẽ hỗ trợ các
kỳ vọng khác, ví dụ giảm lạm phát. Yếu tố rủi ro nhất được hạn chế thì mối lo lớn
nhất cũng qua đi.
Vấn đề còn lại là dòng tiền phải phản ứng đúng với kỳ vọng về
thông tin. Bất kỳ sự “lệch pha” nào cũng thể hiện thị trường thiếu tin tưởng,
hoặc ít nhất là sức mạnh thông tin chưa đủ. Hiện VNI vẫn đang rời vùng đỉnh
1900-1920 và có tiềm năng điều chỉnh thêm do các trụ vẫn yếu. Ảnh hưởng của điểm
số vẫn sẽ tác động đến tâm lý chung, dù nhiều cổ phiếu thực ra đã điều chỉnh đáng
kể và đang tạo nền. Giá có thể ở vùng hấp dẫn cho dài hạn, nhưng thời điểm cũng
cần cân nhắc cho đỡ phải nặng đầu.
Thị trường phái sinh hôm nay có basis rất chặt nhưng VN30 lại
dao động lửng lơ nên khó chơi. Vùng hỗ trợ 2015.xx có 3 nhịp lùi gần tới nhưng
không đủ để tạo setup mở vị thế. Nhịp lên cũng vậy, ngưỡng 2032.xx chỉ được chạm
gần tới một lần vào buổi chiều, Short cũng chưa đủ.
Với mức thanh khoản đang giảm nhanh, hi vọng các trụ sẽ giúp
dao động của VN30 mạnh hơn để có thể giao dịch phái sinh. Cơ sở vẫn chỉ nên
quan sát chờ đợi.
VN30 đóng cửa tại 2021.72. Cản gần nhất ngày mai là 2032; 2042;
2051; 2064; 2073; 2081; 2092. Hỗ trợ 2015; 2002; 1991; 1983; 1968; 1955.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Thanh khoản rất thấp, tâm lý ngại rủi ro tăng cao
16:22, 22/05/2026
Gần 115 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 và quý 3, chủ yếu là bất động sản
Áp lực đáo hạn trong các quý tới là rất lớn với 42,2 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026 và 73,3 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2026, tập trung ở lĩnh vực bất động sản.
Trong top 20 công ty có dư nợ cho vay lớn nhất, hiện đã có 11 công ty nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng. Điều này phản ánh xu hướng ngành ngân hàng ngày càng mở rộng hiện diện sang lĩnh vực chứng khoán so với giai đoạn 5-10 năm trước.
Dòng tiền tiếp tục "teo tóp" trong phiên chiều nay khiến cổ phiếu không thể biến động tốt hơn. Nếu không có chút phục hồi nhẹ ở nhóm trụ, VN-Index không thể được neo ở mức tốt, dù độ rộng còn tệ hơn cả phiên sáng.
Theo tờ báo Nikkei Asia, AI đang bắt đầu thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch cổ phiếu, khi các công cụ tự động có thể tiếp nhận chiến lược đầu tư và thực hiện giao dịch thay người dùng...
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh như thời bong bóng dot-com, tâm lý người tiêu dùng nước này lại tụt xuống mức thấp nhất 70 năm...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: