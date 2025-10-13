Blog chứng khoán: Lựa cổ mà chơi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Hai, 13/10/2025
iTrader
13/10/2025, 16:50
Hiện tượng kéo trụ đang tạo ức chế tâm lý khá lớn khi xác suất thắng không vượt trội. Dù vậy đây là một phần của cuộc chơi. Nhìn dưới góc độ tích cực thì nhiều cổ phiếu đã hình thành đáy sau nhịp điều chỉnh 2 tháng qua và sớm muộn cũng sẽ đến lúc “nước nổi bèo nổi”.
Điểm nhấn hôm nay là dòng tiền vào blue-chips tăng rõ nét. VN30 tăng giao dịch 30% so với phiên trước và tăng 52% so với trung bình 20 phiên tính theo giá trị. Nhóm này cũng chiếm 62,4% tổng giá trị khớp của HSX trong ngày. Sàn này cũng tăng thanh khoản 41% so với trung bình 20 phiên.
Các trụ như VIC, VHM không phải đến hôm nay mới lôi kéo chỉ số mà đã diễn ra nhiều tuần rồi. Thanh khoản nhóm VN30 không tăng được và toàn thị trường cũng thấp. Đó là một phản ứng ngược của tâm lý, thể hiện sự thận trọng trước hiện tượng kéo trụ. Khi thanh khoản thay đổi và tăng lên mạnh, là tín hiệu của sự thay đổi tâm lý này. Giá trị khớp lệnh HSX và HNX hôm nay đạt hơn 41,7k tỷ là rất tốt.
Kịch bản xấu đang được lo ngại là nếu các trụ kết thúc xu hướng tăng mạnh đang có, thị trường chung sẽ bị ảnh hưởng. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng trong nhóm trụ hiện cũng chỉ có VIC, VHM là tăng nhiều, còn lại đa phần vẫn chỉ lình xình hoặc tăng bình thường. Khả năng đổi trụ vẫn còn để duy trì chỉ số trên nền tích lũy và “đẹp” về mặt kỹ thuật.
Hiện tại quan trọng nhất là có trong danh mục những cổ phiếu nào và phân bổ tỷ trọng ra sao. Sẽ có rất nhiều mã bị rớt lại phía sau hoặc tăng kém xa chỉ số, nhưng rủi ro giảm thêm là thấp. Những cổ phiếu dạng này nếu có cơ bản tốt và lợi nhuận dự kiến ổn thì sớm muộn cũng sẽ đi lên. Những mã nhạy hơn hoặc có dòng tiền đầu cơ riêng biệt rất dễ lên theo chỉ số, tạo cơ hội ngắn hạn. Ngay cả khi ngại rủi ro, cũng nên đặt một chân vào thị trường để có cảm giác tốt hơn trong giao dịch, thay vì chỉ đứng ngoài và cố gắng tìm kiếm lý do để củng cố tâm lý đang có.
Thị trường phái sinh đang là kênh hưởng lợi nhất từ hiện tượng kéo trụ. F1 phải chạy theo VN30 mà VN30 thì được kéo bởi VIC. Đây là giai đoạn dễ quan sát nhất, chưa kể phái sinh T0 nên các rủi ro thường thấy trên thị trường cơ sở trong giai đoạn kéo trụ có thể kiểm soát được.
F1 trong phần lớn thời gian buổi sáng chấp nhận mức chiết khấu trung bình 7-8 điểm, cũng là một biểu hiện của tâm lý thận trọng của diễn biến kéo trụ. Tuy nhiên với sự đảm bảo của lượng dư mua dày và các lệnh mua nâng giá chủ động ở các trụ thì chênh lệch này là đảm bảo tốt cho Long. Đến khi VIC được kéo nhiệt tình thì phái sinh mới ào ạt sửa sai, basis không đáng kể, thậm chí đảo dương về cuối. VN30 từ 1996.xx lên thẳng 2013.xx là vùng mở biên độ rộng nhất của hôm nay.
Với dòng tiền đang có tín hiệu mạnh lên, hiện tượng kéo trụ có thể kích hoạt một đợt tăng cộng hưởng ở cổ phiếu trước khi có thay đổi tiếp theo. Chiến lược vẫn là tích lũy cổ phiếu dài hạn, tham gia vị thế nhỏ với hàng đầu cơ, Long/Short phái sinh linh hoạt, ưu tiên Long khi có basis tốt.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2012.28. Cản gần nhất ngày mai là 2025; 2033; 2040; 2053; 2066. Hỗ trợ 2011; 2001; 1991; 1981; 1976; 1959.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: