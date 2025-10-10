Blog chứng khoán: Diệt Short!

Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.

Độ rộng hôm qua lẫn hôm nay đều không cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong tương quan tăng/giảm ở cổ phiếu tương xứng với điểm số. Nguyên nhân đến từ sự ảnh hưởng quá nhiều ở các cổ phiếu lớn mà tiêu biểu là nhóm Vin. VHM, VIC phiên này kịch trần, VRE tăng 6,18% làm lu mờ hết các blue-chips khác dù mức tăng 1%-2% ở những mã như TCB, HPG, FPT cũng đã là khá mạnh so với bình thường.

Thống kê hôm nay có khoảng 80 cổ phiếu của VNI tăng được hơn 1%, trong đó một nửa là có thanh khoản chấp nhận được (từ 10 tỷ trở lên). Ngoài ra cũng không phải chỉ có các trụ mới khỏe, nhiều mã vừa và nhỏ cũng rất khá như CII, VCI, TCH, BSR, FRT, DIG, KBC… Nói chung cơ hội lựa chọn cũng không ít. Một danh mục đa dạng không thể nào trông đợi tăng mạnh đồng loạt được.

Về thanh khoản, mức khớp lệnh 2 sàn đạt 34,2k tỷ, nhỉnh hơn hôm qua một chút và là phiên thứ 3 duy trì trên 30k tỷ chưa tính thỏa thuận. Trung bình tuần này giá trị khớp lệnh HSX và HNX tăng hơn 21% so với trung bình 2 tuần trước. Điều này giúp nến tuần của VNI có đột phá tương đối chắc chắn. Dĩ nhiên nếu thanh khoản trung bình cao lên tầm 40k tỷ thì sẽ thuyết phục hơn. Dù vậy rất có thể diễn biến “tăng bỏ rơi” sẽ sớm kích thích dòng tiền đuổi theo.

Vấn đề còn lại là các trụ sẽ duy trì sức mạnh như thế nào. Khả năng rất cao là sẽ có những phiên dừng nghỉ hoặc đổi trụ. Thị trường sẽ chậm lại và tạo thêm nghi ngờ trong tuần tới. Điều này không xấu vì tuy VNI vượt đỉnh lịch sử nhưng rất nhiều cổ phiếu vẫn còn “lóp ngóp” dưới sâu sau nhịp điều chỉnh cả tháng qua. Nhịp chậm lại hoặc giảm sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho dòng tiền tích lũy.

Hiện tại thị trường không có thông tin bất lợi nào sẽ xuất hiện trong ngắn hạn, nên “lý do” để ép xuống chỉ có thể là các trụ bị chốt lời. Nếu chiều tăng cổ phiếu ít hưởng ứng thì chiều giảm cũng sẽ như vậy. Kết quả kinh doanh quý 3 đang lộ diện, hứa hẹn có thể làm giảm mức định giá cơ bản xuống. Vì vậy từ góc độ cổ phiếu, cơ hội mua dài hạn vẫn rất rộng mở.

Thị trường phái sinh hôm nay có nhịp “diệt Short”, càng nghi ngờ thì VN30 càng lên mạnh. F1 duy trì basis chiết khấu khá rộng ở suốt nhịp đi lên trong phần lớn thời gian, để rồi nhịp đẩy cuối VN30 từ 1959.xx vọt qua 1974.xx. Đây là vùng mở biên độ rộng nhất dự kiến cho hôm nay và có thể thấy basis gần như không đáng kể khi tất cả các vị thế Short đều không chịu nổi nữa. VIC đóng vai trò quyết định ở nhịp này khi được kéo lên kịch trần.

Hiện tại các tín hiệu kỹ thuật của VNI trở nên rất tốt, thậm chí chỉ số tăng khá nóng, nhưng không cần vội. Rất nhiều cổ phiếu vẫn đang rớt lại phía sau khá xa và cơ hội mua thoải mái. Thị trường không có gì xấu hơn, chỉ có kỳ vọng phía trước. Vì vậy các nhịp điều chỉnh là cơ hội mua. Phái sinh thì Long/Short linh hoạt vì trụ có thể bị tác động.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1980.57, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp phiên tới là 1990; 1996; 2013; 2021; 2033. Hỗ trợ 1974; 1959; 1950; 1934.

