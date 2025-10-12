Xu thế dòng tiền: Kéo trụ vượt đỉnh, thị trường thực sự vào sóng mới?

Mức tăng mạnh hơn 101 điểm tuần qua đã giúp VN-Index đột phá hoàn toàn lên trên vùng tích lũy 1600-1700 điểm kéo dài gần hai tháng. Tuy nhiên dấu ấn của các cổ phiếu là rất rõ nét khi chỉ riêng 4 cổ phiếu là VIC, VHM, VPL và VRE đã đóng góp 45 điểm, trong đó VIC, VHM kéo 37 điểm.

Việc kéo trụ đưa VN-Index vượt đỉnh làm nổi lên lo ngại về tính bền vững của diễn biến đột phá kỹ thuật này. Lo ngại này là có cơ sở vì nếu các trụ đuối sức, chỉ số hoàn toàn có thể bị tác động ngược. Mặt khác, VN-Index tăng mạnh và có đỉnh cao mới nhưng rất ít cổ phiếu được hưởng lợi tương xứng, thậm chí nhiều cổ phiếu không tăng hoặc giảm. Điều này sẽ tác động phần nào tới tâm lý.

Dù vậy các chuyên gia lại không cho rằng hiện tượng kéo trụ và tác động kỹ thuật như vậy là xấu. Hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần và không có gì bất thường. Vai trò của các cổ phiếu dẫn dắt và có tính điều tiết trở nên quan trọng trong những thời điểm như vậy. Thị trường vẫn có thể rung lắc và lùi lại hoặc các trụ dẫn dắt suy yếu. Tuy nhiên nếu VN-Index vẫn duy trì được vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm thì có cơ hội tiến lên 1800 điểm trong ngắn hạn.

Đánh giá về các yếu tố hỗ trợ, các chuyên gia đều nhìn nhận việc FTSE nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là tin tích cực. Mặc dù thông tin này cần nhiều thời gian để “chính thức hóa” cũng như làm thay đổi dòng vốn ngoại, nhưng đây vẫn là yếu tố hỗ trợ chính trong trung và dài hạn. Ngoài ra kết quả kinh doanh quý 3/2025 bắt đầu hé lộ cũng tạo sức đẩy cho cổ phiếu riêng lẻ.

Phù hợp với đánh giá tích cực về thị trường, tuần qua các chuyên gia cũng đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Tuy vậy mức độ nắm giữ cũng chỉ ở ngưỡng cao và vẫn duy trì một phần sức mua trong tình huống thị trường lùi lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ. Đặc biệt yếu tố bất ngờ về thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể tạo rung lắc mạnh.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã có hai phiên cuối tuần bứt phá dứt khoát lên trên mốc 1700 điểm. Đã có thể chắc chắn thị trường thoát khỏi giai đoạn tích lũy để bước vào sóng tăng mới?

Thị trường đã bước vào sóng tăng điểm mới nhưng trên đường lên chắc chắn sẽ có nhiều "gập gềnh".

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Hai phiên bứt phá dứt khoát qua ngưỡng cản tâm lý 1700 là một tín hiệu kỹ thuật khá mạnh mẽ, cho thấy bên mua đã chiếm lại ưu thế. Điều này mở ra kỳ vọng rằng thị trường đã kết thúc thành công giai đoạn tích lũy và đang bước vào một nhịp tăng mới. Để xu hướng này trở nên bền vững và đáng tin cậy hơn, thị trường sẽ cần duy trì được nền giá trên mốc 1700 trong các phiên tới, lý tưởng nhất là đi kèm với sự cải thiện về thanh khoản để củng cố sức mạnh.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thông thường sau một pha điều chỉnh tích lũy ở giai đoạn tăng điểm lớn trước đó thì một số phiên tăng điểm mạnh vượt “nền giá” tích lũy có thể đã xác nhận xu hướng tăng điểm mới, tất nhiên cần phải đạt thêm 2 tiêu chí đó là nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục có giao dịch sôi động và thanh khoản toàn thị trường có sự gia tăng trở lại. Thị trường đã bước vào sóng tăng điểm mới nhưng trên đường lên chắc chắn sẽ có nhiều “gập ghềnh”, những phiên tăng và cả các phiên điều chỉnh giảm điểm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Xét trên phương diện kỹ thuật, VN-Index đã chính thức xác nhận bứt phá khỏi vùng đỉnh tâm lý 1700 điểm. Chỉ số đóng cửa tuần với mẫu hình nến Marubozu kèm thanh khoản đồng thuận củng cố cho động lực đi lên.

Dù vậy, trong khi chỉ số chung vượt xa đỉnh, mặt bằng cổ phiếu lại cho hiệu suất kém hơn. Nhiều cổ phiếu vẫn gặp khó khăn trong chiều hướng phục hồi về vùng đỉnh cũ gần nhất, hoặc thậm chí các cổ phiếu ở phân lớp yếu vẫn chưa thể vượt lên được kênh trung hạn (còn dưới MA20 ngày). Điều này phản ánh độ rộng thị trường chưa có nhiều cải thiện, và sẽ tiềm ẩn rủi ro động lượng đi lên ít bền vững hơn, khi chỉ tập trung vào số ít cổ phiếu trụ, điển hình như nhóm Vingroup. Tôi cho rằng thị trường có thể trải qua một số phiên hạ nhiệt thời gian tới để củng cố lại đà cũng như cải thiện độ rộng.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Phiên tăng điểm cuối tuần đã giúp xác nhận VN-Index vượt qua mốc 1700 điểm, xác nhận thoát khỏi trạng thái tích lũy kéo dài suốt từ đầu tháng 9 trong biên 1600 – 1700 điểm và mở ra xu hướng tăng mới.

Tuy nhiên, việc tăng tốc nhanh chóng đã khiến chỉ số tiến đến gần hơn vùng cản tiếp theo quanh 1750 điểm, nơi có thể xuất hiện tranh chấp mạnh và rung lắc kiểm định dòng tiền. Đây được xem là bước nghỉ về mặt kỹ thuật cần thiết để thị trường hấp thụ lại nhịp tăng, đồng thời tạo cơ hội cho dòng tiền lan tỏa sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ sau khi nhóm trụ đã hoàn thành vai trò dẫn dắt.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thông tin “nóng sốt” nhất tuần qua là FTSE dự kiến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 9/2026, dù còn một vài vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận của các tổ chức môi giới quốc tế và kỳ rà soát tháng 3/2026. Kết quả kinh doanh quý 3 cũng đang lộ diện và nhiều con số khá ấn tượng. Theo anh chị liệu thị trường có bước vào giai đoạn cộng hưởng tin tốt?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng tình thị trường đang bước vào giai đoạn cộng hưởng tốt, khi tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa sau khi Việt Nam chính thức được FTSE công bố nâng hạng. Số liệu kinh tế vĩ mô lẫn kết quả kinh doanh của các doanh hiện vẫn ghi nhận tăng trưởng tốt, đồng thời còn dư địa để tiếp tục phát triển thêm.

Dù vậy, tuyên bố mới của Tổng thống Trump cuối tuần về việc sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang gây ra cú sốc với thị trường tài chính toàn cầu. Động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái và hỗn loạn thị trường như hồi tháng 4. Đây là biến số mới và thị trường có lẽ trở lại thận trọng để đánh giá, nhưng tôi cho rằng sẽ không quá tiêu cực và Việt Nam có thể lần nữa vượt qua.

Việc thị trường có bước vào giai đoạn cộng hưởng hay không còn phụ thuộc vào cách dòng tiền phản ứng. Dù các yếu tố cơ bản là tích cực, thị trường có thể cần thêm thời gian để "tiêu hóa" các thông tin này, đặc biệt khi một phần kỳ vọng đã được phản ánh vào giá trước đó.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Tác động của nâng hạng sẽ là cú hích trong dài hạn, đặc biệt khi dòng vốn ngoại tham gia thị trường theo các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE. Trong khi, kết quả kinh doanh quý 3 tích cực (nhiều doanh nghiệp được dự báo ghi nhận kết quả đột biến) sẽ tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư gia nhập thị trường. Tuy nhiên, để cộng hưởng thực sự mạnh, thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận về dòng vốn ngoại, thanh khoản bền vững. Nếu mọi yếu tố trên hội tụ, VN-Index có thể bước vào một nhịp tăng mới, đồng loạt nhiều ngành hưởng lợi sẽ được dòng tiền lan tỏa chứ không chỉ riêng các cổ phiếu trụ như những phiên vừa qua.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thị trường đúng là đang hội tụ hai yếu tố thông tin quan trọng. Lộ trình nâng hạng từ FTSE cung cấp một câu chuyện hỗ trợ tích cực cho tầm nhìn trung và dài hạn, trong khi kết quả kinh doanh quý 3 đang dần hé lộ là yếu tố nền tảng củng cố cho giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Về lý thuyết, đây là một bối cảnh rất thuận lợi. Tuy nhiên, việc thị trường có bước vào giai đoạn cộng hưởng hay không còn phụ thuộc vào cách dòng tiền phản ứng. Dù các yếu tố cơ bản là tích cực, thị trường có thể cần thêm thời gian để "tiêu hóa" các thông tin này, đặc biệt khi một phần kỳ vọng đã được phản ánh vào giá trước đó. Do vậy, đây là một bối cảnh tốt, nhưng sự bứt phá vẫn cần được xác nhận bởi động lực của dòng tiền.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Có những thông tin tích cực và kể cả các thông tin bất lợi khác cũng có thể ảnh hưởng đến biến động thị trường trong ngắn hạn. Nhiều thông tin tốt hơn nên dù thông tin chính sách thuế mới của Mỹ cũng có thể khiến thị trường bị tác động một số phiên. Đặc biệt trong tuần giao dịch vừa qua thì bộ 3 cổ phiếu họ Vingroup cũng ảnh hưởng mạnh đến chỉ số bên cạnh nhiều cổ phiếu tài chính, bất động sản, thép… Khi nhiều thông tin tốt hơn các thông tin xấu đi kèm niềm tin nhà đầu tư được cải thiện thì xu hướng chung của thị trường từ nay đến cuối năm có thể là xu hướng tăng là chủ đạo. Chúng ta cũng đừng quên dòng tiền sẽ phân hóa vào một số cổ phiếu có kết quả kinh doanh cao, tiềm năng, triển vọng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhiều nhà đầu tư vẫn còn lo ngại về hiện tượng kéo trụ đưa VN-Index vượt đỉnh trong bối cảnh thanh khoản chưa bùng nổ. Anh chị đánh giá gì về quan điểm này? Trong kịch bản tốt, anh chị dự kiến thị trường có thể tăng đến đâu?

Tuyên bố mới của Tổng thống Trump cuối tuần về việc sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang gây ra cú sốc với thị trường tài chính toàn cầu. Đây là biến số mới và thị trường có lẽ trở lại thận trọng để đánh giá, nhưng tôi cho rằng sẽ không quá tiêu cực và Việt Nam có thể lần nữa vượt qua.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Hiện tượng “kéo trụ” để giúp VN-Index vượt những vùng cản quan trọng không phải là điều bất thường. Lịch sử cho thấy các cổ phiếu vốn hóa lớn thường đóng vai trò dẫn dắt trong những nhịp bứt phá. Ở góc độ tích cực, điều này giúp gỡ bỏ tâm lý thận trọng nơi nhà đầu tư đối với các kháng cự lớn. Đồng thời, phản ánh niềm tin của dòng tiền tổ chức và khối ngoại — những nhóm nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Vì vậy, thay vì lo ngại, đây nên được xem là tín hiệu xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại, đặc biệt sau khi thị trường Việt Nam được nâng hạng.

Ở khía cạnh kỹ thuật, vùng 1750 điểm vẫn là ngưỡng cản gần nhất. Nếu VN-Index bứt phá dứt khoát khỏi khu vực này, mục tiêu kế tiếp quanh 1800 điểm sẽ được mở ra. Miễn là chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ 1700 điểm với thanh khoản ổn định, xu hướng của thị trường vẫn được duy trì tích cực.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Lo ngại về việc chỉ số được dẫn dắt bởi nhóm trụ trong khi thanh khoản chưa bùng nổ là một ý kiến hợp lý. Tuy nhiên, đây có thể là đặc điểm của giai đoạn đầu một xu hướng tăng mới, khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đi trước để tạo hiệu ứng tâm lý. Dòng tiền lan tỏa ra các nhóm ngành khác thường sẽ cần thêm thời gian để xác nhận và tham gia sau đó. Tôi cho rằng trong kịch bản tốt, nếu dòng tiền lan tỏa thành công và thị trường duy trì được nền giá trên 1700, mục tiêu tiếp theo của chỉ số có thể hướng đến vùng 1780 - 1800 điểm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng hiện tượng kéo trụ để VN-Index vượt đỉnh nghiêng về điều tiết hơn là phản ứng tiêu cực. Quan sát vận động ở kênh liên thị trường thời gian gần đây có thể thấy các chỉ số chính đều đạt trạng thái tốt. Sau giai đoạn điều chỉnh sẽ tiến tới vượt lên trở lại vùng cản, với hiệu suất tốt điển hình như ở Nikkei, Shanghai, hoặc kênh tiền mã hóa như Bitcoin. Diễn biến chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang đi đồng pha với bức tranh chung, khi mà tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng thì việc nhóm trụ lớn trở lại dẫn dắt đà tăng là cần thiết. Ở kịch bản tích cực, VN-Index có thể tiến về mốc 1800 điểm và lạc quan hơn là ngưỡng 1900 điểm.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi trong ngắn hạn mốc 1750 – 1800 điểm vẫn là mốc kháng cự mạnh cho dù nhiều nhận định lạc quan về thị trường với kịch bản VN-Index sẽ hướng lên khu vực 2000 – 2100 điểm. Diễn biến này có phần giống như ngưỡng kháng cự 1630 – 1650 điểm ở tháng 9 vừa qua. Kịch bản tốt mà chúng ta kỳ vọng ngay trong tháng 10 có lẽ là mốc 1800 điểm, tất nhiên khả năng vượt lên qua mốc này sau đó ở giai đoạn cuối năm vẫn được tính đến.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần chờ đợi sự kiện FTSE rà soát nâng hạng anh chị vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu cân bằng hoặc thấp. Với các diễn biến mới, anh chị đã mua thêm chưa, tỷ trọng cổ phiếu đang ở mức nào?

Hiện tượng "kéo trụ" để giúp VN-Index vượt những vùng cản quan trọng không phải là điều bất thường. Lịch sử cho thấy các cổ phiếu vốn hóa lớn thường đóng vai trò dẫn dắt trong những nhịp bứt phá. Ở góc độ tích cực, điều này giúp gỡ bỏ tâm lý thận trọng nơi nhà đầu tư đối với các kháng cự lớn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Sau khi sự kiện FTSE rà soát nâng hạng diễn ra với tín hiệu tích cực, tôi đã chủ động nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức khoảng 70%, tập trung vào nhóm vốn hóa lớn và các ngành hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng dòng vốn ngoại. Trước đó, tôi duy trì trạng thái cân bằng để quan sát phản ứng thị trường, nhưng với diễn biến mới, dòng tiền đã cho thấy sự cải thiện. Dù vậy, tôi vẫn giữ lại một phần tiền mặt nhằm linh hoạt trong trường hợp thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Trong tuần cho dù thị trường vẫn có diễn biến tăng điểm mạnh tích cực tính cả phiên giao dịch đầu tuần khi toàn TT bật tăng mạnh trở lại bứt phá nền giá tích lũy trước đó. Tuy nhiên các phiên giao dịch cuối tuần lại là cơ hội cho các nhà đầu tư nhìn lại danh mục cổ phiếu của mình. Hạ tỷ trọng cổ phiếu lãi tốt, giảm tỷ lệ cổ phiếu yếu kém đang nắm giữ. Thỉnh thoảng cơ cấu co gọn danh mục để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn và đợi các pha điều chỉnh nếu có tuần tới để tái đầu tư. Linh hoạt, không cứng nhắc cũng sẽ khiến các nhà đầu tư quản lý danh mục hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Diễn biến thị trường cải thiện hơn sau khi FTSE công bố nâng hạng chính thức. Dù mức lan tỏa chưa cao nhưng bắt đầu xuất hiện các nhóm ngành, cổ phiếu vượt trội hơn mặt bằng chung. Như đã đề cập trước đó, tôi vẫn ưu tiên quan sát với nhóm cổ phiếu giao dịch kênh trên (trên MA20 ngày) và dòng tiền đã ghi nhận hoạt động tốt ở nhóm này trong tuần rồi. Từ đây, tôi đã giải ngân một phần trở lại khi các tín hiệu bật tăng xác nhận. Dù vậy, tỷ trọng chung vẫn được giữ ở mức vừa phải, khi độ rộng thị trường còn kém và sự phân hóa tôi đánh giá sẽ tiếp tục diễn ra cao trong thời gian tới.

Các nhóm ngành nổi bật nhà đầu tư có thể chú ý như Ngân hàng, Đầu tư công, Tiêu dùng. Diễn biến sụt giảm bất ngờ ở thị trường toàn cầu sau tuyên bố mới của Tống thống Trump sẽ là phép thử với thị trường và nếu mốc tâm lý 1700 điểm vẫn trụ vững, đây sẽ là vùng giải ngân tiềm năng.

Ông Trần Trung Hiếu - Chuyên viên Cao cấp Trung tâm Phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Sự kiện FTSE rà soát nâng hạng đang dần trở thành chất xúc tác tâm lý quan trọng giúp duy trì đà hứng khởi của thị trường. Với bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư có thể bắt đầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, nhưng nên thực hiện từng bước, không vội vàng, vì VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự quanh 1750 điểm.

Việc quan sát độ lan tỏa của dòng tiền ở khu vực này rất quan trọng. Nếu dòng tiền không chỉ tập trung ở nhóm trụ mà mở rộng sang midcap và các nhóm ngành hưởng lợi từ kỳ vọng nâng hạng, điều đó sẽ củng cố thêm niềm tin để tăng tỷ trọng lên mức cao hơn.

Hiện tại, theo tôi tỷ trọng hợp lý nên duy trì quanh 60–70% cổ phiếu, vừa đủ tham gia đà tăng, vừa giữ dư địa để phản ứng linh hoạt nếu thị trường rung lắc tại vùng kháng cự.