Du lịch xanh Đà Nẵng: Từ nền tảng đến tương lai bền vững

Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất hội tụ đầy đủ các giá trị của một đô thị biển năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa - lịch sử và hệ sinh thái đa dạng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái định vị chiến lược phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững...

Chiều ngày 23/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố và dự án “Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” (ST4SD) tổ chức Hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng 2025 - Từ nền tảng đến tương lai”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: Trong xu thế toàn cầu chuyển mạnh sang phát triển bền vững, du lịch xanh không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đã trở thành chuẩn mực cạnh tranh tất yếu của các điểm đến, đặc biệt đối với thị trường khách chất lượng cao.

Ông Sơn cho biết sau gần 5 năm triển khai định hướng du lịch xanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Thành phố đã xây dựng và triển khai Bộ Tiêu chí Du lịch xanh cho 7 lĩnh vực trọng tâm, với 33 doanh nghiệp được công nhận đạt chứng nhận du lịch xanh, góp phần hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi mô hình kinh doanh bền vững.

Nhiều mô hình, sáng kiến du lịch xanh gắn với cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên được hình thành và lan tỏa, như du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc, Cẩm Kim, Tân Thành; các chương trình giáo dục, bảo tồn đa dạng sinh học; các sáng kiến giảm rác thải nhựa, bảo vệ hệ sinh thái biển, sông và rừng. Vai trò của cộng đồng địa phương ngày càng được khẳng định, góp phần tạo sinh kế bền vững và gìn giữ giá trị văn hóa bản địa.

Bước vào giai đoạn mới, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục hoàn thiện Bộ Tiêu chí Du lịch xanh theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh đầu tư xanh; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng; đa dạng hóa sản phẩm du lịch giá trị cao gắn với di sản, thiên nhiên và trải nghiệm bản địa; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, xúc tiến và phát triển du lịch.

Tại hội nghị, các chuyên gia ngành du lịch đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, xu hướng phát triển du lịch xanh cũng như chia sẻ các mô hình du lịch xanh đang phát huy hiệu quả tại Đà Nẵng.

Chuyên gia chia sẻ chuyên đề về Nâng cấp Bộ tiêu chí du lịch xanh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bích, chuyên gia quản lý hợp phần Quản lý điểm đến của dự án ST4SD, phát triển du lịch xanh cần lấy con người và cộng đồng làm trung tâm, hướng tới sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời xây dựng cơ chế quản trị minh bạch, hiệu quả với các thước đo cụ thể để đánh giá chất lượng du lịch xanh.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn doanh nghiệp, bà Hà Thị Diệu Viên, Tổng Quản lý Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hội An River Resort, cho biết việc triển khai du lịch xanh cần gắn chặt với hiệu quả kinh doanh. Bà Viên cũng lưu ý doanh nghiệp phải chú trọng đo lường, tính toán và tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí năng lượng, xử lý rác thải, qua đó vừa nâng cao hiệu quả hoạt động vừa góp phần bảo vệ môi trường…

Nhìn chung các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều đồng thuận quan điểm: Phát triển du lịch bền vững là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương, các tổ chức quốc tế và du khách, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch xanh, bền vững, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Làng ra Trà Quế (Hội An)-điểm du lịch xanh thu hút khách du lịch. Ảnh Ngô Anh Văn

Trong xu thế toàn cầu chuyển mạnh sang phát triển bền vững, du lịch xanh không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đã trở thành chuẩn mực cạnh tranh. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu, hình ảnh Đà Nẵng– “Điểm đến du lịch xanh”, nhằm mục tiêu phát triển du lịch địa phương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, di tích, danh lam, thắng cảnh; Khai thác có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên du lịch, thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái; giảm tối đa phát thải; sử dụng tối đa các sản phẩm tái chế; an toàn tối đa- vùng xanh đối với khách du lịch, cộng đồng và nhân lực tham gia hoạt động du lịch.

Theo số liệu thống kê, năm 2025, ngành du lịch Đà Nẵng có sự phục hồi và tăng trưởng tích cực, với tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với năm trước; trong đó đáng chú ý là khách quốc tế ước đạt 7,6 triệu lượt; doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành vượt 50 nghìn tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời cũng đặt ra cho Đà Nẵng yêu cầu cao hơn về bảo vệ tài nguyên, môi trường nhằm phát triển lâu dài bền vững.