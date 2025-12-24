Vốn ngoại tăng mua những ngày cuối năm

Trong tuần giao dịch vừa qua, chứng khoán Mỹ tiếp tục trải qua một tuần biến động trái chiều khi nhà đầu tư vẫn trong quá trình đánh giá thông điệp nới lỏng nhưng mang tính thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau quyết định hạ lãi suất trước đó. Đồng thời, thị trường cũng phản ứng với loạt dữ liệu kinh tế được công bố muộn do tình trạng gián đoạn thống kê trong thời gian qua.

Áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng, khi lo ngại về mặt bằng định giá cao quay trở lại. Ngược lại, chỉ số Dow Jones tiếp tục được nâng đỡ nhờ sự luân chuyển dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu mang tính chu kỳ và phòng thủ.

Bên cạnh đó, báo cáo CPI tháng 11 cho thấy lạm phát thấp hơn dự báo đã góp phần giúp tâm lý thị trường ổn định hơn vào cuối tuần. Kết thúc tuần, S&P 500 giảm 0,6% so với tuần trước, Nasdaq giảm 1,6%, trong khi Dow Jones tăng 1,1%.

Song hành với diễn biến thị trường, dòng vốn vào các quỹ ETF tại Mỹ ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ, với tổng giá trị huy động ròng đạt 81,20 tỷ USD, tăng 64,5% so với tuần trước. Dòng tiền tiếp tục tập trung chủ yếu vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ, với mức hút ròng 67,89 tỷ USD, tăng 71,7% so với tuần trước, cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên các rổ chỉ số và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường.

Các quỹ ETF trái phiếu Mỹ cũng ghi nhận mức hút ròng 9,64 tỷ USD, tăng 45,1%, phản ánh nhu cầu nắm giữ tài sản thu nhập cố định trong bối cảnh triển vọng lãi suất năm 2026 vẫn còn nhiều bất định.

Đối với các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu ngoài Mỹ, dòng vốn vào tăng đột biến với mức hút ròng 13,67 tỷ USD, tương đương mức tăng 92,1% so với tuần trước. Ngược lại, các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ đảo chiều sang trạng thái rút ròng, với giá trị -0,83 tỷ USD. Trong khi đó, nhóm ETF hàng hóa hạ nhiệt so với tuần trước nhưng vẫn duy trì hút ròng 1,97 tỷ USD, giảm 17,5% so với tuần trước, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trở lại và vàng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh.

Nhìn chung, dòng tiền vào ETF cổ phiếu Mỹ vẫn là tâm điểm và đang có xu hướng lan tỏa sang các thị trường cổ phiếu ngoài Mỹ. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong giai đoạn cuối năm, khi câu chuyện nới lỏng chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố được giới đầu tư quan tâm.

Tại châu Á, dòng vốn ngoại ghi nhận sự suy yếu rõ rệt khi áp lực rút ròng quay trở lại tại các thị trường có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ cao. Đài Loan và Hàn Quốc lần lượt bị rút ròng 5,49 tỷ USD và 2,51 tỷ USD, trong bối cảnh thị trường chứng khoán hai quốc gia này điều chỉnh sau nhịp hồi phục trước đó.

Trái lại, Ấn Độ hút ròng 404,1 triệu USD và Indonesia hút ròng 195,7 triệu USD, nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về thu hút dòng vốn, nhờ các câu chuyện tăng trưởng nội địa và mức độ nhạy cảm thấp hơn trước biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Riêng tại khu vực Đông Nam Á, dòng vốn từ các quỹ ETF cải thiện đáng kể so với tuần trước, khi mức rút ròng được thu hẹp xuống còn -0,73 triệu USD, so với -25,71 triệu USD của tuần liền trước. Tuy vậy, dòng tiền vẫn phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia. Malaysia với mức hút ròng 4,31 triệu USD và Thái Lan 1,66 triệu USD là những điểm sáng, trong khi Singapore bị rút ròng 4,09 triệu USD và Indonesia rút ròng 2,12 triệu USD.

Đối với các quỹ ETF có đầu tư vào Việt Nam, dòng vốn ghi nhận trạng thái hút ròng nhẹ, chủ yếu đến từ Global X MSCI với 1,40 triệu USD, cùng với FUEVFVND đạt 0,42 triệu USD và FUESSVFL đạt 0,11 triệu USD. Ở chiều ngược lại, E1VFVN30 bị rút ròng 0,51 triệu USD và FUESSV30 bị rút ròng 0,09 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại quay trở lại mua ròng nhẹ 192 tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái bán ròng mạnh trong tuần trước đó. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở các mã VIC với giá trị -1.536 tỷ đồng, DGC -834 tỷ đồng và DXS -455 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền ngoại mua ròng đáng chú ý tại HPG với 489 tỷ đồng, TCX 430 tỷ đồng và SSI 412 tỷ đồng.

Trong ba phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư nước gần 2.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong bối cảnh tuần giao dịch chốt NAV từ ngày 22–26/12 đang đến gần, khối ngoại được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng. Cùng với đó, diễn biến hạ nhiệt của tỷ giá được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng, củng cố triển vọng tích cực của dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn.