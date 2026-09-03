Thị trường rung lắc mạnh, khối ngoại xả ròng đột biến hơn 1500 tỷ

Hiệu ứng xấu từ thị trường quốc tế trong kỳ nghỉ dài đã khiến giao dịch trong nước hôm nay khá tiêu cực. Sắc đỏ lan rộng, mặc dù VN-Index được một vài cổ phiếu lớn nâng đỡ, nhưng hiệu quả phục hồi ở đa số cổ phiếu còn kém. Khối ngoại cũng bất ngờ có phiên xả lớn nhất 24 phiên.

Cổ phiếu hôm nay yếu hơn nhiều những gì VN-Index thể hiện.

Trọn phiên hôm nay VN-Index đỏ, chỉ số tạo đáy lúc 10h15, bốc hơi 30 điểm tương đương -1,64%. Chỉ số phục hồi dần sau đó, nhưng không phải nhờ diễn biến hồi giá mạnh của cổ phiếu mà chủ đạo là nhờ các trụ lớn. Đóng cửa VN-Index còn giảm 4,4 điểm tương đương -0,24%.

Mức giảm rất nhẹ của điểm số không phản ánh hết được sự tiêu cực trong phiên giao dịch này. Độ rộng hoàn toàn áp đảo của nhóm cổ phiếu giảm giá và kéo dài trong toàn bộ thời gian. Lúc VN-Index chạm đáy có 63 mã tăng/222 mã giảm và đóng cửa là 93 mã tăng/236 mã giảm. Toàn sàn HoSE tính theo giá thấp nhất có 230 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên và kết phiên vẫn còn 157 mã. Thống kê này cho thấy đúng là VN-Index có phục hồi, cổ phiếu cũng phục hồi, nhưng mức độ không tương xứng giữa điểm số và cổ phiếu.

Nỗ lực giữ trụ đã đem lại hiệu quả lớn cho VN-Index. VIC là “công thần” của điểm số hôm nay. Trụ này giảm chạm đáy lúc 10h17, “bốc hơi” tới 4,24% so với tham chiếu. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại VIC lên giá. Chốt phiên sáng VIC đã tăng nhẹ 0,13% so với tham chiếu và phiên chiều còn mạnh hơn nữa, đóng cửa tăng 3,6%. Như vậy biên độ phục hồi của VIC trong ngày tới +8,19%, thanh khoản dẫn đầu thị trường với 1.818,4 tỷ đồng.

SSB cũng là cổ phiếu gây bất ngờ, dù sức mạnh vốn hóa thì khá nhỏ. SSB là một trong số ít cổ phiếu tăng mạnh ngay từ đầu, mã này phiên cuối tháng 8 còn kịch trần. SSB đóng cửa tăng hết biên độ 6,73% nhưng đem về chưa tới 1 điểm cho VN-Index trong khi VIC cộng vào tới hơn 14 điểm.

Rổ VN30 cuối phiên ghi nhận 6 mã xanh và 24 mã đỏ, nhưng hỗ trợ điểm số thì chỉ thêm BSR tăng 1,13% và VHM tăng 0,55%. Chỉ số đại diện rổ giảm 1,08% phản ánh sát hơn giao dịch tiêu cực ở nhóm blue-chips khi VIC ảnh hưởng hạn chế hơn. 22 cổ phiếu trong rổ đóng cửa giảm quá 1%, với 12 mã giảm quá 2%.

Khả năng phục hồi của các blue-chips cũng không tốt, chỉ 7/30 cổ phiếu hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất, trong khi 20 cổ phiếu hoàn toàn đóng cửa giá thấp nhất hoặc có dư bán ngay trên giá thấp nhất.

Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài với nhóm blue-chips cũng rất rõ nét. Tổng giá trị bán của khối này chiếm tới gần 30% tổng giá trị giao dịch cả rổ, trong đó giá trị bán ròng đạt 1.249,6 tỷ đồng. Nhiều mã bị xả ròng quy mô lớn là VCB -215,3 tỷ, VPB -173,1 tỷ, VIC -155,7 tỷ, TCB -154,6 tỷ, HPG -147,5 tỷ, MSN -111,1 tỷ, ACB -82,2 tỷ, TCX -77,6 tỷ, MBB -64,8 tỷ.

VN-Index đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,24% tương đương phục hồi 1,42% so với mức thấp nhất ngày. Tuy nhiên chỉ 24,5% số cổ phiếu có giao dịch đạt mức phục hồi tương đương hoặc tốt hơn. Điều này cho thấy bức tranh giao dịch ở cổ phiếu tệ hơn nhiều những gì VN-Index thể hiện.

Điều này cũng hoàn toàn bình thường vì ảnh hưởng của riêng VIC đã tới hơn 14 điểm, đồng thời biên độ phục hồi của đa số cổ phiếu blue-chips cũng rất kém. Các cổ phiếu vừa và nhỏ còn kém hơn vì dòng tiền trở nên thận trọng rõ ràng sau nhịp tăng tốt trước kỳ nghỉ cũng như những diễn biến căng thẳng quốc tế mới trong kỳ nghỉ.

Toàn sàn HoSE kết phiên ghi nhận 81 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên và rổ VN30 đóng góp 12 mã. Chưa hết, toàn sàn cũng có 157 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. Điều này xác nhận mức độ điều chỉnh là mạnh và rộng ở cổ phiếu phiên này. Những mã vừa và nhỏ bị xả vượt ngưỡng trăm tỷ đồng có PNJ giảm 5,46%, VCI giảm 2,63%, VSC giảm 2,04%, VND giảm 1,5%, GEX giảm 1,32%, DXG giảm 2,48%, POW giảm 1,15%, KDH giảm 3,3%, DGW giảm 3,08%.

Ở phía tăng, tuy có 93 mã xanh nhưng chỉ hơn chục cổ phiếu thực sự ngược dòng có độ tin cậy về thanh khoản. Ngoài VIC, SSB, BSR thuộc rổ VN30, có DCM tăng 5,67% khớp 258,8 tỷ đồng; DPM tăng 5,91% với 257,2 tỷ; VPI tăng 1,03% với 168,3 tỷ; PVD tăng 1,04% với 99,3 tỷ; PVT tăng 1,24% với 73,6 tỷ; NLG tăng 1,23% với 70,7 tỷ; DGC tăng 4,42% với 44,4 tỷ; BFC tăng 3,61% với 21,4 tỷ. Có thể thấy nhóm dầu khí, hóa chất có lợi thế từ biến động của giá dầu thế giới tăng mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng tổng cộng 1.531,4 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong đó quy mô bán đạt 4.079,3 tỷ đồng, cao nhất trong 24 phiên trở lại đây. Khối này xả ròng đột biến có thể một phần do sức ép từ các ngày nghỉ giao dịch của thị trường trong nước. Mức bán ròng này không phải là quá bất thường nhưng cũng là bất ngờ sau những ngày “êm ả” gần đây, thậm chí còn có vài phiên mua ròng cuối tháng 8.