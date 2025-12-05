Blog chứng khoán: Rung lắc quay lại

Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.

VIC, VHM, VPL, VRE xanh đỡ lại khoảng 12 điểm cho VNI, giúp chỉ số vẫn tăng 4,08 điểm phiên cuối tuần. Tuy vậy độ rộng xác nhận trạng thái điều chỉnh chiếm ưu thế với tỷ lệ tăng/giảm là 0,48/1. Thậm chí gần 130 cổ phiếu giảm quá 1%.

Diễn biến điều chỉnh này không phải là bất ngờ vì thông tin về lãi suất được biết tới trước khi mở phiên. Thực tế cổ phiếu ngân hàng đa phần cũng mới tăng mạnh được một ngày và mức giảm hôm nay cũng không thay đổi nhiều trạng thái trước đó. Tuy nhiên sức ép về tâm lý là không nhỏ. Nếu chú ý thì ngay từ phiên sáng độ rộng thị trường đã xác nhận trạng thái điều chỉnh ở cổ phiếu bất chấp VNI vẫn tăng.

Phiên giảm hôm nay có sức ép chủ yếu đến từ bên bán và diễn biến intraday xác nhận điều này khi đa số cổ phiếu trượt dần về cuối phiên, thậm chí rất nhiều mã đóng cửa ở mức Low. Thanh khoản sụt giảm 16% trên hai sàn, đạt khoảng 20,3k tỷ chưa tính thỏa thuận là điều tốt. Nếu trong vài phiên tới giá tiếp tục giảm và thanh khoản thấp hơn nữa, đó sẽ là tín hiệu giảm áp lực cung.

Hiện tại thị trường vẫn đang tích lũy nhìn từ góc độ cổ phiếu, còn VNI lại đang tiến về vùng đỉnh lịch sử. Nếu diễn biến điều chỉnh ở chỉ số thì không nhất thiết phản ánh lo ngại về yếu tố kỹ thuật. Ngay như nhóm ngân hàng – những mã tạo sức ép chính lên điểm số hôm nay - cũng đang thấp xa so với đỉnh. Do vậy nên nhìn diễn biến giảm này như một nhịp rung lắc ngắn hạn thông thường, hơn là lo lắng về mô hình kỹ thuật của VNI.

Nhịp giảm này cũng là cơ hội để thị trường tiếp tục “test cung” và đón nhận thêm dòng tiền bảo thủ nhập cuộc. Đa số cổ phiếu đã có một vùng giá đáy tham chiếu và vùng này hứa hẹn sẽ thu hút được lượng tiền mới mua vào. Thanh khoản những phiên tăng vừa rồi chưa có sự gia tăng thanh khoản rõ rệt. Sự nghi ngờ vẫn còn rất lớn, nhất là khi căng thẳng về thanh khoản hệ thống ngân hàng và lãi suất dịp cuối năm đang được chú ý. Đây chỉ là yếu tố mang tính thời điểm và cũng giống như các lần trước, sẽ sớm qua đi nhường chỗ cho kỳ vọng mới phía trước.

Thị trường phái sinh hôm nay khó chơi vì mức chiết khấu lớn. Thị trường đã dự trù trước một nhịp giảm nên khu vực biên độ rộng nhất của VN30 lại là khu vực F1 ít dao động. Từ giữa phiên sáng trở đi chỉ số hầu như đi ngang và basis co lại dần nên Long hay Short đều khó. Cửa tăng là rất thấp vì VIC đã tăng tối đa trong khi ngân hàng kiệt sức. Cửa giảm thì trừ phi nhóm Vin cũng quay đầu, còn không thì rất khó để mở biên độ.

Một nhịp điều chỉnh ngắn là tốt cho thị trường và tạo cơ hội để bổ sung thêm cổ phiếu. Lúc này quan trọng nhất là sự vận động nội tại của giá cổ phiếu cụ thể. Trong trường hợp cổ phiếu chịu tác động chung của VNI thì càng có cơ hội mua giá tốt hơn. Chiến lược là mua thêm cổ phiếu, Long/Short với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1975.5. Cản gần nhất phiên tới là 1980; 1990; 2004; 2012; 2025; 2034; 2039. Hỗ trợ 1966; 1959; 1946; 1936; 1920.

