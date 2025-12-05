Blog chứng khoán: Rung lắc quay lại

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
iTrader
05/12/2025, 16:44
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
VIC, VHM, VPL, VRE xanh đỡ lại khoảng 12 điểm cho VNI, giúp chỉ số vẫn tăng 4,08 điểm phiên cuối tuần. Tuy vậy độ rộng xác nhận trạng thái điều chỉnh chiếm ưu thế với tỷ lệ tăng/giảm là 0,48/1. Thậm chí gần 130 cổ phiếu giảm quá 1%.
Diễn biến điều chỉnh này không phải là bất ngờ vì thông tin về lãi suất được biết tới trước khi mở phiên. Thực tế cổ phiếu ngân hàng đa phần cũng mới tăng mạnh được một ngày và mức giảm hôm nay cũng không thay đổi nhiều trạng thái trước đó. Tuy nhiên sức ép về tâm lý là không nhỏ. Nếu chú ý thì ngay từ phiên sáng độ rộng thị trường đã xác nhận trạng thái điều chỉnh ở cổ phiếu bất chấp VNI vẫn tăng.
Phiên giảm hôm nay có sức ép chủ yếu đến từ bên bán và diễn biến intraday xác nhận điều này khi đa số cổ phiếu trượt dần về cuối phiên, thậm chí rất nhiều mã đóng cửa ở mức Low. Thanh khoản sụt giảm 16% trên hai sàn, đạt khoảng 20,3k tỷ chưa tính thỏa thuận là điều tốt. Nếu trong vài phiên tới giá tiếp tục giảm và thanh khoản thấp hơn nữa, đó sẽ là tín hiệu giảm áp lực cung.
Hiện tại thị trường vẫn đang tích lũy nhìn từ góc độ cổ phiếu, còn VNI lại đang tiến về vùng đỉnh lịch sử. Nếu diễn biến điều chỉnh ở chỉ số thì không nhất thiết phản ánh lo ngại về yếu tố kỹ thuật. Ngay như nhóm ngân hàng – những mã tạo sức ép chính lên điểm số hôm nay - cũng đang thấp xa so với đỉnh. Do vậy nên nhìn diễn biến giảm này như một nhịp rung lắc ngắn hạn thông thường, hơn là lo lắng về mô hình kỹ thuật của VNI.
Nhịp giảm này cũng là cơ hội để thị trường tiếp tục “test cung” và đón nhận thêm dòng tiền bảo thủ nhập cuộc. Đa số cổ phiếu đã có một vùng giá đáy tham chiếu và vùng này hứa hẹn sẽ thu hút được lượng tiền mới mua vào. Thanh khoản những phiên tăng vừa rồi chưa có sự gia tăng thanh khoản rõ rệt. Sự nghi ngờ vẫn còn rất lớn, nhất là khi căng thẳng về thanh khoản hệ thống ngân hàng và lãi suất dịp cuối năm đang được chú ý. Đây chỉ là yếu tố mang tính thời điểm và cũng giống như các lần trước, sẽ sớm qua đi nhường chỗ cho kỳ vọng mới phía trước.
Thị trường phái sinh hôm nay khó chơi vì mức chiết khấu lớn. Thị trường đã dự trù trước một nhịp giảm nên khu vực biên độ rộng nhất của VN30 lại là khu vực F1 ít dao động. Từ giữa phiên sáng trở đi chỉ số hầu như đi ngang và basis co lại dần nên Long hay Short đều khó. Cửa tăng là rất thấp vì VIC đã tăng tối đa trong khi ngân hàng kiệt sức. Cửa giảm thì trừ phi nhóm Vin cũng quay đầu, còn không thì rất khó để mở biên độ.
Một nhịp điều chỉnh ngắn là tốt cho thị trường và tạo cơ hội để bổ sung thêm cổ phiếu. Lúc này quan trọng nhất là sự vận động nội tại của giá cổ phiếu cụ thể. Trong trường hợp cổ phiếu chịu tác động chung của VNI thì càng có cơ hội mua giá tốt hơn. Chiến lược là mua thêm cổ phiếu, Long/Short với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1975.5. Cản gần nhất phiên tới là 1980; 1990; 2004; 2012; 2025; 2034; 2039. Hỗ trợ 1966; 1959; 1946; 1936; 1920.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Trong tháng 11/2025, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 237.000 tài khoản. Mức tăng này thấp hơn 73.000 tài khoản so với tháng trước, đồng thời là mức thấp nhất trong 4 tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng trưởng liên tục.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Tính từ đầu năm đến nay, giá của bạc đã tăng tới 86%, vàng tăng 60%, còn Bitcoin lại “âm”...
Tháng 11, HNX đã tổ chức 23 đợt đấu thầu trái phiếu, huy động được 29.540 tỷ đồng - trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 23.490 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.050 tỷ đồng.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: