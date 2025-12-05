Cổ phiếu ngân hàng quay đầu tạo sức ép tâm lý, thanh khoản sụt giảm

Động thái nâng lãi suất chào thầu trên thị trường mở đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngay sau phiên tăng tốt hôm qua, cả chục mã ngân hàng đã quay đầu giảm hơn 1%.

May mắn là VN-Index vẫn còn nhóm Vin. VIC hôm nay điều chỉnh giá kỹ thuật và tăng kịch trần. Ngay sau khi mở cửa trụ lớn nhất thị trường này đã tăng hết biên độ, sau đó xuất hiện đợt xả lớn nhưng vẫn giữ được mức tăng tốt. Đến chiều VIC quay lại giá kịch trần. Chỉ riêng VIC đã đỡ khoảng 9 điểm cho chỉ số. VHM tăng 1,71%, VPL tăng 1,96% đem về 2,7 điểm nữa. Điều này giúp VN-Index kết phiên vẫn tăng 4,08 điểm tương đương 0,23% so với tham chiếu.

Nếu không có nhóm Vin, thị trường hôm nay đã rơi vào trạng thái khá tiêu cực và điểm số giảm nhiều có thể còn tác động mạnh hơn đến giao dịch. Trong những phiên trước khi nhóm Vin “đánh võng” và có phiên giảm, cổ phiếu ngân hàng là sự bù đắp kịp thời. Hôm nay nhóm ngân hàng điều chỉnh cả loạt thì các trụ Vin lại tăng mạnh.

Trong 27 cổ phiếu ngân hàng ở các sàn chỉ còn MSB tăng 1,54%, EIB tăng 1,11% và ABB tăng 0,65%. Phía ngược lại có tới 16 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. Một số trụ còn rơi sâu: MBB giảm 2,14%, TCB giảm 1,98%, STB giảm 1,99%, VPB giảm 1,32%... Bản thân VCB và BID – hai cổ phiếu lớn nhất nhóm ngân hàng – cũng giảm hơn 1%.

Thực tế cổ phiếu ngân hàng chỉ giảm mạnh về phiên chiều, còn buổi sáng chưa phải là quá tệ. Ví dụ VPB chốt phiên sáng mới giảm 0,5%, TCB giảm 1,27%, STB tham chiếu, VCB giảm 0,68%, CTG giảm 0,77%... Độ rộng phiên sáng cũng kém nhưng biên độ giảm giá cổ phiếu khá nhẹ. Cụ thể, sàn HoSE tuy có 85 mã tăng/204 mã giảm trước giờ nghỉ trưa, nhưng số giảm quá 1% mới khoảng 80 mã. Lúc đóng cửa, tình thế kém hơn nhiều với 130 mã giảm quá 1%, dù độ rộng khá hơn với 101 mã tăng/211 mã giảm.

Như vậy những cổ phiếu yếu tiếp tục bị bán mạnh hơn về chiều. Trong 130 mã giảm sâu nhất, khoảng 25 mã xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Cá biệt SSI giao dịch tới 1.527,5 tỷ đồng, giá giảm 1,68%; SHB khớp 996 tỷ, giá giảm 3,18%; VIX khớp 823,1 tỷ, giá giảm 2,59%; MBB khớp 743,3 tỷ, giá giảm 2,14%; MSN khớp 527,2 tỷ, giá giảm 2,13%...

Nhóm cổ phiếu Vin lại thay thế ngân hàng để nâng đỡ điểm số.

Rổ VN30 cũng xuất hiện sắc đỏ lan rộng với 3 mã tăng/24 mã giảm lúc đóng cửa. VIC, VHM và VJC là ba cổ phiếu duy nhất đi ngược dòng, phía còn lại tới 22 mã giảm quá 1%. Chỉ số đại diện rổ tuy chỉ giảm nhẹ 0,2% nhưng cổ phiếu thiệt hại khá nặng. Cùng với ngân hàng, SAB, MSN, DGC cũng là những cổ phiếu rơi sâu quá 2%.

Tính chung tổng giao dịch của 130 mã giảm sâu nhất sàn HoSE hôm nay chiếm 61,4% giá trị khớp lệnh sàn. Không chỉ vậy, khoảng 56% số cổ phiếu chấp nhận phải đóng cửa tại giá thấp nhất hoặc chỉ nhỉnh hơn giá thấp nhất 1 bước giá. Điều này xác nhận một phiên bán ra chủ động hạ giá mạnh.

Ở phía tăng ngược dòng, hơn 20 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản khá tốt và giá tăng trên 1%. Ngoài nhóm Vin, đáng kể là EIB tăng 1,11%, GEE tăng 3,66%, DBC tăng 2,01%, TAL tăng 6,13%, TLG tăng 4,98%. Đây là các cor phiếu có giao dịch vượt trăm tỷ đồng. Ngoài ra BAF, PET, HHP, VOS, PNJ, HID, EVG cũng khớp vài chục tỷ đồng.

VN-Index chững đà tăng hôm nay khi đã tiến gần đến đỉnh cao lịch sử, mức cao nhất chỉ số đạt được là 1758,44 điểm. Tuy vậy điều này không có tính chất kỹ thuật rõ ràng, vì các cổ phiếu thực ra vẫn đang ở vùng đáy. VN-Index quay về đỉnh cũ chủ yếu nhờ trụ. Do vậy áp lực bán mạnh ở đa số cổ phiếu nếu phản ánh yếu tố kỹ thuật của chỉ số là không chính xác. Đây có thể chỉ là những giao dịch ngắn hạn.