Blog chứng khoán: Dòng tiền hưng phấn bất ngờ

Bên mua đột ngột hành động mạnh mẽ và dứt khoát trong phiên chiều nay. Dù khởi động vẫn là các mã lớn, nhưng sức lan tỏa rất rộng và kích thích được trạng thái đua giá ở hầu khắp cổ phiếu. Nếu không có sự kiềm chế của một số trụ như VIC, VCB thì VNI hôm nay đã lấy lại gần hết biên độ giảm của ngày 12/12, hình thành cụm nến mạnh mẽ.

Phiên sáng thị trường tiếp tục “test cung”, thậm chí ép giá cổ phiếu giảm giá mạnh. Khoảng 100 mã rơi quá 1% trong buổi sáng, nhưng thanh khoản cũng không tăng thêm nếu không tính đến giao dịch bất thường của DGC và VCK. Tâm lý vẫn khá bi quan.

Đến chiều tình thế đột ngột thay đổi, không vì xuất hiện thông tin tích cực bất ngờ nào, chỉ là thuần túy dòng tiền thay đổi. Điều này cũng không khó hiểu vì nếu như hôm 12/12 thị trường bị ép xuống chẳng vì tin xấu nào thì lúc này kéo lên cũng vậy. Những nhà đầu tư tâm lý yếu bị xoay như chong chóng và phản ứng cảm tính xuất hiện cả loạt. Ngay cả nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tham gia đua giá, đảo ngược hoàn toàn vị thế bán ròng trong buổi sáng.

Diễn biến phục hồi ấn tượng chiều nay cải thiện đáng kể tâm lý. Đã có những quan điểm “tìm thấy” lý do, ví dụ như một dòng post, nhưng thực tế thị trường quá rộng để có thể bị chi phối bởi một ý kiến. Mặt khác, giai đoạn kéo trụ nâng điểm nhưng đa số cổ phiếu điều chỉnh và định giá hấp dẫn hơn trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp tích cực không có gì mới mẻ. Chỉ có điều khi sợ hãi thì mọi yếu tố tích cực dễ bị bỏ qua, cần phải có “vốn dẫn dắt” để xoay chuyển tâm lý.

Nhịp “test cung” này thực chất có kết quả khá tốt, không xuất hiện áp lực cắt lỗ hay giải chấp lớn, trái lại giúp giá hấp dẫn hơn trong dài hạn. Vì vậy cuối cùng vẫn sẽ có dòng tiền đầu tư mua vào với tầm nhìn dài hơi hơn. Thị trường đã đi gần hết năm 2025, các yếu tố như thanh khoản, tín dụng, margin… rồi sẽ được “reset”. Các lo ngại ngắn hạn sẽ nhường chỗ cho kỳ vọng mới, ví dụ kết quả kinh doanh, nâng hạng… Rào cản kỹ thuật cho phép mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm việc cho phép giao dịch trực tiếp thông qua các công ty môi giới toàn cầu, đang được hoàn thiện, hứa hẹn đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 sẽ có kết quả tốt…

Những yếu tố hỗ trợ như vậy không mới, chỉ là lúc nào nổi lên chiếm mối quan tâm rộng rãi hơn mà thôi. Tâm lý ức chế ngắn hạn vẫn tạo rào cản nghi ngờ là bình thường: Một phiên đột ngột đảo chiều như hôm nay vẫn có thể là một “bull-trap”, hoặc thanh khoản chưa theo kịp, nhiều cổ phiếu “gãy trend” và chưa có vùng tích lũy mới… Khi muốn tìm lý do thì lúc nào cũng có thể tìm thấy tùy thuộc vào quan điểm chủ quan. Điều quan trọng là những lý do ngắn hạn không “cản” được xu hướng trong dài hạn.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục duy trì phản ứng tích cực khi chấp nhận basis dương buổi sáng dù VN30 giảm. Giai đoạn chỉ số xuyên thủng 1858.xx xuống gần 1849.xx là đoạn chênh lệch rộng nhất, cho thấy có hoạt động tích lũy vị thế Long khá mạnh, thậm chí nhiều lệnh rất lớn. Chênh lệch này ở thời điểm sắp đáo hạn là bất lợi cho Long, chưa kể đến việc các trụ không có biểu hiện gì là sẽ mạnh lên cả.

Cho đến đầu giờ chiều, khi VN30 vượt 1871.xx, basis F1 vẫn dương hơn 7 điểm. Tuy nhiên thời điểm này vào Long an toàn hơn ở hai điểm: Thứ nhất là nếu VN30 được kéo vượt đỉnh thì toàn bộ các vị thế Short buổi sáng sẽ phải sửa sai. Thứ hai, các trụ của VN30 xuất hiện tiền vào mạnh rõ rệt. Khởi đầu là VIC và VHM, sau đó VPB, TCB, HPG. Lúc đó không ai có thể chắc chắn các trụ sẽ được kéo khỏe và dài như vậy, nhưng ít nhất chênh lệch basis cũng sẽ được thu hẹp.

Phần còn lại thì giống như một đợt “tàn sát” bên Short. Sự lan tỏa tăng giá rộng rãi xác nhận nhịp tăng intraday có đảm bảo. VN30 lên liên tục thậm chí áp sát biên độ tối đa dự kiến cho hôm nay quanh 1925.xx.

Biên độ tăng giá cổ phiếu hôm nay rất rộng nhưng dòng tiền còn kém. Nguyên nhân một phần do các lệnh mua thận trọng bị rớt lại khá nhiều. Ngoài ra không tìm thấy “lý do” nào tại thời điểm bất ngờ đó nên sự nghi ngờ là đương nhiên. Tuy vậy với sức ép bán ra thấp ở các phiên ép giá vừa rồi, lượng hàng lỏng lẻo không mạnh như dự kiến. Cơ hội để thị trường tạo đáy là khá cao. Chiến lược là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1909.87. Cản gần nhất ngày mai là 1913; 1920; 1928; 1940; 1951; 1959; 1970; 1980. Hỗ trợ 1900; 1890; 1880; 1971; 1858.

