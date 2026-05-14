VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới, dòng tiền vẫn rất thận trọng

Khả năng duy trì sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên chiều nay là một đảm bảo để VN-Index chốt sát đỉnh cao nhất ngày. Chỉ số đóng cửa đạt 1925,46 điểm, chính thức có đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh 28% trên hai sàn cho thấy vẫn có sự thiếu tin tưởng của dòng tiền.

VN-Index tăng 1,43% cuối phiên, tương đương có thêm 27,09 điểm nữa. Mức chốt ngày đã vượt qua ngưỡng đóng cửa cao nhất mà chỉ số từng đạt được trước đó (1915,37 điểm ngày 8/5 vừa qua) nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi biên độ dao động tối đa khi mức cao nhất ngày 11/5 đạt 1927,06 điểm.

So với phiên sáng, chỉ số chiều nay mạnh hơn (chốt phiên sáng tăng 1,06 điểm). Độ rộng thì không thay đổi nhiều với 165 mã tăng/128 mã giảm (chốt phiên sáng là 168 mã tăng/110 mã giảm). Thực tế độ rộng chiều nay còn co hẹp dần, ngược hướng với đà đi lên của chỉ số. Cụ thể, lúc 2h18, độ rộng kém nhất chỉ còn 130 mã tăng/153 mã giảm.

Như vậy yếu tố kéo trụ là khá rõ trong diễn biến chỉ số chiều nay. Cặp VIC và VHM đều lên giá khá mạnh. VHM chốt phiên sáng đã tăng 1,05%, chiều nay tăng thêm 1,88% nữa, đóng cửa vượt tham chiếu 2,95%. VIC tăng thêm 1,46% lên +3,98%. Hai trụ này đem về xấp xỉ 19 điểm trong tổng mức tăng 27 điểm của chỉ số. Ngoài ra VCB, VPB, BID cũng nhích giá lên: VCB đóng cửa tăng 1,5%, VPB tăng 3,24%, BID tăng 1,75%.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 13 mã tăng cao hơn mức chốt buổi sáng nhưng cũng có 15 mã tụt giá. Tuy nhiên trừ VIC và VHM, các cổ phiếu khác tăng thêm rất ít. Phía giảm cũng có 4 cổ phiếu tụt hơn 1%, trong đó BSR, STB hạ độ cao về gần sát tham chiếu. BSR trượt giảm 1,47% so với phiên sáng, còn tăng 0,17%. STB trượt giảm 1,34%, còn tăng 0,14%.

Một diễn biến khá bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips suy yếu nhiều, giảm tới 18,4% so với phiên sáng. Đây không phải là diễn biến tích cực, nhất là khi giao dịch của VIC và VHM cũng chiếm gần 20% tổng giá trị khớp rổ VN30 buổi chiều. FPT, cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường, trong phiên chiều cũng chỉ giao dịch khoảng 375 tỷ đồng, giảm gần 70% so với thanh khoản phiên sáng, đồng thời giá cũng lùi lại một bước, còn tăng 4,53%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, thanh khoản chung chiều nay cũng giảm 12,4% so với phiên sáng. Trong bối cảnh thị trường khá mạnh nửa sau phiên sáng, trạng thái giảm thanh khoản phản ánh sự thận trọng từ phía mua. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ giảm giao dịch thấy rõ, hôm nay Midcap chỉ chiếm 40% thanh khoản sàn HoSE, mức thấp nhất 10 phiên.

Không nhiều cổ phiếu midcap có giao dịch sôi động và hệ quả bị ép lùi giá xuống rất rõ. GEX thanh khoản tốt nhất nhóm tăng trên 1% của rổ này, đóng cửa trên tham chiếu 1,01% với 643,4 tỷ đồng thì giá đã lùi lại tới 2,36% so với mức đỉnh cao nhất. PDR, DIG, hai mã khá mạnh khác, tăng tương ứng 1,22% và 1,37% thì cũng lùi giá 1,19% và 2,3%. Nhóm duy trì khá ổn định là KDH tăng 1,93%, KDC tăng 1,46%, MCH tăng 3,08%, TCX tăng 2,1%, NLG tăng 2,47%, DGW tăng 2,42%...

Điểm nhấn chiều nay là khối ngoại tăng mạnh giao dịch với giá trị giải ngân mới tăng gấp đôi phiên sáng trong khi bán ra không tăng. Điều này giúp đảo ngược vị thế ròng thành +594,5 tỷ đồng, trong khi phiên sáng bán ròng 333,3 tỷ. Tuy vậy, khi khối ngoại mua tốt hơn mà thanh khoản chung lại giảm, càng thể hiện dòng tiền trong nước kém đi.

Những cổ phiếu được mua ròng nổi bật phiên này là VIC +160,7 tỷ, MSN +143 tỷ, SSI +85,7 tỷ, ACB +81,7 tỷ, BSR +79,4 tỷ, CTG +67,7 tỷ, VPB +62,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -175,4 tỷ, TCB -124,8 tỷ, FPT -36,4 tỷ, GEE -35,4 tỷ.