VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới, dòng tiền vẫn rất thận trọng
14/05/2026, 15:29
Khả năng duy trì sức mạnh của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên chiều nay là một đảm bảo để VN-Index chốt sát đỉnh cao nhất ngày. Chỉ số đóng cửa đạt 1925,46 điểm, chính thức có đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh 28% trên hai sàn cho thấy vẫn có sự thiếu tin tưởng của dòng tiền.
VN-Index tăng 1,43% cuối phiên, tương đương có thêm 27,09 điểm
nữa. Mức chốt ngày đã vượt qua ngưỡng đóng cửa cao nhất mà chỉ số từng đạt được
trước đó (1915,37 điểm ngày 8/5 vừa qua) nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi biên độ
dao động tối đa khi mức cao nhất ngày 11/5 đạt 1927,06 điểm.
So với phiên sáng, chỉ số chiều nay mạnh hơn (chốt phiên sáng
tăng 1,06 điểm). Độ rộng thì không thay đổi nhiều với 165 mã tăng/128 mã giảm
(chốt phiên sáng là 168 mã tăng/110 mã giảm). Thực tế độ rộng chiều nay còn co
hẹp dần, ngược hướng với đà đi lên của chỉ số. Cụ thể, lúc 2h18, độ rộng kém nhất
chỉ còn 130 mã tăng/153 mã giảm.
Như vậy yếu tố kéo trụ là khá rõ trong diễn biến chỉ số chiều
nay. Cặp VIC và VHM đều lên giá khá mạnh. VHM chốt phiên sáng đã tăng 1,05%,
chiều nay tăng thêm 1,88% nữa, đóng cửa vượt tham chiếu 2,95%. VIC tăng thêm
1,46% lên +3,98%. Hai trụ này đem về xấp xỉ 19 điểm trong tổng mức tăng 27 điểm
của chỉ số. Ngoài ra VCB, VPB, BID cũng nhích giá lên: VCB đóng cửa tăng 1,5%,
VPB tăng 3,24%, BID tăng 1,75%.
Thống kê rổ VN30 chiều nay có 13 mã tăng cao hơn mức chốt buổi
sáng nhưng cũng có 15 mã tụt giá. Tuy nhiên trừ VIC và VHM, các cổ phiếu khác tăng
thêm rất ít. Phía giảm cũng có 4 cổ phiếu tụt hơn 1%, trong đó BSR, STB hạ độ
cao về gần sát tham chiếu. BSR trượt giảm 1,47% so với phiên sáng, còn tăng
0,17%. STB trượt giảm 1,34%, còn tăng 0,14%.
Một diễn biến khá bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips suy
yếu nhiều, giảm tới 18,4% so với phiên sáng. Đây không phải là diễn biến tích cực,
nhất là khi giao dịch của VIC và VHM cũng chiếm gần 20% tổng giá trị khớp rổ
VN30 buổi chiều. FPT, cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường, trong phiên chiều
cũng chỉ giao dịch khoảng 375 tỷ đồng, giảm gần 70% so với thanh khoản phiên sáng,
đồng thời giá cũng lùi lại một bước, còn tăng 4,53%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, thanh khoản chung chiều nay cũng
giảm 12,4% so với phiên sáng. Trong bối cảnh thị trường khá mạnh nửa sau phiên
sáng, trạng thái giảm thanh khoản phản ánh sự thận trọng từ phía mua. Nhóm cổ
phiếu vừa và nhỏ giảm giao dịch thấy rõ, hôm nay Midcap chỉ chiếm 40% thanh khoản
sàn HoSE, mức thấp nhất 10 phiên.
Không nhiều cổ phiếu midcap có giao dịch sôi động và hệ quả
bị ép lùi giá xuống rất rõ. GEX thanh khoản tốt nhất nhóm tăng trên 1% của rổ này,
đóng cửa trên tham chiếu 1,01% với 643,4 tỷ đồng thì giá đã lùi lại tới 2,36%
so với mức đỉnh cao nhất. PDR, DIG, hai mã khá mạnh khác, tăng tương ứng 1,22%
và 1,37% thì cũng lùi giá 1,19% và 2,3%. Nhóm duy trì khá ổn định là KDH tăng
1,93%, KDC tăng 1,46%, MCH tăng 3,08%, TCX tăng 2,1%, NLG tăng 2,47%, DGW tăng
2,42%...
Điểm nhấn chiều nay là khối ngoại tăng mạnh giao dịch với giá
trị giải ngân mới tăng gấp đôi phiên sáng trong khi bán ra không tăng. Điều này
giúp đảo ngược vị thế ròng thành +594,5 tỷ đồng, trong khi phiên sáng bán ròng
333,3 tỷ. Tuy vậy, khi khối ngoại mua tốt hơn mà thanh khoản chung lại giảm, càng
thể hiện dòng tiền trong nước kém đi.
Những cổ phiếu được mua ròng nổi bật phiên này là VIC +160,7
tỷ, MSN +143 tỷ, SSI +85,7 tỷ, ACB +81,7 tỷ, BSR +79,4 tỷ, CTG +67,7 tỷ, VPB
+62,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -175,4 tỷ, TCB -124,8 tỷ, FPT -36,4 tỷ, GEE
-35,4 tỷ.
Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

Khối ngoại hôm nay đảo chiều mua ròng nhẹ 214,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 72,6 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng 1223,6 tỷ đồng. Phía bán đối ứng là tự doanh và tổ chức...
Ngày 14/5/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Sự cộng hưởng hiếm có giữa nhóm Vin và các trụ ngân hàng giúp VNI có phiên tăng mạnh lên đỉnh cao mới. Tuy nhiên sự cộng hưởng lan tỏa đến các cổ phiếu vẫn chưa tương xứng, đặc biệt thanh khoản lại thể hiện mức sụt giảm đáng kể.
Các tài sản Trái phiếu doanh nghiệp có thể phải ghi nhận lỗ chưa thực hiện khi lãi suất tăng, tuy không phải ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh, điều này có thể làm bào mòn vốn chủ sở hữu.
Giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: