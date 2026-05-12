Blog chứng khoán: Thanh khoản giảm mạnh, thị trường “xoay trụ”?
iTrader
12/05/2026, 16:16
Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIC, VHM, VCB không quá mạnh trong khi khá nhiều blue-chips tầm trung lại mạnh lên. VNI được neo giữ tốt tạo điều kiện cho số lớn cổ phiếu phục hồi.
VNI đóng cửa tăng nhẹ 0,3%, trừ GAS thì hoàn toàn nhờ các cổ
phiếu vốn hóa trung bình như STB, LPB, GVR, BSR, VJC… Tuy vậy thanh khoản tổng
thể sụt giảm mạnh hơn 25% so với hôm qua trên hai sàn niêm yết, chỉ đạt 19,9k tỷ
chưa tính thỏa thuận.
Thanh khoản giảm ở tất cả các nhóm cổ phiếu: VN30 giảm 17%,
Midcap giảm 34%, Smallcap giảm 41%. Điều này không có nghĩa là thị trường thiếu
tiền, mà chỉ phản ánh tâm lý thận trọng, ngại giao dịch quy mô lớn, chưa kể khả
năng lựa chọn cổ phiếu cũng hạn chế.
Mặc dù tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu khá tốt, khoảng 1,18/1,
nhưng đại đa số cổ phiếu tăng hôm nay chỉ là biến động một ngày. Có thể dòng tiền
đầu cơ bắt đầu lựa chọn đích đến mới, nhưng khả năng tạo một nhịp lên ngắn hạn
vẫn chưa rõ ràng. Chỉ đến đợt ATC độ rộng mới thay đổi theo hướng tích cực, còn
trước đó vẫn là bên đỏ chiếm ưu thế. VIC, VHM thực chất cũng đã có một nhịp hồi
khá chiều nay, hai trụ này bắt đầu đi lên (intraday) từ khoảng 1h40 và đạt đỉnh
sau 2h nhưng suốt thời gian này số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn áp đảo. Thậm chí
cho tới cuối đợt liên tục, tỷ lệ tăng/giảm vẫn chỉ là 0,94/1. Nếu hai trụ này
không hồi lại và kéo VNI đi lên – chỉ số tăng gần 1% từ 1h40 đến hết phiên – thì
khó giúp độ rộng cải thiện theo.
Vì vậy ảnh hưởng của các trụ vẫn sẽ mạnh trong những phiên tới
và nếu chỉ số bị ép mạnh, tâm lý nhà đầu tư còn duy trì tích cực hay không cũng
khó nói. Ít nhất phiên hôm nay cho thấy nếu VNI có cơ hội được neo giữ ổn định
thì các cổ phiếu khác mới có thể nhận được dòng tiền đầu cơ vào. Cả VIC lẫn VHM
hôm nay hồi chưa đủ mạnh và đóng cửa vẫn đỏ, tức là tạm thời vẫn đang trong
giai đoạn tạo đỉnh ngắn hạn hoặc ít nhất là một khoảng nghỉ.
Khả năng cao là thị trường sẽ bước vào một giai đoạn thanh
khoản thấp kéo dài và cổ phiếu chỉ có thể tăng lẻ tẻ cá biệt. Không có động lực
nào đủ lớn để hỗ trợ một nhịp tăng trên diện rộng, ngay cả khi VNI có thể phục
hồi hoặc neo cao do kéo trụ. Trong nước các yếu tố hỗ trợ mang tính thời vụ đã
hết. Bên ngoài tình hình vẫn “cù cưa” chưa rõ ràng, thậm chí có thể gia tăng căng
thẳng khi đàm phán không “chốt” được. Chiến lược vẫn nên là thận trọng, chỉ
tham gia một phần nhỏ cho các vị thế ngắn hạn. Một nhóm hay vài cổ phiếu nóng
không có nghĩa là thị trường dễ chơi.
Thị trường phái sinh hôm nay trừ nửa đầu buổi sáng khá phập
phù, thua lỗ nhỏ, còn lại dễ chơi. Từ khoảng 10h30 trở đi những lần VN30 test
2040.xx đều không thành công, Short tốt với stoploss rõ ràng. Buổi chiều basis
chiết khấu khi VN30 trên 2030.xx và tín hiệu đánh lên VIC, VHM dễ nhận. Vn30 lên
chuẩn tới 2050.xx, là nhịp đánh ngon nhất ngày.
Với tín hiệu thanh khoản suy yếu, cơ hội trên thị trường cơ
sở vẫn rất ít và thiếu chắc chắn. Cổ phiếu hôm nay tăng nhưng không chắc đủ sức
cầu để duy trì các phiên kế tiếp. Phái sinh vẫn là cơ hội dễ chơi hơn, nhất là basis
không quá rộng và các trụ có thể bị tác động.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 2053.97. Cản gần nhất ngày mai là
2065; 2073; 2090; 2100; 2111; 2122; 2130. Hỗ trợ 2050; 2040; 2030; 2015; 2003;
1983; 1973.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
