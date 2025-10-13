Thứ Hai, 13/10/2025

Trang chủ Thị trường

Bộ Công Thương ban hành ba công điện về việc phối hợp, chỉ đạo tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025

Song Hà

13/10/2025, 16:26

Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông sản...

Theo dự kiến, Hội chợ mùa Thu năm 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.
Theo dự kiến, Hội chợ mùa Thu năm 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ban hành ba công điện liên tiếp, đề nghị các bộ, ngành, hiệp hội và địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thiện công tác chuẩn bị Hội chợ Mùa Thu 2025, bảo đảm tiến độ, quy mô và an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đã ký ban hành ba công điện gửi các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tăng tốc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị hội chợ.

Cụ thể, Công điện số 7813/CĐ-BCT gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính đôn đốc các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước khẩn trương huy động các doanh nghiệp thành viên đăng ký tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 trước ngày 10/10/2025. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp chủ lực trong khu vực kinh tế Nhà nước, góp phần tạo quy mô và sức lan tỏa cho sự kiện.

Trong Công điện số 7814/CĐ-BCT ban hành cùng ngày, Bộ Công Thương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) và Hội Tin học Việt Nam, đề nghị các đơn vị này phối hợp, thông báo và đôn đốc các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tích cực tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025.

Thời hạn hoàn thành công tác huy động và tổng hợp danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia là trước ngày 10/10/2025. Đây được xem là nhóm đơn vị đóng vai trò quan trọng, tạo điểm nhấn công nghệ và chuyển đổi số cho hội chợ năm nay, qua đó thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp Việt.

Bộ Công Thương cũng ban hành Công điện số 7815/CĐ-BCT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đề nghị thành phố khẩn trương phối hợp triển khai các hạng mục được giao và báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình, tiến độ thực hiện.

UBND Thành phố Hà Nội được yêu cầu báo cáo tình hình triển khai các phân khu; phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) để xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an toàn thực phẩm. Đồng thời, thông báo rõ các đơn vị chịu trách nhiệm, người đầu mối, số hotline hỗ trợ trước ngày 10/10/2025.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Thành phố Hà Nội sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Hội chợ Mùa Thu 2025 do VEC thiết kế và được Bộ phê duyệt để tổ chức quảng bá trực quan trên các tuyến phố lớn của Thủ đô.

3 công điện trên được ban hành ngay sau buổi làm việc ngày 8/10/2025 của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn với Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025, trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và tính chuyên nghiệp của sự kiện.

Hội chợ Mùa Thu 2025 là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm do Bộ Công Thương chủ trì, dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông sản và thủ công mỹ nghệ.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng trong và ngoài nước dịp cuối năm.

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

09:24, 13/10/2025

Hàng hoá vào Hội chợ Mùa Thu 2025 được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng

Bảo đảm tổ chức hội chợ mùa Thu 2025 xứng tầm quốc gia, hướng tới khu vực và quốc tế

20:00, 06/10/2025

Bảo đảm tổ chức hội chợ mùa Thu 2025 xứng tầm quốc gia, hướng tới khu vực và quốc tế

Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

07:56, 04/10/2025

Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

An toàn thực phẩm Bộ Công Thương công nghệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội Hội chợ mùa thu 2025 quảng bá sản phẩm tiêu dùng xúc tiến thương mại

