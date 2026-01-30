Bộ Chính trị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao các quyết định của Bộ Chính trị.

Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Nhằm kiện toàn công tác nhân sự sau Đại hội XIV, ngày 30/1/2026, Bộ Chính trị đã họp, nhất trí 100%, thống nhất phân công, bổ nhiệm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị giữ cương vị công tác mới.

Theo các quyết định của Bộ Chính trị: đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII thôi giữ chức: Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng chúc mừng đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn Minh Huấn. Ảnh: Nhân Dân

Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương giữ chức: Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa các đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn Minh Huấn; tặng hoa các đồng chí Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn Minh Huấn. Ảnh: Nhân Dân.

Thay mặt Bộ Chính trị, chúc mừng các đồng chí Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận những đóng góp rất tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh của các đồng chí trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; các đồng chí vẫn tiếp tục tham gia công tác trong một số nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công cho tới khi đủ thời gian nghỉ công tác theo chế độ.

Nhấn mạnh công việc trước mắt còn rất nhiều, rất nặng nề, đòi hỏi nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ, Tổng Bí thư mong muốn, các đồng chí tiếp tục cống hiến, đóng góp, quan tâm góp ý và trao đổi kinh nghiệm với các thế hệ kế cận, nhất là ở lĩnh vực mà các đồng chí đã trở thành chuyên gia, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm; chung sức phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc mừng các đồng chí Lê Minh Trí, Đoàn Minh Huấn được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ mới, Tổng Bí thư khẳng định, các đồng chí đều là những cán bộ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm; trưởng thành từ các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ khác nhau; được Đại hội XIV tín nhiệm bầu vào Trung ương, rồi bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Minh Trí đã có thời gian được điều động, phân công công tác tại nhiều cơ quan, lĩnh vực trong khối nội chính.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng đã cống hiến nhiều năm tại các cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng; tham gia công tác chỉ đạo thực tiễn ở địa phương. Trong thời gian vừa qua, được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu và đóng góp rất tích cực, các đồng chí góp phần tạo nên thành quả của các cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí công tác.

Tổng Bí thư tặng hoa các đồng chí Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Nhân Dân.

Tổng Bí thư tin tưởng, với bề dày công tác trong những lĩnh vực được giao nhiệm vụ và sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, các đơn vị, trước hết là các Ban của Đảng, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội, các địa phương, của cả hệ thống chính trị, các đồng chí sẽ có những đóng góp quan trọng cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các mặt công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp đi vào chiều sâu; đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, thực sự là Trường Đảng cao cấp, là Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học lý luận của Đảng; đấu tranh hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhân Dân.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Minh Trí cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, đồng thời cam kết, với tinh thần khẩn trương, hành động, triển khai các quyết sách chiến lược của Đại hội XIV, quyết tâm, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được phân công.

Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, cách làm của các đồng chí tiền nhiệm, đồng chí Lê Minh Trí khẳng định, tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, tập trung chỉ đạo cơ quan, ngành, lĩnh vực phụ trách; phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp; về công tác lý luận của Đảng cũng như xây dựng các chủ trương, quyết sách, chính sách mới của Đảng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt được ba mục tiêu: ổn định xã hội; phát triển nhanh và bền vững đất nước, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn.