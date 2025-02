Bộ Công an đề xuất danh mục 24 loại dữ liệu cốt lõi, 18 loại dữ liệu quan trọng

Trong dự thảo tờ trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, Bộ Công an cho biết, hiện nay, Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, xác định dữ liệu là tài nguyên quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Việc xác định rõ danh mục dữ liệu cốt lõi và dữ liệu quan trọng giúp tối ưu hóa khai thác, chia sẻ và sử dụng tài nguyên dữ liệu, đảm bảo hiệu quả trong chuyển đổi số.

Ngày 30/11/2024, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Dữ liệu, trong đó có quy định về việc phân loại theo tính chất dữ liệu bao gồm: dữ liệu quan trọng, dữ liệu khác,… Do vậy việc xác định dữ liệu quan trọng giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên bảo vệ, lưu trữ dữ liệu, thuận tiện trong xác định loại dữ liệu có thể chuyển, xử lý xuyên biên giới cũng như xử lý các rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu, đặc biết đối với các dữ liệu có giá trị lớn, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giúp tránh rủi ro trong việc mất mát hoặc lạm dụng dữ liệu, đảm bảo tính minh bạch và bền vững trong quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, việc xây dựng danh mục dữ liệu sẽ giúp các cơ quan nhà nước có cơ sở phối hợp, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, hạn chế tình trạng thông tin phân tán, trùng lặp hoặc thiếu chính xác.

Một số loại dữ liệu như dân cư, đất đai, tài chính công, y tế và giáo dục là các yếu tố then chốt trong việc hoạch định và triển khai chính sách, do đó việc xây dựng danh mục dữ liệu cốt lõi giúp đảm bảo tính liên tục, thống nhất và minh bạch trong đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý, tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, thúc đẩy hiện đại hoá và cải thiện chất lượng dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tài nguyên dữ liệu.

Vì vậy, Bộ Công an cho rằng việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi là rất cần thiết. Theo Bộ Công an, mục đích của dự thảo quyết định nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ việc xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, phân loại, sử dụng dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi; quản lý nhà nước về dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi…

Đồng thời, thể chế hóa, hoàn thiện hành lang pháp luật để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển và khai thác dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Theo Dự thảo, dữ liệu cốt lõi (tại Điều 1 dự thảo Quyết định quy định dữ liệu cốt lõi) gồm:

1. Dữ liệu về biên giới lãnh thổ do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

2. Dữ liệu về chiến lược, đề án, dự án phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh do cơ quan nhà nước quản lý chưa công bố.

3. Dữ liệu về hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh.

4. Dữ liệu về hoạt động đầu tư, mua sắm trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia chưa công bố.

5. Dữ liệu về các công trình quân sự, quốc phòng, an ninh, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

6. Dữ liệu định vị toạ độ các vị trí trọng yếu phục vụ quốc phòng và cơ sở kinh tế trọng điểm.

7. Dữ liệu về quy hoạch tần số vô tuyến điện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cơ quan Đảng.

8. Dữ liệu về môi trường, khí hậu, khí tượng thuỷ văn phục vụ lĩnh vực quốc phòng, an ninh do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

9. Dữ liệu về hoạt động của cơ quan Đảng chưa công bố: a) Dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; b) Dữ liệu về công tác tổ chức xây dựng; c) Dữ liệu về công tác đối ngoại; d) Dữ liệu về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội; đ) Dữ liệu về công tác tuyên giáo, dân vận; e) Dữ liệu về đường lối, chủ trương thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; g) Dữ liệu về đường lối, chủ trương thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tài nguyên và môi trường; h) Dữ liệu về công tác nội chính.

10. Dữ liệu về thông tin đối ngoại do cơ quan nhà nước quản lý chưa công bố.

11. Dữ liệu do cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế chuyển giao theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cần bảo vệ, chưa công bố.

12. Dữ liệu về hoạt động của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do cơ quan nhà nước quản lý chưa công bố.

13. Dữ liệu về kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia chưa công bố.

14. Dữ liệu thuộc lĩnh vực nội vụ: a) Kế hoạch, chủ trương, chính sách, quy trình giải quyết các vấn đề nhạy cảm về tín ngưỡng, tôn giáo chưa công bố; b) Dữ liệu về đề án cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, địa phương chưa công bố; c) Dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang; d) Dữ liệu về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

15. Dữ liệu về hồ sơ sức khoẻ của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc diện Trung ương quản lý.

16. Dữ liệu về tài nguyên nước, khoáng sản quý hiếm do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

17. Dữ liệu về đo đạc và bản đồ; dữ liệu định vị cơ bản, địa chỉ, địa hình, hình ảnh viễn thám về các khu vực, địa điểm trọng yếu phục vụ quốc phòng, an ninh do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

18. Dữ liệu về đất đai do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

19. Dữ liệu về biển và hải đảo do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

20. Dữ liệu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố: a) Dữ liệu về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước trình cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ; b) Dữ liệu về dự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; c) Dữ liệu về hoạt động nghiệp vụ của cơ quan hải quan; d) Dữ liệu về dự trữ ngoại tệ.

21. Dữ liệu về giao dịch ngân hàng xuyên biên giới (từ 50.000 giao dịch trở lên).

22. Dữ liệu về số lượng, địa bàn hoạt động của phương tiện đánh bắt khai thác thuỷ, hải sản do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

23. Dữ liệu về kế hoạch, chiến lược, đề án, dự án phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

24. Dữ liệu về hoạt động của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước chưa công bố.

Dữ liệu quan trọng (tại Điều 2 dự thảo quy định dữ liệu quan trọng) gồm:

1. Dữ liệu về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng chưa công bố.

2. Dữ liệu thuộc lĩnh vực nội vụ: a) Dữ liệu về biên chế của cơ quan Đảng, Nhà nước chưa công bố; b) Dữ liệu về kế hoạch, chương trình, đề án chính sách tiền lương của cơ quan Đảng, Nhà nước chưa công bố; c) Dữ liệu về đăng ký, quản lý Hội, tổ chức phi chính phủ do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố.

3. Dữ liệu về kế hoạch, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố: a) Kế hoạch, chương trình, đề án về an toàn, an ninh hàng không, hàng hải; b) Dữ liệu về điều tra tai nạn giao thông; sự cố kết cấu hạ tầng giao thông; c) Dữ liệu về bản đồ tuyến đường.

4. Dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn di tích lịch sử, văn hoá.

5. Dữ liệu về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố, trừ dữ liệu được quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

6. Dữ liệu thuộc lĩnh vực y tế: a) Dữ liệu về dịch bệnh chưa công bố; b) Dữ liệu về việc thử nghiệm, sản xuất, dự trữ thuốc và dụng cụ, thiết bị y tế; c) Dữ liệu về hồ sơ sức khoẻ của công dân Việt Nam (từ 10.000 người trở lên); d) Dữ liệu về sinh trắc học của công dân Việt Nam (từ 10.000 người trở lên).

7. Dữ liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố: a) Dữ liệu về điều tra, giải quyết sự cố môi trường; b) Dữ liệu về tài nguyên, môi trường, địa chất, khí hậu, khí tượng thuỷ văn trừ dữ liệu quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định này;

8. Dữ liệu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách: a) Dữ liệu về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa công bố; b) Dữ liệu nghiệp vụ về hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, kho bạc nhà nước; c) Dữ liệu bảo mật ngân hàng, thông tin tài khoản của các doanh nghiệp và tổ chức quan trọng, dữ liệu khoản vay, dữ liệu giao dịch chứa thông tin của 1.000.000 người; d) Dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, hồ sơ bồi thường bảo hiểm, số tiền bồi thường bảo hiểm của 10.000 khách hàng trở lên.

9. Dữ liệu thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại: a) Dữ liệu về hoạt động sản xuất, điều phối, phân phối điện, khí đốt, dầu mỏ; b) Dữ liệu về điều tra, xử lý vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

10. Dữ liệu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do cơ quan nhà nước thu thập, quản lý chưa công bố: a) Dữ liệu về hệ thống hồ, đập, đê điều, công trình thuỷ lợi; b) Dữ liệu thống kê nông nghiệp, nông thôn, thanh tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh và kiểm dịch; nguồn gen quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng của cây trồng, gia súc, gia cầm, thuỷ sản; c) Dữ liệu về dự trữ các sản phẩm nông nghiệp số lượng lớn như ngũ cốc, bông, dầu thực vật, đường, thịt và các sản phẩm từ sữa.

11. Dữ liệu về an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng đến cộng đồng chưa được công bố.

12. Dữ liệu về an toàn sinh học chưa được công bố.

13. Dữ liệu về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước chưa công bố.

14. Dữ liệu về chất lượng các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

15. Dữ liệu trong lĩnh vực thông tin truyền thông: a) Dữ liệu về mạng đường trục viễn thông cơ bản như quy hoạch và trạng thái xây dựng mạng đường trục, dữ liệu vận hành và bảo trì, dữ liệu tài nguyên chính và dữ liệu triển khai liên lạc khẩn cấp; b) Dữ liệu về kế hoạch và xây dựng, vận hành và bảo trì các mạng phát thanh và truyền hình; c) Dữ liệu chứa nội dung sáng tạo nghe nhìn chưa được tiết lộ, phạm vi truyền tải kinh doanh nghe nhìn của các tổ chức cấp tỉnh trở lên, dữ liệu giám sát và giám sát nghe nhìn; d) Dữ liệu liên quan đến việc xây dựng, triển khai tài nguyên và bảo mật các mạng và hệ thống thông tin quan trọng; đ) Dữ liệu có thể được sử dụng để huy động xã hội, dữ liệu hành vi internet của hơn 100.000 người dùng; e) Dữ liệu phân tích hành vi của các nhóm đối tượng quan trọng: quan chức chính phủ và cựu chiến binh.

16. Dữ liệu cá nhân cơ bản của 1 triệu người trở lên, dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác của 10.000 người trở lên.

17. Dữ liệu thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo: a) Dữ liệu về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các cấp, kỳ thi đại học, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công bố; b) Dữ liệu về nhân thân, lai lịch người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo ở nước ngoài cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo.

18. Dữ liệu khác trong hoạt động quản lý nhà nước chưa công bố.