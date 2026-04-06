Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Đỗ Như

06/04/2026, 08:58

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hoạt động của sàn dữ liệu nhằm hình thành môi trường giao dịch dữ liệu minh bạch, có kiểm soát, thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và kinh tế dữ liệu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự thảo Nghị định gồm 9 chương, 38 điều với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, bảo vệ quyền dữ liệu, quyền riêng tư; tăng khả năng giám sát, kiểm toán, truy vết và xử lý vi phạm.

Theo dự thảo tờ trình, sàn dữ liệu quốc gia là sàn dữ liệu do Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì hoạt động, giám sát điều hành.

Về phân loại, Bộ Công an đề xuất 2 sàn dữ liệu gồm sàn dữ liệu quốc gia và sàn dữ liệu khác.

"Sàn dữ liệu quốc gia" là sàn cung cấp dữ liệu, các sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu từ nguồn cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác do cơ quan Đảng, nhà nước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quản lý và dữ liệu do tổ chức, cá nhân khác cung cấp. 

Còn “sàn dữ liệu khác” được cung cấp dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu từ nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan chủ quản của sàn dữ liệu đó quản lý (đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ sàn dữ liệu là đơn vị sự nghiệp công lập) và dữ liệu do tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà nước cung cấp.

Các sàn dữ liệu này phải bảo đảm mức độ an toàn hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với sàn dữ liệu quốc gia. Sàn dữ liệu quốc gia đồng thời là đầu mối giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các sàn khác.

Tờ trình dự thảo cũng xác định dữ liệu do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quản lý là tài sản công; việc khai thác dữ liệu nhà nước thực hiện theo cơ chế thu phí, còn sản phẩm, dịch vụ gia tăng từ dữ liệu áp dụng cơ chế thu giá theo quy định pháp luật.

Về hoạt động thử nghiệm trên sàn dữ liệu, dự thảo cho phép bên mua truy cập, xử lý và phân tích dữ liệu trong môi trường kỹ thuật số biệt lập, bảo mật để đánh giá chất lượng, tính phù hợp của sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trước khi giao dịch chính thức.

Hoạt động thử nghiệm nhằm hỗ trợ bên mua kiểm tra chất lượng dữ liệu và thử tích hợp dữ liệu với dữ liệu riêng để nghiên cứu, phát triển mô hình phân tích, trí tuệ nhân tạo hoặc tạo sản phẩm mới mà không cần sao chép, di chuyển dữ liệu gốc ra khỏi hệ thống của sàn dữ liệu.

Dự thảo cũng quy định nguyên tắc vận hành môi trường thử nghiệm theo hướng tách biệt với hệ thống chính thức của sàn dữ liệu; dữ liệu chỉ được lưu trữ, xử lý trong phạm vi hạ tầng của sàn; không được tải về, sao chép hoặc trích xuất trái phép.

Đồng thời xác định quyền, nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ sàn dữ liệu, bên bán và bên tham gia thử nghiệm trong việc bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, kiểm soát kết quả đầu ra và trách nhiệm pháp lý khi có vi phạm.

Theo tờ trình dự thảo, tổ chức tham gia giao dịch phải được thành lập hợp pháp; cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện thì phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Quy trình giao dịch trên sàn dữ liệu bao gồm: đăng ký tài khoản giao dịch và tài khoản thanh toán; đăng ký, kiểm tra, đánh giá và niêm yết sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; khởi tạo và xác lập giao dịch; giao kết hợp đồng điện tử; thanh toán; bàn giao dữ liệu; xác nhận quyền tài sản đối với dữ liệu; đánh giá, phản hồi sau giao dịch; và giá dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ sàn dữ liệu.

Theo đó, mọi giao dịch phải được thực hiện thông qua tài khoản giao dịch và tài khoản thanh toán đã đăng ký trên sàn dữ liệu; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu chỉ được niêm yết sau khi được kiểm tra, đánh giá bắt buộc; việc mua bán, trao đổi phải được xác lập bằng hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Nghị định quy định hoạt động của Sàn dữ liệu dự kiến được ban hành trong quý 2/2026

Kiến nghị xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công bố sản phẩm

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động

Bộ Công an giao dịch dữ liệu niêm yết sản phẩm sàn dữ liệu

Phát triển kinh tế dữ liệu

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...

Ma lực khó cưỡng của "cặp đôi" tiền ảo và đa cấp

Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây tiền ảo núp bóng đa cấp liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc gỡ, đánh sập, phơi bày quy mô huy động vốn khổng lồ và mức độ tinh vi của các kịch bản lừa đảo…

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2025

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Làm rõ việc nhận lương hưu thấp hơn khi đóng bảo hiểm xã hội 15 năm

Một số ý kiến băn khoăn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thấp theo. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, người dân không chỉ dừng lại ở việc được nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh quan trọng…

Chính thức kích hoạt nền tảng số thi hành án dân sự

Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

