Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dữ liệu đất đai theo các mốc trong 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai…

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đáng chú ý, Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã tổ chức rà soát gần 62 triệu thửa đất, trong đó, trên 24 triệu thửa đất và nhà ở bảo đảm được tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Đây là kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm; việc đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán nguồn lực đất đai trong nền kinh tế chưa đầy đủ. Hệ thống dữ liệu chưa đưa vào vận hành kịp thời nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Vì vậy, để hoàn thành việc đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc, kết nối, chia sẻ liên thông với những hệ thống dữ liệu quốc gia khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành chỉ đạo địa phương tiếp tục hoàn thiện khối lượng nhiệm vụ còn lại của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026. Đồng thời, đôn đốc địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đưa ngay kết quả vào quản lý, vận hành, khai thác và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; hoàn thành trong tháng 12/2026.

Ngoài ra, Bộ cũng phải tập trung nguồn lực xây dựng, lựa chọn giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm nhằm thống nhất quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai ở trung ương; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Việc xây dựng, cập nhật dữ liệu đất đai cấp vùng, cấp quốc gia và dữ liệu do trung ương quản lý; xác thực thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin của bộ, ngành; rà soát, triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai hoàn thành trong tháng 6/2026.

Không những vậy, Bộ cần tái cấu trúc quy trình, rà soát thành phần hồ sơ, sử dụng thông tin tài liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai để cắt giảm, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải xuất trình, nộp, khai báo lại các thông tin, giấy tờ đã được số hóa; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Trong khi đó, Bộ Công an có trách nhiệm đánh giá an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống liên quan; hoàn thành trong tháng 6/2026. Bộ Tài chính bố trí ngân sách cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời hướng dẫn địa phương bảo đảm kinh phí cho đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, vận hành hệ thống; hoàn thành trong tháng 3/2026.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương, đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường; hoàn thành trong tháng 12/2026.