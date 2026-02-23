Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dữ liệu đất đai theo các mốc trong 2026

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và
Môi trường đã phối hợp với Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai
nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ
liệu quốc gia về đất đai.
Đáng chú ý, Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu
quốc gia về đất đai đã tổ chức rà soát gần 62 triệu thửa đất, trong đó, trên 24
triệu thửa đất và nhà ở bảo đảm được tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống
nhất - dùng chung”. Đây là kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho quản
lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc.
Tuy nhiên, tiến độ đo đạc lập bản
đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
vẫn còn chậm; việc đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán nguồn lực
đất đai trong nền kinh tế chưa đầy đủ. Hệ thống dữ liệu chưa đưa vào vận hành kịp
thời nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính
cho người dân, doanh nghiệp; chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển
đổi số trong lĩnh vực đất đai.
Vì vậy, để hoàn thành việc đo đạc,
thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc, kết nối,
chia sẻ liên thông với những hệ thống dữ liệu quốc gia khác, Thủ tướng Chính phủ
yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
năm 2026.
Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành chỉ đạo địa phương tiếp tục
hoàn thiện khối lượng nhiệm vụ còn lại của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở
dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026. Đồng thời, đôn đốc
địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính,
lập hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đưa ngay kết
quả vào quản lý, vận hành, khai thác và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;
hoàn thành trong tháng 12/2026.
Ngoài ra, Bộ cũng phải tập trung
nguồn lực xây dựng, lựa chọn giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng
công nghệ thông tin và phần mềm nhằm thống nhất quản lý, vận hành, khai thác hệ
thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai ở trung ương; hoàn thành
trong tháng 3/2026.
Việc xây dựng, cập nhật dữ liệu đất đai cấp vùng, cấp quốc
gia và dữ liệu do trung ương quản lý; xác thực thông tin người sử dụng đất, chủ
sở hữu tài sản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ với Trung
tâm dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin của bộ, ngành; rà soát, triển
khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai hoàn thành trong tháng
6/2026.
Không những vậy, Bộ cần tái cấu
trúc quy trình, rà soát thành phần hồ sơ, sử dụng thông tin tài liệu trong cơ sở
dữ liệu đất đai để cắt giảm, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải xuất
trình, nộp, khai báo lại các thông tin, giấy tờ đã được số hóa; hoàn thành
trong tháng 3/2026.
Trong khi đó, Bộ Công an có trách
nhiệm đánh giá an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc
gia về đất đai phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và
các hệ thống liên quan; hoàn thành trong tháng 6/2026. Bộ Tài chính bố trí ngân
sách cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời hướng dẫn địa phương bảo đảm
kinh phí cho đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, vận hành hệ thống; hoàn
thành trong tháng 3/2026.
UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo
các sở, ngành và UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện
cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương, đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
hoàn thành trong tháng 12/2026.