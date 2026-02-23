Thứ Hai, 23/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dữ liệu đất đai theo các mốc trong 2026

Hoàng Bách

23/02/2026, 15:21

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đáng chú ý, Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã tổ chức rà soát gần 62 triệu thửa đất, trong đó, trên 24 triệu thửa đất và nhà ở bảo đảm được tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Đây là kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm; việc đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán nguồn lực đất đai trong nền kinh tế chưa đầy đủ. Hệ thống dữ liệu chưa đưa vào vận hành kịp thời nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Vì vậy, để hoàn thành việc đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc, kết nối, chia sẻ liên thông với những hệ thống dữ liệu quốc gia khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành chỉ đạo địa phương tiếp tục hoàn thiện khối lượng nhiệm vụ còn lại của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026. Đồng thời, đôn đốc địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đưa ngay kết quả vào quản lý, vận hành, khai thác và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; hoàn thành trong tháng 12/2026.

Ngoài ra, Bộ cũng phải tập trung nguồn lực xây dựng, lựa chọn giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm nhằm thống nhất quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai ở trung ương; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Việc xây dựng, cập nhật dữ liệu đất đai cấp vùng, cấp quốc gia và dữ liệu do trung ương quản lý; xác thực thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin của bộ, ngành; rà soát, triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai hoàn thành trong tháng 6/2026.

Không những vậy, Bộ cần tái cấu trúc quy trình, rà soát thành phần hồ sơ, sử dụng thông tin tài liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai để cắt giảm, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải xuất trình, nộp, khai báo lại các thông tin, giấy tờ đã được số hóa; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Trong khi đó, Bộ Công an có trách nhiệm đánh giá an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phục vụ kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống liên quan; hoàn thành trong tháng 6/2026. Bộ Tài chính bố trí ngân sách cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời hướng dẫn địa phương bảo đảm kinh phí cho đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, vận hành hệ thống; hoàn thành trong tháng 3/2026.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương, đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường; hoàn thành trong tháng 12/2026.

Gỡ “điểm nghẽn” dự án, đất đai để khơi thông nguồn lực tăng trưởng

18:30, 13/01/2026

Gỡ “điểm nghẽn” dự án, đất đai để khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Phó Thủ tướng yêu cầu giao thẩm quyền quản lý đất đai phải triệt để

13:58, 30/12/2025

Phó Thủ tướng yêu cầu giao thẩm quyền quản lý đất đai phải triệt để

Thành lập Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia

11:42, 30/12/2025

Thành lập Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia

Từ khóa:

bản đồ địa chính bất động sản Cơ sở dữ liệu về đất đai dữ liệu đất đai hồ sơ địa chính

Đọc thêm

Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

Hà Nội vừa sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Quy định mới có hiệu lực từ 23/2/2026, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính minh bạch trong việc xác định mức phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận hành nhà chung cư…

Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm

Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm

Quá trình chỉnh trang, đầu tư hạ tầng đồng bộ đang tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho thành phố Huế, song vẫn giữ được bản sắc của một đô thị di sản.

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sau khi điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tiếp tục thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại khu vực 1 và khu vực 2, phối hợp hoàn tất thủ tục để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Nhà ở xã hội trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản

Nhà ở xã hội trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản

Năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.633/100.275 căn nhà ở xã hội, tương đương 102% kế hoạch. Đáng chú ý, có tới 19 địa phương hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao, cho thấy phân khúc nhà ở xã hội đang dần thoát khỏi tình trạng “thiếu và chậm” vốn kéo dài nhiều năm qua, để từng bước trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản...

Đề xuất thí điểm dùng biển làm quỹ đất thanh toán dự án BT ở Phú Quốc

Đề xuất thí điểm dùng biển làm quỹ đất thanh toán dự án BT ở Phú Quốc

Bộ Tài chính đề xuất cho An Giang thí điểm dùng quỹ đất lấn biển thanh toán dự án BT Trung tâm Hội nghị APEC, nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý về định giá và sử dụng quỹ đất...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Chứng khoán

2

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược

Tiêu điểm

3

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán

Chuyển động xanh

5

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy