Bộ Công an khởi công dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ tại Nghệ An

Nguyễn Thuấn

22/05/2026, 13:17

Trên diện tích 1,53 ha tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân với quy mô 2 tòa nhà ở xã hội 14 tầng cùng khu nhà thương mại thấp tầng đã được khởi công, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, phường Vinh Phú và chủ đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Thành Duy

Ngày 21/5, tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Bộ Công an đã phối hợp với chủ đầu tư Công ty TNHH nhà ở Trường An tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân trên diện tích 1,53 ha.

Theo quy hoạch, dự án gồm 2 tòa nhà ở xã hội cao 14 tầng nổi và 1 tầng hầm, cùng khu nhà ở thương mại 5 tầng. Tổng số căn hộ dự kiến khoảng 413 căn, trong đó, có 392 căn hộ nhà ở xã hội và 21 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 659 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028 và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 1/2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh việc xây dựng nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện theo quy định đều có cơ hội sở hữu nhà ở, từ đó, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị phải bảo đảm “4 nhất” trong quá trình triển khai dự án gồm: chất lượng tốt nhất, triển khai nhanh nhất, đẹp nhất và thi công an toàn nhất.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Nghệ An và lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành và chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và chủ đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Trong đó, Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình thi công.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền phường Vinh Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, đối thoại với người dân, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu triển khai dự án và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tổ chức thi công khoa học, an toàn, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yếu tố môi trường; công trình sau khi hoàn thành phải khang trang, hiện đại, xứng đáng với ý nghĩa của dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Công an tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt trong việc xét duyệt, bố trí nhà ở bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định.

Đồng thời, Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm quá trình thi công đúng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu và tiến độ đề ra.

