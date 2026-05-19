Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Ngày 19/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết dự kiến đến hết quý 2/2026, Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 112 dự án trong tổng số 431 dự án (gồm 230 dự án của năm 2026 và các dự án chuyển tiếp sang) cần thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo đó, năm 2026, Hải Phòng có 230 dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng (127 dự án sử dụng vốn ngân sách, 103 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) với tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng hơn 13.120ha đất, liên quan đến 44.844 hộ dân và 381 tổ chức. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi chiếm khoảng 77%, diện tích đất ở chiếm 1% và đất phi nông nghiệp khác chiếm gần 22%.

Tính đến giữa tháng 5/2026, đã có 20 dự án tại 17 xã, phường, đặc khu hoàn thành giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, có 49 xã, phường, đặc khu cam kết đến hết quý 2/2026 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 80 dự án (48 dự án sử dụng vốn ngân sách, 32 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) có tổng diện tích hơn 9.764ha đất của 10.449 hộ dân và 146 tổ chức.

Ngoài ra, các xã, phường, đặc khu còn cam kết sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 32 dự án của các năm trước chuyển sang. Như vậy, hết quý 2 sẽ có thêm 112 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP. Hải Phòng, ngoài 230 dự án triển khai năm 2026, Hải Phòng cũng đang thực hiện giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang. Tổng cộng năm 2026, Hải Phòng phải thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 431 dự án với tổng diện tích đất phải thu hồi lên đến hơn 14.942ha của 165.604 hộ dân và 424 tổ chức.

Trong đó, có 221 dự án sử dụng vốn ngân sách, 199 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và 11 dự án giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất đến thời điểm này do chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên các địa phương chưa xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng.