Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 112 dự án trong quý 2/2026

Đỗ Hoàng

19/05/2026, 17:16

Trong tổng số 431 dự án cần giải phóng mặt bằng của thành phố Hải Phòng, sẽ có 112 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026…

Dự án Khu công nghiệp - đô thị Tràng Cát đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và khởi công dịp kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955).

Ngày 19/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết dự kiến đến hết quý 2/2026, Hải Phòng sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 112 dự án trong tổng số 431 dự án (gồm 230 dự án của năm 2026 và các dự án chuyển tiếp sang) cần thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo đó, năm 2026, Hải Phòng có 230 dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng (127 dự án sử dụng vốn ngân sách, 103 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) với tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng hơn 13.120ha đất, liên quan đến 44.844 hộ dân và 381 tổ chức. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi chiếm khoảng 77%, diện tích đất ở chiếm 1% và đất phi nông nghiệp khác chiếm gần 22%.

Tính đến giữa tháng 5/2026, đã có 20 dự án tại 17 xã, phường, đặc khu hoàn thành giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, có 49 xã, phường, đặc khu cam kết đến hết quý 2/2026 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 80 dự án (48 dự án sử dụng vốn ngân sách, 32 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) có tổng diện tích hơn 9.764ha đất của 10.449 hộ dân và 146 tổ chức.

Ngoài ra, các xã, phường, đặc khu còn cam kết sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 32 dự án của các năm trước chuyển sang. Như vậy, hết quý 2 sẽ có thêm 112 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP. Hải Phòng, ngoài 230 dự án triển khai năm 2026, Hải Phòng cũng đang thực hiện giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang. Tổng cộng năm 2026, Hải Phòng phải thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 431 dự án với tổng diện tích đất phải thu hồi lên đến hơn 14.942ha của 165.604 hộ dân và 424 tổ chức.

Trong đó, có 221 dự án sử dụng vốn ngân sách, 199 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và 11 dự án giải phóng mặt bằng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất đến thời điểm này do chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên các địa phương chưa xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng.

Hải Phòng khởi công Khu công nghiệp Hoàng Diệu gần 3.400 tỷ đồng

Hải Phòng chấp thuận 3 dự án nhà ở thương mại "thí điểm"

Hải Phòng: Dự án nhà ở Vũ Yên được huy động tối đa 36.000 tỷ đồng

Sau hợp nhất, Bộ Xây dựng đã rà soát 451 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng thời gian giải quyết khoảng 4.750 ngày và chi phí tuân thủ hơn 12.753 tỷ đồng. Qua đó, cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 241 thủ tục. Đáng chú ý, tổng thời gian giải quyết thủ tục giảm 1.691 ngày, trong khi chi phí tuân thủ giảm gần 4.000 tỷ đồng…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai theo hướng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực đất đai...

Hiện nay, TP. Đà Nẵng đã quy hoạch 34 khu đất để phát triển nhà ở xã hội tại các phường, xã: Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ và Điện Bàn Đông…

Theo quy định, thứ tự được ưu tiên bố trí nhà ở xã hội lần lượt là: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua nhà ở xã hội, nữ giới...

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển với quy mô quy hoạch 2.878ha…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

