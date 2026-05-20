Hà Nội: Khởi công Khu công nghiệp thế hệ mới Đông Anh có diện tích gần 300ha
Phan Nam
20/05/2026, 15:41
Khu công nghiệp Đông Anh sẽ được đầu tư phát triển theo định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới - một không gian công nghiệp sinh thái, thông minh và phát thải thấp, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu…
Ngày 20/5/2026, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập
khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức
khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp
Đông Anh.
Với tổng vốn đầu tư 6.338,478 tỷ đồng,
tổng diện tích 299,45 ha, Khu Công nghiệp Đông Anh là một trong những khu công
nghiệp có quy mô lớn nhất Thủ đô và là cấu phần quan trọng trong tổng thể quy
hoạch phát triển vùng phía Bắc sông Hồng, được định hướng triển khai theo mô
hình khu công nghiệp thế hệ mới với các yếu tố công nghệ cao, sinh thái, thông
minh và phát thải thấp…
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng,
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhận định: Trải dài trên địa bàn các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Khu công nghiệp Đông Anh sở hữu vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm như Nhật Tân – Nội Bài, quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đường vành đai 3, đồng thời có khả năng liên kết nhanh với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các trung tâm logistics của khu vực phía Bắc. Đó là một
lợi thế rất lớn nhưng lợi thế vị trí không tự sinh ra giá trị.
Giá trị của Khu
công nghiệp Đông Anh sẽ được quyết định ở cách làm hạ tầng, quản trị, lựa chọn
nhà đầu tư, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi chính
đáng của người dân. Do đó, UBND TP yêu cầu Nhà đầu tư tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thi
công bài bản, chuyên nghiệp. Không để tình trạng có mặt bằng nhưng thiếu hạ tầng kết
nối, có nhà đầu tư nhưng thiếu điều kiện vận hành, có khu công nghiệp nhưng quản
trị không theo chuẩn hiện đại.
Ông Trương Việt Dũng cũng lưu ý Ban
Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố, các sở, ngành và
chính quyền xã Thư Lâm và xã Phúc Thịnh đồng hành cùng doanh nghiệp, trong thu hút nhà đầu tư thứ cấp, phải kiên định
tiêu chí: không chạy theo diện tích lấp đầy bằng mọi giá, không đánh đổi
môi trường lấy tăng trưởng, không để Đông Anh trở thành nơi tiếp nhận công nghệ lạc hậu, tiêu hao tài
nguyên, phát thải cao hoặc sử dụng đất kém hiệu quả.
Đặc biệt, mọi chính sách liên quan đến người dân phải công khai,
minh bạch, đúng quy định, có tình, có lý, có trách nhiệm.
Lãnh đạo Thành phố cho biết thêm: trong năm 2026, Hà Nội phấn đấu khởi công 06 khu công nghiệp với tổng
quy mô gần 1.400 ha; đồng thời, chuẩn bị 10 khu công nghiệp đang lập quy hoạch, tổng
quy mô khoảng 3.455 ha. Đây không chỉ là những con số, đây là lời khẳng định bản
lĩnh tái cấu trúc không gian sản xuất của một Thủ đô sẵn sàng tiên phong, sẵn
sàng hành động lớn để tạo dư địa mới cho công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp
sạch, logistics hiện đại và các chuỗi giá trị mới.
Khu công nghiệp Đông Anh hay các khu công nghiệp
Thành phố có định hướng triển khai trong thời gian tới sẽ không phát triển theo
mô hình công nghiệp cũ mà hướng tới ba chuyển động lớn: Chuyển từ khai thác đất
đai sang khai thác tri thức, công nghệ và năng suất; Chuyển từ gia công giản đơn
sang chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và logistics
hiện đại; Chuyển từ chỉ tạo việc làm sang tạo sinh kế tốt hơn, thu nhập cao
hơn, cơ hội nghề nghiệp, khởi nghiệp cho người dân địa phương.
"Ba chuyển động đó chính là cấu trúc của khu
công nghiệp thế hệ mới: không tiếp nhận công nghệ lạc hậu, không phải điểm dịch chuyển ô nhiễm,
không được là nơi tiêu hao tài nguyên và sử dụng đất kém hiệu quả. Khu Công
nghiệp Đông Anh sẽ là một ví dụ điển hình, một khu công nghiệp xanh, thông
minh, có trách nhiệm, có khả năng kết nối sâu với chuỗi giá trị của Thủ đô, quốc
gia và xa hơn là chuỗi giá trị toàn cầu", Phó Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh.
Về phía chủ đầu tư, ông Phạm Thái Dương, Tổng
Giám đốc Vinaonex, cam kết doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực về tài
chính, nhân lực, công nghệ và năng lực quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ,
đảm bảo chất lượng, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về môi trường và phát triển bền
vững. Vinaconex cũng xác định rằng sự thành công của Dự án không chỉ được đo bằng
quy mô đầu tư hay hiệu quả kinh doanh, mà còn phải được đo bằng trách nhiệm và
giá trị mà nó mang lại cho cộng đồng địa phương và cho xã hội.
Các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn đầu cơ và môi giới trái phép nhà ở xã hội

Trước việc gia tăng hoạt động môi giới, quảng cáo và giao dịch nhà ở xã hội không đúng quy định, các địa phương đang tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý, yêu cầu chủ đầu tư chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện pháp lý, đồng thời kiểm soát hành vi đầu cơ, thổi giá và thu chênh lệch trái phép…
