Hà Nội: Khởi công Khu công nghiệp thế hệ mới Đông Anh có diện tích gần 300ha

Khu công nghiệp Đông Anh sẽ được đầu tư phát triển theo định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới - một không gian công nghiệp sinh thái, thông minh và phát thải thấp, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Ngày 20/5/2026, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Anh.

Với tổng vốn đầu tư 6.338,478 tỷ đồng, tổng diện tích 299,45 ha, Khu Công nghiệp Đông Anh là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn nhất Thủ đô và là cấu phần quan trọng trong tổng thể quy hoạch phát triển vùng phía Bắc sông Hồng, được định hướng triển khai theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với các yếu tố công nghệ cao, sinh thái, thông minh và phát thải thấp…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhận định: Trải dài trên địa bàn các xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Khu công nghiệp Đông Anh sở hữu vị trí thuận lợi tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, kết nối trực tiếp với các tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm như Nhật Tân – Nội Bài, quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đường vành đai 3, đồng thời có khả năng liên kết nhanh với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các trung tâm logistics của khu vực phía Bắc. Đó là một lợi thế rất lớn nhưng lợi thế vị trí không tự sinh ra giá trị.

Giá trị của Khu công nghiệp Đông Anh sẽ được quyết định ở cách làm hạ tầng, quản trị, lựa chọn nhà đầu tư, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Do đó, UBND TP yêu cầu Nhà đầu tư tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thi công bài bản, chuyên nghiệp. Không để tình trạng có mặt bằng nhưng thiếu hạ tầng kết nối, có nhà đầu tư nhưng thiếu điều kiện vận hành, có khu công nghiệp nhưng quản trị không theo chuẩn hiện đại.

Ông Trương Việt Dũng cũng lưu ý Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố, các sở, ngành và chính quyền xã Thư Lâm và xã Phúc Thịnh đồng hành cùng doanh nghiệp, trong thu hút nhà đầu tư thứ cấp, phải kiên định tiêu chí: không chạy theo diện tích lấp đầy bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không để Đông Anh trở thành nơi tiếp nhận công nghệ lạc hậu, tiêu hao tài nguyên, phát thải cao hoặc sử dụng đất kém hiệu quả.

Đặc biệt, mọi chính sách liên quan đến người dân phải công khai, minh bạch, đúng quy định, có tình, có lý, có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại Lễ Khởi công

Lãnh đạo Thành phố cho biết thêm: trong năm 2026, Hà Nội phấn đấu khởi công 06 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 1.400 ha; đồng thời, chuẩn bị 10 khu công nghiệp đang lập quy hoạch, tổng quy mô khoảng 3.455 ha. Đây không chỉ là những con số, đây là lời khẳng định bản lĩnh tái cấu trúc không gian sản xuất của một Thủ đô sẵn sàng tiên phong, sẵn sàng hành động lớn để tạo dư địa mới cho công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics hiện đại và các chuỗi giá trị mới.

Khu công nghiệp Đông Anh hay các khu công nghiệp Thành phố có định hướng triển khai trong thời gian tới sẽ không phát triển theo mô hình công nghiệp cũ mà hướng tới ba chuyển động lớn: Chuyển từ khai thác đất đai sang khai thác tri thức, công nghệ và năng suất; Chuyển từ gia công giản đơn sang chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại; Chuyển từ chỉ tạo việc làm sang tạo sinh kế tốt hơn, thu nhập cao hơn, cơ hội nghề nghiệp, khởi nghiệp cho người dân địa phương.

"Ba chuyển động đó chính là cấu trúc của khu công nghiệp thế hệ mới: không tiếp nhận công nghệ lạc hậu, không phải điểm dịch chuyển ô nhiễm, không được là nơi tiêu hao tài nguyên và sử dụng đất kém hiệu quả. Khu Công nghiệp Đông Anh sẽ là một ví dụ điển hình, một khu công nghiệp xanh, thông minh, có trách nhiệm, có khả năng kết nối sâu với chuỗi giá trị của Thủ đô, quốc gia và xa hơn là chuỗi giá trị toàn cầu", Phó Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh.

Về phía chủ đầu tư, ông Phạm Thái Dương, Tổng Giám đốc Vinaonex, cam kết doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ và năng lực quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững. Vinaconex cũng xác định rằng sự thành công của Dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay hiệu quả kinh doanh, mà còn phải được đo bằng trách nhiệm và giá trị mà nó mang lại cho cộng đồng địa phương và cho xã hội.