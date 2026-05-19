Hà Tĩnh khởi công sân golf Silk Path gần 1.800 tỷ đồng

Dự án sân golf Silk Path Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng được triển khai trên diện tích 180 ha, hướng tới xây dựng tổ hợp thể thao, lưu trú và vui chơi giải trí hiện đại, thân thiện môi trường.

Ngày 19/5, tại xã Thạch Xuân, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công dự án “Sân golf thể thao 36 hố thuộc đồ án quy hoạch khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà – sân Golf Silk Path Hà Tĩnh” với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 3/12/2025. Tổng vốn đầu tư của dự án đạt 1.798,56 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu gần 270 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 180 ha tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà do Công ty Cổ phần Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Quy mô gồm sân golf 36 hố cùng các hạng mục quản lý, vận hành, cơ sở lưu trú và các dịch vụ phục vụ người chơi golf. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Khi đi vào hoạt động, sân golf sẽ cung cấp các dịch vụ thể thao, nghỉ dưỡng và lưu trú, góp phần đa dạng hóa các loại hình vui chơi, giải trí, nâng cao chất lượng đời sống và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ; thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, vui chơi giải trí chất lượng cao; khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng nguồn thu ngân sách.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Trần Báu Hà đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị để bảo đảm tiến độ thi công. Trong quá trình triển khai, cần nghiên cứu, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến nguồn nước khu vực và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi. Các đơn vị thi công, tư vấn cần phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.