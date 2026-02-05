Bỏ ghi nhớ thủ công để dùng phần mềm, hộ kinh doanh nhẹ gánh khâu khai thuế

Khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế, nhiều hộ kinh doanh lo ngại việc ghi chép sổ sách, tính toán và nộp thuế sẽ trở nên phức tạp. Tuy nhiên, trên thực tế, kê khai thuế chỉ là việc báo cáo doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ. Với sự hỗ trợ của công nghệ, đặc biệt là phần mềm MISA eShop, quá trình này đang được đơn giản hóa rõ rệt.

Kê khai thuế là phương pháp quản lý thuế mà hộ kinh doanh tự tính số thuế phải nộp, lập tờ khai và nộp cho cơ quan thuế theo tháng hoặc quý. Những việc cần làm thực chất rất đơn giản. Hộ kinh doanh chỉ cần ghi chép doanh thu và chi phí trong kỳ, xuất hóa đơn khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, lập tờ khai dựa trên doanh thu thực tế và nộp thuế đúng hạn. Việc kê khai có thể thực hiện trực tuyến, không bắt buộc phải đến cơ quan thuế. Những bước này giúp cả cơ quan thuế và hộ kinh doanh có dữ liệu chính xác, minh bạch và dễ quản lý.

Theo lộ trình chính sách, từ ngày 1/1/2026, kê khai thuế trở thành bắt buộc đối với hộ kinh doanh. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tăng gánh nặng thủ tục. Trên thực tế, với MISA eShop, toàn bộ quy trình bán hàng – xuất hóa đơn – kê khai và nộp thuế được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất, giúp hộ kinh doanh dễ tiếp cận và thực hiện đúng quy định.

Đội ngũ chuyên gia MISA tư vấn, hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” cho hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thuế. Ảnh: MISA.

Phần mềm MISA eShop cho phép ghi chép doanh thu tự động ngay khi bán hàng, xuất hóa đơn điện tử chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính. Dữ liệu bán hàng và hóa đơn được tổng hợp tự động, từ đó phần mềm hỗ trợ lập tờ khai thuế theo tháng hoặc quý, hạn chế tối đa sai sót so với cách làm thủ công. Hệ thống còn có cơ chế kiểm tra, cảnh báo trước khi nộp, giúp hộ kinh doanh tránh rủi ro bị kê khai thiếu, sai hoặc bị áp mức thuế không chính xác..

Không cần máy tính hay điện thoại đắt tiền, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, hộ kinh doanh có thể tự kê khai, nộp thuế và xuất hóa đơn mà không phải lo đến gánh nặng chi phí đầu tư hay thuê dịch vụ kế toán.

Chia sẻ từ thực tế, chị Ngô Ngọc Thúy (tiểu thương tại chợ Phùng Khoang, Hà Nội) chia sẻ rằng chị đã tìm đến MISA eShop sau khi được tư vấn từ cơ quan thuế. Chỉ cần tải và cài đặt phần mềm, đăng nhập và mở ứng dụng, chọn ngành hàng phù hợp với mô hình kinh doanh, chị đã sẵn sàng ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn điện tử và quản lý bán hàng ngay trên điện thoại.

Chị Thuý cho biết, việc tạo đơn hàng rất đơn giản, phần mềm tự động tính tiền, thậm chí có thể lên đơn hàng bằng giọng nói. Chị chỉ cần nói tên sản phẩm, phần mềm sẽ thêm vào danh sách và tính toán tổng tiền. Người bán cũng có thể thêm hình ảnh sản phẩm nếu cần. Kể cả khi không có máy in, hóa đơn vẫn có thể gửi trực tiếp cho khách hàng qua điện thoại. Việc xem lại danh sách hóa đơn đã xuất cũng dễ dàng, giúp theo dõi tình trạng hóa đơn và báo cáo cho cơ quan thuế.

Hay như với anh Phùng Văn Minh (Chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại tại Đống Đa, Hà Nội), việc nộp tờ khai thuế trước đây mất nhiều thời gian vì phải tổng hợp sổ sách, hóa đơn và chi phí phát sinh thủ công. Từ khi sử dụng MISA eShop, mọi việc trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Phần mềm tự động tổng hợp số liệu từ hoạt động bán hàng, hóa đơn điện tử và chi phí phát sinh, tính toán chính xác số thuế phải nộp mà chị không cần nhập liệu thủ công. Giao diện trực quan cùng hướng dẫn chi tiết trên màn hình giúp anh hoàn thành tờ khai chỉ trong vài phút, không cần thuê kế toán hay đến cơ quan thuế.

Với MISA eShop, hộ kinh doanh hoàn toàn có thể lập và nộp tờ khai ngay trên điện thoại. Ảnh: MISA.

Anh Minh còn có thể lập và nộp tờ khai trực tiếp trên ứng dụng, kết nối liền mạch với hệ thống MISA mTax. Phần mềm tự động lập tờ khai, ký số và gửi thẳng đến cơ quan thuế mà không phải rời khỏi ứng dụng, dù thao tác trên điện thoại hay máy tính. Nhờ tính năng liên thông dữ liệu thông minh này, toàn bộ quy trình kê khai và nộp thuế được tự động hóa, chính xác và an toàn, giúp các hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm thời gian, tránh sai sót và hoàn toàn yên tâm tuân thủ đúng quy định của cơ quan thuế.

Không chỉ dừng lại ở phần mềm, MISA còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thuế. Hiện nay, MISA huy động hơn 4.000 chuyên viên cùng hàng nghìn chuyên gia kế toán – thuế trên toàn quốc, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” cho hộ kinh doanh, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc chưa quen với công nghệ.

Đội ngũ MISA phối hợp với cơ quan thuế tại nhiều địa phương để hướng dẫn trực tiếp tại chợ, khu phố, cửa hàng, đồng thời hỗ trợ qua tổng đài, tư vấn trực tuyến và các kênh đào tạo số. Nhờ đó, hộ kinh doanh không chỉ được cung cấp công cụ, mà còn được giải đáp vướng mắc, hướng dẫn thao tác cụ thể, bảo đảm kê khai đúng, đủ và đúng hạn.

Với sự hỗ trợ đồng bộ từ phần mềm MISA eShop và đội ngũ chuyên gia của MISA, việc kê khai và nộp thuế đã trở nên nhẹ gánh hơn với rất nhiều tiểu thương. Khi bán hàng, xuất hóa đơn và kê khai thuế được thực hiện liền mạch trên một ứng dụng duy nhất, nghĩa vụ thuế trở nên minh bạch, thuận tiện và dễ tuân thủ, góp phần giúp hộ kinh doanh yên tâm hoạt động theo đúng chính sách thuế.