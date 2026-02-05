Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Bảo Châu
05/02/2026, 18:52
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới...
Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát đi thông báo sẽ không phát hành đề minh họa riêng cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2026. Theo đó, thí sinh được khuyến khích sử dụng đề minh họa và đề thi chính thức của năm 2025 để làm tài liệu ôn tập và định hướng chuẩn bị.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 không có thay đổi về định dạng kỹ thuật, cấu trúc hay định hướng đánh giá so với năm 2025, bảo đảm phủ hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, Bộ không xây dựng và công bố đề minh họa mới.
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 tiếp tục bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tỷ lệ phân hóa giữa các mức độ nhận thức được giữ ở mức 4:3:3, tương ứng 40% câu hỏi nhận biết, 30% thông hiểu và 30% vận dụng, nhằm bảo đảm yêu cầu phân hóa và đánh giá đúng năng lực học sinh.
Nội dung câu hỏi tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Tuy nhiên, đề thi vẫn yêu cầu thí sinh có khả năng tổng hợp, liên hệ kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống gắn với thực tế, đặc biệt ở nhóm câu hỏi phân hóa.
Trong 17 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, với các dạng câu hỏi gồm: lựa chọn phương án đúng, đúng/sai và trả lời ngắn.
Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, quan điểm đặt ra là chỉ công bố đề minh họa trong trường hợp có những thay đổi mang tính đột phá. Với kỳ thi năm nay, do cấu trúc đề không đổi, thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng định hướng ôn tập từ năm trước. Việc này nhằm giúp học sinh chủ động hơn, tránh tâm lý trông chờ vào đề tham khảo. Bộ cũng lưu ý các em nên tập trung vào kiến thức nền tảng và khả năng tư duy vận dụng, thay vì phương pháp học tủ hay luyện đề máy móc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thêm, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với thí sinh tự do đã học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, khi đăng ký dự thi cần thực hiện theo yêu cầu của chương trình mới.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến được tổ chức vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn so với các năm trước. Kết quả kỳ thi tiếp tục được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ cho tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...
Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.
TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động trên địa bàn…
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, chợ hoa tại Quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập giữa sắc đào, quất, mai, cúc... tạo nên bức tranh xuân sống động giữa lòng đô thị.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: