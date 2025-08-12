Bộ Giáo dục ra công văn khẩn cảnh báo tình trạng “bắt cóc online”

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, thời
gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố
Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng Công
an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý đối với trẻ em, học
sinh, sinh viên, thông báo bị liên quan đến vụ án đang được điều tra rồi yêu cầu
gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”.
Trong đó, cá biệt có vụ việc đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn
trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để đến các địa phương giáp
biên sang Campuchia “du lịch”, với các bước cụ thể như sau:
Bước 1: Giả danh lực
lượng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án sử dụng số điện thoại lạ gọi điện trực tiếp
cho nạn nhân (thường là trẻ em, học sinh, sinh viên) và đưa ra các cáo buộc bịa
đặt (liên quan đến ma túy, đường dây tội phạm rửa tiền, truy nã hoặc có lệnh bắt
giữ của Viện Kiểm sát, Tòa án…) nhằm tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh với nạn
nhân.
Bước 2: Các đối tượng sẽ thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật,
không được kể với bất kỳ ai, ép buộc hoặc hướng dẫn nạn nhân rời khỏi nơi ở và
thuê địa điểm (nhà nghỉ, khách sạn) để ở một mình. Sau đó hướng dẫn cắt đứt
liên lạc với người thân và chỉ liên lạc với các đối tượng (thay sim điện thoại,
để điện thoại chế độ máy bay và sử dụng liên lạc với các đối tượng qua video
call từ các ứng dụng khác), có trường hợp còn uy hiếp nạn nhân cung cấp những
hình ảnh, clip nhạy cảm cho các đối tượng.
Bước 3: Các đối tượng có thể nhắn tin, gọi điện trực
tiếp cho gia đình thông báo về việc nạn nhân đang bị bắt cóc, đe dọa chặt ngón
tay, đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm của nạn nhân lên mạng hoặc ép nạn nhân tự
liên hệ về gia đình và thông báo bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản
nạn nhân hoặc nhóm đối tượng. Sau khi nhận được tiền thì cắt đứt liên lạc và để
lại nạn nhân tiếp tục hoảng loạn, gia đình mất tài sản lớn.
Từ tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở
giáo dục nghề nghiệp phối hợp với lực lượng Công an tại địa phương tăng cường
tuyên truyền, phổ biến cho nhà giáo, học sinh, sinh viên và gia đình biết về
phương thức, thủ đoạn lừa đảo nêu trên; trao đổi, chia sẻ các chuyên đề về xu
thế, tính tất yếu, lợi ích cũng như nguy cơ của không gian mạng, kỹ năng sử dụng
mạng an toàn, nhận diện, xử lý các vấn đề phức tạp khi phát hiện trên không
gian mạng và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, internet và
mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục (như cho vay tiền nhanh
qua ứng dụng trên điện thoại đi động, sàn giao dịch tiền ảo, bán hàng đa cấp,
các trò chơi trực tuyến, lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá, lừa đảo đầu tư, lừa đảo
tình cảm, lừa đảo trúng thưởng và chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo…);
nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường,
gia đình và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh,
sinh viên. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng
ghép vào các hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên (xây dựng tin, bài,
phóng sự, băng rôn, tờ rơi tuyên truyền và tuyên truyền trên nhóm zalo,
facebook của nhà trường với học sinh, sinh viên và gia đình…).
Nhà trường, gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan
tại địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình, kịp
thời phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo cho học sinh, sinh viên.
Bên cạnh
đó, tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến học sinh,
sinh viên với gia đình để cập nhật tình hình học sinh, sinh viên vắng mặt không
rõ lý do, nghi bị tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo, uy hiếp, dụ dỗ nhằm
chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục...
Các cơ sở giáo dục – đào tạo phối hợp với
lực lượng Công an lập danh sách các trường hợp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn, có biểu hiện cá biệt, biểu hiện sa sút học tập, trốn học, giao du xã
hội phức tạp, có nguy cơ bị tội phạm sử dụng không gian mạng lợi dụng, dụ dỗ thực
hiện hành vi phạm tội để triển khai công tác phòng ngừa cụ thể.
Trong các cơ sở
giáo dục cần có số điện thoại của Cảnh sát khu vực, Trưởng Công an phường/xã,
đường dây nóng của Trực ban hình sự để nếu có vụ việc xảy ra kịp thời có sự hỗ
trợ, xử lý của lực lượng chức năng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị
nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ để được hướng dẫn kịp thời.