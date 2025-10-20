Phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ với 8 lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, Tổng công ty Viễn thông MobiFone bước đầu đã cho thấy những bước chuyển mình nhất định…

Chiều ngày 19/10/2025, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì Lễ công bố các quyết định tuyển chọn vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone).

Tại buổi Lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tuyển chọn vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với 08 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của MobiFone, gồm: đồng chí Tô Mạnh Cường, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Thành viên HĐTV; đồng chí Nguyễn Thành Công, Thành viên HĐTV; đồng chí Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Thiềm Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định đối với các lãnh đạo MobiFone được tuyển chọn, phong cấp bậc hàm, đồng thời khẳng định đây đều là những cán bộ chủ chốt, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn tốt; nhấn mạnh đây là vinh dự rất lớn, là bước ngoặt trong sự nghiệp công tác của mỗi cá nhân; đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh của các đồng chí được trao quyết định cũng như tập thể cán bộ MobiFone.

Bộ trưởng nhấn mạnh sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, MobiFone bước đầu đã cho thấy những bước chuyển mình nhất định, từng bước bắt nhịp với hoạt động của lực lượng vũ trang, có đóng góp bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân, nhất là việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số.

Khẳng định với Nghị quyết 57, MobiFone đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên MobiFone cần thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp hành động, thực hiện bằng được chiến lược phát triển kinh doanh, phấn đấu sớm trở thành doanh nghiệp đầu tàu trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ, có sức ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà phải vươn tầm khu vực, quốc tế.

Thực hiện hiệu quả định hướng của Đảng "Tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả"; tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu, tổ chức nhân sự của MobiFone, động viên cán bộ, chuyên gia giỏi, có tâm huyết yên tâm công tác; tham mưu lãnh đạo Bộ có cơ chế, chính sách đặc thù thu hút nhân tài về làm việc tại MobiFone.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa MobiFone và các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai có hiệu quả chuyển đổi số ngành Công an với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài…

Đại tá Tô Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc MobiFone, khẳng định các đồng chí sẽ tích cực học tập, trau dồi và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; nỗ lực xây dựng tập thể Tổng Công ty vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MobiFone nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch HĐTV MobiFone, khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên MobiFone trong đổi mới tư duy, xóa bỏ cách làm cũ, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.