Bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 8/4, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026–2031…

Trong phiên làm việc sáng 8/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ.

Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã phê chuẩn ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026–2031.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê tại tỉnh Bắc Ninh, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI. Ông có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm, ông Ngô Văn Tuấn có nhiều năm công tác trong ngành tài chính và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Ông bắt đầu sự nghiệp từ tháng 9/1993 với vai trò kế toán tại doanh nghiệp liên doanh ở Hà Nội.

Trong giai đoạn 1995–1998, ông bắt đầu công tác tại Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; tháng 6/2019, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Từ tháng 10/2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thời gian công tác tại địa phương, ông chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng quy hoạch, thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng, thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa và đào tạo nguồn nhân lực.

Đến tháng 7/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng kiểm toán nhà nước phụ trách Kiểm toán nhà nước; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

Từ ngày 22/10/2022-23/01/2025, ông được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước tham gia Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp Quốc hội lần này.

Từ 08/4/2026, Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, ông chính thức đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trước đó vào chiều ngày 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.

Cụ thể là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.