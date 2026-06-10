Việt Nam và Campuchia nâng tầm hợp tác toàn diện ngành nông nghiệp

Việt Nam và Campuchia được đánh giá có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau trong phát triển nông nghiệp. Hai bên thống nhất rà soát các thỏa thuận chiến lược, nâng cao kim ngạch thương mại và tăng cường phối hợp nhằm hướng tới phát triển bền vững, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới...

Ngày 10/6/2026 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia do Bộ trưởng Dith Tina dẫn đầu. Hai bên trao đổi nhiều nội dung hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, môi trường, lâm nghiệp và thủy sản trong giai đoạn tới, đồng thời thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

VIỆT NAM NHẬP SIÊU NÔNG SẢN TỪ CAMPUCHIA

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tổng kim ngạch thương mại nông sản Việt Nam - Campuchia năm 2025 đạt 2,9 tỷ USD, chiếm gần 23% tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai quốc gia. Giai đoạn 2020 - 2024, thương mại nông sản giữa hai nước tăng hơn ba lần, từ 749 triệu USD lên 2,7 tỷ USD.

Giai đoạn 2020 - 2025, giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Campuchia tăng hơn 6,5 lần. Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia các mặt hàng như gạo, cà phê và rau quả. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất khẩu vẫn chỉ chiếm khoảng 3 % tổng kim ngạch thương mại nông sản giữa hai nước. Từ chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia các mặt hàng chủ lực như cao su, hạt điều, đậu tương, ngô và rau quả. Giá trị nhập khẩu tăng gấp 3,4 lần trong giai đoạn 2020-2025, hiện chiếm tới 97% tổng kim ngạch thương mại nông sản song phương.

Theo đánh giá của hai bên, chênh lệch quá cao trong cán cân thương mại phản ánh xu hướng phát triển mới của ngành chế biến nông sản Việt Nam. Nếu như năm 2015 thương mại nông sản giữa hai nước tương đối cân bằng, thậm chí Việt Nam còn xuất siêu nhẹ, thì những năm gần đây Việt Nam đã trở thành bên nhập khẩu nhiều hơn. Nguyên nhân chủ yếu là các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng mở rộng hoạt động chế biến sâu, từ đó gia tăng nhu cầu thu mua nguyên liệu thô từ các nước láng giềng để phục vụ sản xuất và tái xuất sang các thị trường quốc tế.

Một nhà máy chế biến mủ cao su của VRG đầu tư tại Campuchia.

Cao su hiện là mặt hàng có quy mô thương mại lớn nhất giữa hai nước. Do hạn chế về quỹ đất trong nước, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tại Campuchia. Dự án nổi bật nhất là chương trình đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) với tổng vốn đăng ký 1,175 tỷ USD, chiếm khoảng 40% tổng vốn đầu tư của Việt Nam tại Campuchia.

Hiện VRG đang quản lý khoảng 90.000 ha rừng trồng cao su tại các tỉnh Kratie, Rattanakiri, Kampong Thom, Mondulkiri, Siem Reap, Oddar Meanchey và Preah Vihear, tương đương khoảng 30% diện tích cao su của Campuchia. Nhờ dòng vốn đầu tư này, kim ngạch xuất khẩu cao su từ Campuchia sang Việt Nam đã tăng mạnh, từ 71 triệu USD lên khoảng 1,1 tỷ USD trong giai đoạn 2014 - 2025. Hiện cao su chiếm gần 49% tổng kim ngạch thương mại nông sản song phương, trở thành mặt hàng chủ lực trong quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Trong một thập kỷ qua, ngành điều Campuchia phát triển nhanh nhờ mở rộng diện tích canh tác và áp dụng các giống có năng suất cao. Hiện sản lượng điều của Campuchia đạt khoảng 660.000 tấn, gấp đôi sản lượng của Việt Nam. Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với hạt điều Campuchia khi nhập khẩu khoảng 98,5% tổng sản lượng của nước này. Nguồn nguyên liệu ổn định từ Campuchia góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam duy trì công suất chế biến, gia tăng xuất khẩu điều nhân và củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị điều toàn cầu.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng thống nhất mục tiêu tiếp tục nâng cao kim ngạch thương mại nông sản trong thời gian tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai bên sẽ tiến hành rà soát toàn diện các thỏa thuận và chương trình hợp tác đã ký kết nhằm đánh giá hiệu quả triển khai, đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Công tác rà soát dự kiến được thực hiện trong quý 3/2026, tập trung vào việc cụ thể hóa các cam kết hợp tác, khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai và mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Dith Tina.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên ghi nhận hoạt động trao đổi sôi động đối với nhiều mặt hàng quan trọng như cao su, lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác. Hai Bộ trưởng cho rằng cần xây dựng các kế hoạch sản xuất mang tính chiến lược, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn cung ổn định và duy trì mặt bằng giá phù hợp, qua đó hài hòa lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng.

Vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm cũng được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của hợp tác song phương. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình bảo đảm sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đối với lĩnh vực thủy sản và ngư nghiệp, phía Campuchia chia sẻ những kết quả đạt được trong triển khai các chương trình bảo vệ hệ sinh thái biển nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản và tài nguyên biển. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, Campuchia đánh giá cao kinh nghiệm và các kỹ thuật tiên tiến của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi chuyên môn, mở rộng hợp tác kỹ thuật và phối hợp tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của hai quốc gia.

Hai bên cũng đề xuất tăng cường cơ chế trao đổi thông tin và duy trì liên lạc thường xuyên giữa các cấp lãnh đạo nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Dith Tina khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Hai bên cam kết xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững của mỗi quốc gia.