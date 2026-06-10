Chủ tịch Quốc hội: Vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư chậm được xử lý
Như Nguyệt
10/06/2026, 09:50
Tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hiện vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.
Sáng 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp
thứ 3 (phiên họp thường kỳ tháng 6/2026).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên họp
này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 7 nội dung quan trọng; trong
đó cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát “Việc thực
hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện
chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.
Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của
Quốc hội khóa XVI. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ,
bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên.
Đặc biệt hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với
các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
tiêu cực, nhất là tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW về tiếp tục tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng hiện nay, vấn đề
quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ
máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Thực tế vẫn còn
tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý,
khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước.
Theo dự kiến Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ
diễn ra trong ngày 10/6/2026.
Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho
ý kiến đối với: dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh
Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại
Tòa án nhân dân; dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
81/2025/UBTVQH15 về thành lập Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực;
quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án
nhân dân khu vực.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị
quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản
lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của
Quốc hội;
Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc
gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân
sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán
ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị
gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027 - 2030;
Nghị quyết sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số
chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về
phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét
báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026.
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