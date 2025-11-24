Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương gửi đề xuất biên chế trước 26/11

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Phúc Minh
24/11/2025, 08:33
Bộ Nội vụ đề nghị bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm, gửi về bộ này trước 26/11/2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.
Bộ Nội vụ cho biết thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Văn bản số 9151- CV/BTCTW ngày 29/7/2025 về triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Văn bản số 9671-CV/BTCTW ngày 17/9/2025 về hoàn thiện vị trí việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 8091/BNV-TCBC ngày 17/9/2025 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.
Trên cơ sở định hướng của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã xây dựng nguyên tắc và định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031.
Để việc đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương được triển khai thống nhất theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở nguyên tắc và định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.
Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 26/11/2025 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thì phải tự chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền.
Bộ Nội vụ lưu ý, tổng số vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương không vượt quá tổng số vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn.
15:37, 26/09/2025
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị các quốc gia cần ban hành lệnh cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng một cách nhất quán trong hệ thống pháp luật, và không cho phép ngoại lệ đối với việc sản xuất để xuất khẩu...
Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, các bị can thực hiện hành vi buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam với số lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Năm 2024, có 72 triệu người trong Liên minh châu Âu (EU) được xếp vào nhóm "có nguy cơ nghèo", chiếm 16,2% dân số...
Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 24/11/2025, thiệt hại về kinh tế do lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã lên tới 13.078 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với báo cáo ngày 23/11. Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang khẩn trương, khu vực này lại có nguy cơ đối mặt với cơn bão mới, dự kiến gây mưa lớn diện rộng từ ngày 28/11…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: