Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương gửi đề xuất biên chế trước 26/11

Phúc Minh

24/11/2025, 08:33

Bộ Nội vụ đề nghị bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm, gửi về bộ này trước 26/11/2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ cho biết thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Văn bản số 9151- CV/BTCTW ngày 29/7/2025 về triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Văn bản số 9671-CV/BTCTW ngày 17/9/2025 về hoàn thiện vị trí việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 8091/BNV-TCBC ngày 17/9/2025 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Trên cơ sở định hướng của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã xây dựng nguyên tắc và định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031.

Để việc đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương được triển khai thống nhất theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở nguyên tắc và định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026 - 2031 nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.

Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 26/11/2025 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thì phải tự chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ lưu ý, tổng số vị trí việc làm của bộ, ngành, địa phương không vượt quá tổng số vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn.

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

15:37, 26/09/2025

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Bộ Nội vụ: Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

11:33, 22/09/2025

Bộ Nội vụ: Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy sau sắp xếp

11:44, 02/08/2025

Tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy sau sắp xếp

Từ khóa:

biên chế đề xuất biên chế 2026-2031 vị trí việc làm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

