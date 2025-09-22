Bộ Nội vụ : Đề xuất biên chế cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031...

Bộ Nội vụ đã ban hành công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Theo đó, thực hiện Kết luận 174-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn 9151-CV/BTCTW, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ công chức viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng phải tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9/2025, do đó đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp chung và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Cũng trong Đề cương báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ công chức viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 ban hành kèm theo công văn, Bộ Nội vụ đã yêu cầu các đơn vị báo cáo về thực trạng kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; bố trí sử dụng biên chế.

Trong đó, về thực trạng số lượng công chức, viên chức, Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo liên quan đến công chức, biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31/7/2025, và số lượng công chức, viên chức có mặt thời điểm 1/9, chia theo 4 nhóm vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các Bộ ngành, địa phương cũng báo cáo về viên chức, người làm việc được giao, bố trí làm việc trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, và một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31/7/2025 và số có mặt tại thời điểm 1/9.

Các đơn vị cũng cần tổng hợp liên quan đến hợp đồng lao động tại vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, và hợp đồng lao động tại vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Về nguyên tắc đề xuất biên chế cho giai đoạn 2026-2031, Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định trên cơ sở gồm: Vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức (trong đó bao gồm phạm vi, đối tượng quản lý; quy mô tổ chức; khối lượng công việc; nguyên tắc thiết kế tổ chức bộ máy (có tính đến yếu tố phân cấp quản lý); mức độ hiện đại hóa công sở, quy trình làm việc, ứng dụng chuyển đổi số...); các yếu tố đặc thù về thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần căn cứ vào thực trạng đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Với các địa phương, việc xác định biên chế cần nghiên cứu, rà soát thêm về quy mô dân số, diện tích; tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; các yếu tố đặc thù về địa lý (biên giới, hải đảo...).

Các Bộ, ngành sẽ đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng tổ chức, và tổng biên chế không vượt quá số lượng biên chế hiện có của Bộ, ngành tại thời điểm 31/7/2025.

Đối với địa phương, đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc từng cấp (mỗi vị trí việc làm có thể cần nhiều biên chế, một biên chế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm).

Riêng biên chế cấp xã cần bảo đảm nguyên tắc mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước của từng phòng được bố trí tối thiểu 1 biên chế công chức phụ trách, và đảm bảo tổng biên chế đề xuất không vượt quá số biên chế hiện có của địa phương tại thời điểm 31/7/2025.