Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Thu Hằng

26/09/2025, 15:37

Các địa phương thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ trong năm học 2025 - 2026, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý, sử dụng biên chế giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non.

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định của pháp luật, có sự phân cấp hợp lý giữa chính quyền địa phương các cấp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, định hướng sắp xếp đơn vị hành chính, và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026.

Địa phương cũng cần thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo tại Công văn số 03/CV-BCĐ, Công văn số 59-CV/BCĐ, Văn bản số 130/KH-BCĐTKNQ18 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, để bảo đảm nhu cầu giáo viên phục vụ công tác giảng dạy từ năm học 2025 – 2026, Bộ Nội vụ cũng đề nghị địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên.

Đơn cử như nghiên cứu, dự báo tốt quy mô dân số trong độ tuổi đi học của từng cấp, bậc học tại địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để có phương án đào tạo nhà giáo, bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình biên chế giai đoạn 2026 – 2031 khi triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Miễn phí học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông; không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập và dạy học 2 buổi/ngày không thu phí.

Địa phương cũng cần thông tin rộng rãi về nhu cầu tuyển dụng, có cơ chế, chính sách thu hút giáo viên (bao gồm: sinh viên sư phạm, sinh viên giỏi tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc sinh viên giỏi tốt nghiệp các ngành khác có nguyện vọng dự tuyển vào làm giáo viên...) về công tác tại địa phương.

Cùng với đó, chủ động rà soát số giáo viên được đào tạo ra trường chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, lập kế hoạch, ký hợp đồng đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo giáo viên thực hiện đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật này.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị địa phương rà soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đồng thời, nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với những giáo viên trong diện điều chuyển, đặc biệt là những người làm việc tại vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông không thuận tiện... và cam kết tiếp nhận lại sau khi hết thời hạn điều chuyển nếu giáo viên có nhu cầu.

Giải pháp nữa cũng được tính đến là thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tại các địa bàn có điều kiện xã hội hóa, kinh tế xã hội phát triển, khu công nghiệp tập trung đông dân cư.

Việc này nhằm tăng số lượng cơ sở giáo dục công lập thực hiện tự chủ, tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp cho các cơ sở giáo dục trong việc tuyển dụng hoặc ký hợp đồng giáo viên theo định mức, bảo đảm kịp thời khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên hiện nay.

Trường hợp biên chế giáo viên không đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập của địa phương, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các địa phương tổng hợp nhu cầu biên chế ngành giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy sau sắp xếp

11:44, 02/08/2025

Tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy sau sắp xếp

Điểm nhấn quan trọng của Luật Nhà giáo: Ngành giáo dục được chính thức chủ động tuyển dụng giáo viên

10:12, 16/06/2025

Điểm nhấn quan trọng của Luật Nhà giáo: Ngành giáo dục được chính thức chủ động tuyển dụng giáo viên

