Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Để khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên
cục bộ trong năm học 2025 - 2026, Bộ Nội
vụ vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương về việc quản lý, sử dụng biên chế giáo viên tại các trường phổ thông, mầm
non.
Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các địa phương quản lý, sử
dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định
của pháp luật, có sự phân cấp hợp lý giữa chính quyền địa phương các cấp, bảo đảm
phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, định hướng sắp xếp đơn vị hành
chính, và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Cùng với đó, thực hiện tuyển dụng ngay
giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được
giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù
hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ
sung giai đoạn 2022 – 2026.
Địa phương cũng cần thực hiện việc sắp xếp
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo tại Công văn số 03/CV-BCĐ,
Công văn số 59-CV/BCĐ, Văn bản số 130/KH-BCĐTKNQ18 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài ra, để bảo đảm nhu cầu giáo
viên phục vụ công tác giảng dạy từ năm học 2025 – 2026, Bộ Nội vụ cũng đề nghị địa phương cần tiếp
tục thực hiện các giải
pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên.
Đơn cử như nghiên cứu, dự báo tốt quy mô
dân số trong độ tuổi đi học của từng cấp, bậc học tại địa phương. Chủ động xây
dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để có phương án
đào tạo nhà giáo, bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình biên chế giai đoạn
2026 – 2031 khi triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5
tuổi.
Miễn phí học phí đối với trẻ em mầm non,
học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông; không phải đóng học phí
đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập và dạy học 2 buổi/ngày
không thu phí.
Địa phương cũng cần thông tin rộng rãi về
nhu cầu tuyển dụng, có cơ chế, chính sách thu hút giáo viên (bao gồm: sinh viên
sư phạm, sinh viên giỏi tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc sinh
viên giỏi tốt nghiệp các ngành khác có nguyện vọng dự tuyển vào làm giáo
viên...) về công tác tại địa phương.
Cùng với đó, chủ động rà soát số giáo
viên được đào tạo ra trường chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, lập kế hoạch, ký hợp đồng đặt
hàng đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo giáo viên thực hiện
đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật này.
Bộ Nội vụ cũng đề nghị địa phương rà
soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đồng thời, nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với
những giáo viên trong diện điều chuyển, đặc biệt là những người làm việc tại
vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông không thuận
tiện... và cam kết tiếp nhận lại sau khi hết thời hạn điều chuyển nếu giáo viên
có nhu cầu.
Giải pháp nữa cũng được tính đến là thực
hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
công lập tại các địa bàn có điều kiện xã hội hóa, kinh tế xã hội phát triển,
khu công nghiệp tập trung đông dân cư.
Việc này nhằm tăng số lượng cơ sở giáo dục
công lập thực hiện tự chủ, tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn
thu sự nghiệp, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước,
đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đồng thời, đẩy
mạnh phân cấp cho các cơ sở giáo dục trong việc tuyển dụng hoặc ký hợp đồng
giáo viên theo định mức, bảo đảm kịp thời khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo
viên hiện nay.
Trường hợp biên chế giáo viên
không đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số
111/2022/NĐ-CP để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ
tại các cơ sở giáo dục công lập của địa phương, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực
tế.
Các địa phương tổng hợp nhu cầu biên chế
ngành giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại, gửi Bộ Giáo dục
và Đào tạo, đồng thời gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem
xét theo quy định.