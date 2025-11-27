Thứ Năm, 27/11/2025

Bộ Nội vụ đề xuất xếp ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm

Phúc Minh

27/11/2025, 16:36

Bộ Nội vụ đề xuất công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào, thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Nội vụ cho biết Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã hoàn thiện các nội dung cơ bản liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như: Chuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, theo đó, quy định rõ việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, kết quả, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Đồng thời, đổi mới công tác tuyển dụng công chức theo hướng người được tuyển chọn phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm. Sau khi trúng tuyển được xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm trúng tuyển, và không phải thực hiện chế độ tập sự; cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm là vấn đề cần được thực hiện để đáp ứng được yêu cầu về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức để quy định chi tiết Luật Cán bộ, công chức năm 2025 về nội dung liên quan đến vị trí việc làm công chức. Đồng thời, bãi bỏ các quy định liên quan về vị trí việc làm công chức tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Theo dự thảo Nghị định, Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm khung, mẫu bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cụ thể sử dụng tại cơ quan, tổ chức mình.

Thực hiện quy định này bảo đảm việc xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được thực hiện thống nhất theo quy định của Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực không phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý như quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Về thực hiện xây dựng vị trí việc làm, ở Trung ương căn cứ danh mục vị trí việc làm khung theo quy định của Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền, các Bộ, ngành Trung ương xác định vị trí việc làm công chức sử dụng trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và xác định biên chế.

Ở địa phương: Căn cứ danh mục vị trí việc làm khung theo khung quy định của Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, vị trí địa lý, tính chất, quy mô, cơ cấu dân số, tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội..., Ủy ban nhân dân các địa phương xác định vị trí việc làm công chức sử dụng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan, tổ chức hành chính khác và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý, làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và xác định biên chế.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định xếp ngạch công chức và tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm. Theo đó, quy định việc xếp ngạch công chức và tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm tương ứng với cơ cấu tổ chức của các cơ quan ở Trung ương và địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Trường hợp công chức được bố trí vào vị trí việc làm được xếp ngạch có thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ, thì phải xếp xuống ngạch tương ứng với vị trí việc làm được bố trí.

Các nội dung này thể hiện đúng tinh thần mới của Luật Cán bộ, công chức năm 2025 là quản lý công chức theo vị trí việc làm.  

Đề nghị cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

15:17, 13/11/2025

Đề nghị cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

Mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ duy nhất kèm mã định danh

14:20, 04/11/2025

Mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ duy nhất kèm mã định danh

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tiền lương, phụ cấp cho công chức sau sắp xếp

10:22, 04/11/2025

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tiền lương, phụ cấp cho công chức sau sắp xếp

Từ khóa:

công chức Luật Cán bộ công chức 2025 vị trí việc làm xếp ngạch công chức

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

