Đề nghị cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Phúc Minh
13/11/2025, 15:17
Theo đại biểu Quốc hội, để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài, cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương. Viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề và không ngừng sáng tạo…
Góp ý vào dự thảo Luật Viên chức, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất quy định chế độ đãi ngộ, tiền lương và các phụ cấp tương xứng để viên chức sống được bằng lương.
Thảo luận tại Quốc hội ngày 13/11, đại biểu Phạm Thị Hồng Diễm, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng thực tiễn về mức lương hiện tại của viên chức vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đặc biệt là ở khu vực đô thị và các vùng khó khăn.
Vì vậy, đại biểu đề nghị cân nhắc việc thiết lập khung mức lương tối thiểu cho nhóm vị trí việc làm, đồng thời tăng phụ cấp cho viên chức làm việc ở các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số
Cùng với đó, thiết lập bộ mức lương tối thiểu cho các nhóm vị trí việc làm dựa trên mức lương tối thiểu vùng và mức lương trung bình của ngành. Đồng thời điều chỉnh hằng năm theo chỉ số giá tiêu dùng; tăng phụ cấp cho viên chức làm việc ở các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo và các vùng dân tộc thiểu số; bổ sung phụ cấp cho những người biết tiếng dân tộc, nhằm khuyến khích cho nhân lực địa phương gắn bó, phát triển lâu dài.
Đại biểu cũng đề nghị đưa vào luật các quy định về điều kiện làm việc nhân văn, như thời gian nghỉ ốm đau, chế độ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ nhà ở, đưa chế độ điều chỉnh công việc cho viên chức có hoàn cảnh đặc biệt…
Cùng quan tâm về nội dung này, đại biểu Trần Thị Thu Hằng, đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, thực tiễn triển khai chính sách tiền lương và chế độ ưu đãi đối với viên chức hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.
“Tôi thấy sau khi ra trường, nhiều sinh viên tình nguyện ở lại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, họ đối mặt với điều kiện đi lại, sinh hoạt xa gia đình và thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp. Có người gắn bó hàng chục năm trở thành người địa phương nhưng lại khó khăn khi được luân chuyển, bố trí công tác về gần nhà do cơ chế biên chế cứng và thiếu quy định cụ thể về chuyển đổi vị trí công tác”, đại biểu Hằng đề cập.
Ngược lại, khi được chuyển về trung tâm họ lại phải đối mặt với môi trường mới, quan hệ công tác mới và ít có cơ hội được xem xét bổ nhiệm do thời gian công tác ở đơn vị mới còn ngắn.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, đại biểu Trần Thị Thu Hằng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính định hướng chính sách nhân sự, theo hướng có cơ chế ưu tiên bố trí, sắp xếp viên chức đã công tác lâu năm ở những vùng khó khăn được chuyển công tác về trung tâm, khu vực thuận lợi hơn khi có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Đồng thời, nếu họ tiếp tục gắn bó lâu dài tại vùng khó khăn thì cần được hưởng chính sách đãi ngộ đặc biệt như hỗ trợ về nhà ở công vụ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cơ hội bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm khuyến khích họ yên tâm công tác và cống hiến lâu dài.
Về chính sách tiền lương, đại biểu cho rằng hiện đã có những cải cách rất lớn. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, nhiệm vụ của công chức và viên chức rất nhiều, có nơi quá tải, việc thì nhiều nhưng lương tăng không đáng kể, chi phí bỏ ra cho việc đi lại giữa các tỉnh cũ, tỉnh mới, chi phí thuê nhà, học tập và các khoản phụ thu khác rất lớn.
Dù có sự hỗ trợ của tỉnh, tuy nhiên so với chi phí bỏ ra của các gia đình thì không đáng kể. Bên cạnh đó, có những viên chức không phải luân chuyển, không phải di chuyển vẫn ở lại tỉnh để công tác nhưng với chi phí vật giá ngày càng leo thang, vì vậy để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ của một công chức, viên chức cũng rất khó khăn.
“Mục đích cuối cùng của một viên chức là làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng họ vừa làm việc vừa loay hoay kiếm sống thì buộc phải lựa chọn giữa việc đi hay ở nơi công tác mà họ đã từng gắn bó lâu dài”, đại biểu Hằng trăn trở.
Để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài cho ngành, xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, liêm chính, tận tụy phục vụ Nhân dân, nữ đại biểu tỉnh Lâm Đồng đề nghị cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương, viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề, yêu nghề và không ngừng sáng tạo với nghề.
Chung quan điểm, đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn ĐBQH TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh, chế độ đãi ngộ là điểm mấu chốt để thu hút và giữ nhân tài. Về cơ chế tiền lương, thu nhập, đại biểu góp ý ngoài thang, bảng lương chung cần cho phép các đơn vị được áp dụng cơ chế trả lương theo thỏa thuận, gắn với hiệu quả công việc và giá trị đóng góp cụ thể.
Thứ hai là chính sách đãi ngộ toàn diện, bên cạnh thu nhập cần có các chính sách hỗ trợ về nhà ở, điều kiện làm việc, chế độ chăm sóc sức khỏe và quan trọng hơn là tạo dựng một môi trường văn hóa trọng dụng nhân tài, tôn vinh sự sáng tạo.
Đại biểu Quốc hội đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính cần được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp...
Bà Sinwon Park người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lao động và an sinh xã hội sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam từ tháng 11/2025...
Huế đang là điểm sáng về phát triển kinh tế số ở khu vực miền Trung. Với tỷ trọng đóng góp hơn 13% vào GRDP, kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng đổi mới sáng tạo...
Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác định là nguồn dữ liệu lõi, phục vụ công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi toàn quốc...
Chính sách nhà ở chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ thu nhập để mua hoặc thuê được chỗ ở phù hợp. Hiện nay, giá nhà vẫn vượt xa khả năng tài chính thực tế của họ. Theo khảo sát, mức lương bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, phần lớn họ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: