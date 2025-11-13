Đề nghị cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

Theo đại biểu Quốc hội, để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài, cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương. Viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề và không ngừng sáng tạo…

Góp ý vào dự thảo Luật Viên chức, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất quy định chế độ đãi ngộ, tiền lương và các phụ cấp tương xứng để viên chức sống được bằng lương.

THIẾT LẬP MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHO CÁC NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Thảo luận tại Quốc hội ngày 13/11, đại biểu Phạm Thị Hồng Diễm, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng thực tiễn về mức lương hiện tại của viên chức vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đặc biệt là ở khu vực đô thị và các vùng khó khăn.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cân nhắc việc thiết lập khung mức lương tối thiểu cho nhóm vị trí việc làm, đồng thời tăng phụ cấp cho viên chức làm việc ở các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số

Cùng với đó, thiết lập bộ mức lương tối thiểu cho các nhóm vị trí việc làm dựa trên mức lương tối thiểu vùng và mức lương trung bình của ngành. Đồng thời điều chỉnh hằng năm theo chỉ số giá tiêu dùng; tăng phụ cấp cho viên chức làm việc ở các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo và các vùng dân tộc thiểu số; bổ sung phụ cấp cho những người biết tiếng dân tộc, nhằm khuyến khích cho nhân lực địa phương gắn bó, phát triển lâu dài.

Đại biểu cũng đề nghị đưa vào luật các quy định về điều kiện làm việc nhân văn, như thời gian nghỉ ốm đau, chế độ bảo hiểm xã hội, hỗ trợ nhà ở, đưa chế độ điều chỉnh công việc cho viên chức có hoàn cảnh đặc biệt…

Cùng quan tâm về nội dung này, đại biểu Trần Thị Thu Hằng, đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho rằng, thực tiễn triển khai chính sách tiền lương và chế độ ưu đãi đối với viên chức hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.

“Tôi thấy sau khi ra trường, nhiều sinh viên tình nguyện ở lại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, họ đối mặt với điều kiện đi lại, sinh hoạt xa gia đình và thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp. Có người gắn bó hàng chục năm trở thành người địa phương nhưng lại khó khăn khi được luân chuyển, bố trí công tác về gần nhà do cơ chế biên chế cứng và thiếu quy định cụ thể về chuyển đổi vị trí công tác”, đại biểu Hằng đề cập.

Ngược lại, khi được chuyển về trung tâm họ lại phải đối mặt với môi trường mới, quan hệ công tác mới và ít có cơ hội được xem xét bổ nhiệm do thời gian công tác ở đơn vị mới còn ngắn.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TOÀN DIỆN

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đại biểu Trần Thị Thu Hằng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính định hướng chính sách nhân sự, theo hướng có cơ chế ưu tiên bố trí, sắp xếp viên chức đã công tác lâu năm ở những vùng khó khăn được chuyển công tác về trung tâm, khu vực thuận lợi hơn khi có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Đồng thời, nếu họ tiếp tục gắn bó lâu dài tại vùng khó khăn thì cần được hưởng chính sách đãi ngộ đặc biệt như hỗ trợ về nhà ở công vụ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cơ hội bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm khuyến khích họ yên tâm công tác và cống hiến lâu dài.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Viên chức. Ảnh: Quochoi.vn.

Về chính sách tiền lương, đại biểu cho rằng hiện đã có những cải cách rất lớn. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, nhiệm vụ của công chức và viên chức rất nhiều, có nơi quá tải, việc thì nhiều nhưng lương tăng không đáng kể, chi phí bỏ ra cho việc đi lại giữa các tỉnh cũ, tỉnh mới, chi phí thuê nhà, học tập và các khoản phụ thu khác rất lớn.

Dù có sự hỗ trợ của tỉnh, tuy nhiên so với chi phí bỏ ra của các gia đình thì không đáng kể. Bên cạnh đó, có những viên chức không phải luân chuyển, không phải di chuyển vẫn ở lại tỉnh để công tác nhưng với chi phí vật giá ngày càng leo thang, vì vậy để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ của một công chức, viên chức cũng rất khó khăn.

“Mục đích cuối cùng của một viên chức là làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng họ vừa làm việc vừa loay hoay kiếm sống thì buộc phải lựa chọn giữa việc đi hay ở nơi công tác mà họ đã từng gắn bó lâu dài”, đại biểu Hằng trăn trở.

Để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài cho ngành, xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, liêm chính, tận tụy phục vụ Nhân dân, nữ đại biểu tỉnh Lâm Đồng đề nghị cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương, viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề, yêu nghề và không ngừng sáng tạo với nghề.

Chung quan điểm, đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn ĐBQH TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh, chế độ đãi ngộ là điểm mấu chốt để thu hút và giữ nhân tài. Về cơ chế tiền lương, thu nhập, đại biểu góp ý ngoài thang, bảng lương chung cần cho phép các đơn vị được áp dụng cơ chế trả lương theo thỏa thuận, gắn với hiệu quả công việc và giá trị đóng góp cụ thể.

Thứ hai là chính sách đãi ngộ toàn diện, bên cạnh thu nhập cần có các chính sách hỗ trợ về nhà ở, điều kiện làm việc, chế độ chăm sóc sức khỏe và quan trọng hơn là tạo dựng một môi trường văn hóa trọng dụng nhân tài, tôn vinh sự sáng tạo.