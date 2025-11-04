Mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ duy nhất kèm mã định danh

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được khởi tạo một hồ sơ duy nhất, có mã định danh để quản lý trong toàn bộ thời gian làm việc công tác trong cơ quan nhà nước, sử dụng thống nhất, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Theo Bộ Nội vụ, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước đã được xây dựng, duy trì trong thời gian qua đạt được những kết quả nhất định; hình hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; hình thành các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước.

Kết quả trên bước đầu cho thấy việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã được quan tâm, triển khai đồng bộ ở các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy dữ liệu còn thiếu đồng bộ, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chất lượng dữ liệu còn hạn chế, có độ trễ trong cập nhật do dữ liệu chưa được thu thập, cập nhật ngay trong quá trình xử lý nghiệp vụ trên hệ thống thông tin điện tử hoặc các hệ thống thông tin, phần mềm chưa đáp ứng yêu cầu xử lý nghiệp vụ.

Đặc biệt, thiếu nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chức năng phân tích, khai thác sử dụng dữ liệu hiệu quả, dẫn tới chưa phát huy tốt giá trị của dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chưa bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” như quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.

Thực tiễn chuyển đổi số quốc gia thời gian qua, đã chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong xây dựng, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đơn cử như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin còn chưa hiệu quả; chưa phát huy giá trị của dữ liệu; phát triển ứng dụng, cơ sở dữ liệu chưa gắn liền với hoàn thiện thể chế quy định việc cập nhật, khai thác, sử dụng hiệu quả.

Đây cũng là một hạn chế trong thực tiễn phát triển, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua.

Từ thực tiễn đó, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, nhằm đổi mới, hiện đại hóa phương thức quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, tạo nền tảng, tiền đề quan trọng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, dịch chuyển từ phương thức quản lý truyền thống dựa trên giấy tờ sang phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, sử dụng hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức thay vì sử dụng hồ sơ giấy trong công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng,…cán bộ, công chức, viên chức.

KHỞI TẠO HỒ SƠ NGAY KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

Theo dự thảo Nghị định, dữ liệu về cán bộ, công chức gồm các dữ liệu phản ánh đầy đủ thông tin quy định tại các loại sơ yếu lý lịch cán bộ công chức, viên chức hiện nay; dữ liệu hồ sơ điện tử gồm các thành phần hồ sơ theo quy định về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo quy định về hồ sơ điện tử, yêu cầu đối với hồ sơ điện tử, quản lý hồ sơ điện tử; việc tạo lập, sử dụng, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử.

Theo đó, hồ sơ điện tử bao gồm sơ yếu lý lịch điện tử, các thành phần hồ sơ dưới dạng điện tử của hồ sơ giấy; mỗi hồ sơ được gắn mã định danh duy nhất phục vụ công tác quản lý trên môi trường số.

Mã định danh hồ sơ được quản lý thống nhất, đồng bộ với mã sơ yếu lý lịch; hồ sơ điện tử có dạng thức được yêu cầu đồng bộ với hồ sơ giấy, đáp ứng yêu cầu quản lý trên môi trường số thay cho hồ sơ giấy, việc ký nhận, xác nhận các thành phần hồ sơ trên môi trường điện tử thực hiện bằng chữ ký số chuyên dùng đảm bảo đầy đủ yêu cầu như hồ sơ giấy.

Dự thảo cũng quy định, chuyển thể từ hồ sơ điện tử sang hồ sơ giấy và ngược lại đối với trường hợp yêu cầu sử dụng hồ sơ giấy trong công tác cán bộ.

Đối với việc tạo lập, cập nhật hồ sơ điện tử, phương thức, phương tiện tạo lập, cập nhật, dự thảo Nghị định quy định mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được khởi tạo một hồ sơ duy nhất, có mã định danh để quản lý trong toàn bộ thời gian làm việc công tác trong cơ quan nhà nước, sử dụng thống nhất.

Hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức được khởi tạo ngay khi họ được bầu, tuyển dụng, gắn liền với quy trình điện tử tuyển dụng trên môi trường số, hoặc do cơ quan quản lý, sử dụng khởi tạo.