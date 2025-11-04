Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tiền lương, phụ cấp cho công chức sau sắp xếp

Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…

Trước đó, Bộ Nội vụ nhận được công văn của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, trong đó đề cập việc tại tại Công văn số 4832 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đã hướng dẫn thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 11 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 quy định: “Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác.

Sau thời gian này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật”.

Tại điểm 1.1.4 khoản 1 Mục V Phần thứ hai Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp quy định: “Bảo lưu chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ hiện hưởng (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sắp xếp trong thời gian 6 tháng. Sau thời gian này sẽ thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ phù hợp với quy định mới của pháp luật”.

Hiện tại, ngoài lương theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), công chức, viên chức còn được hưởng các loại phụ cấp khác như: phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp công tác đảng, phụ cấp công vụ, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh của người hoạt động không chuyên trách (trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp)…Trong đó, nhiều loại phụ cấp có quy định cụ thể về việc thôi hưởng phụ cấp.

Như vậy, đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc điều động, tiếp nhận, bố trí công tác, không còn là đối tượng hưởng các loại phụ cấp nêu trên theo quy định, thì có được tiếp tục bảo lưu, hưởng các loại phụ cấp trước đây trong thời hạn 6 tháng hay không?

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, một số viên chức cấp tỉnh, cấp huyện đã được bố trí làm công chức cấp xã theo hướng dẫn tại điểm 4.1, mục 4, Công văn số 11/CV-BCĐ10 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ.

Cụ thể, điều động viên chức cấp tỉnh, cấp huyện bố trí làm công chức tại cấp xã mới theo Đề án sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận vào làm công chức.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai hỏi, trường hợp viên chức đã được bố trí làm công chức tại cấp xã mới theo hướng dẫn nêu trên, sẽ được hưởng ngay phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ, hay chỉ thực hiện giữ nguyên các nội dung liên quan đến lương hiện hưởng (hệ số lương, phụ cấp theo chức danh nghề nghiệp (nếu có)?

Về nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết về việc giữ nguyên chế độ phụ cấp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có các công văn số 03/CV-BCĐ, số 11/CV-BCĐ và số 16/CV-BCĐ.

Bộ Nội vụ cũng đã có công văn số 4832 hướng dẫn thực hiện việc giữ nguyên các chế độ phụ cấp.

Trong đó, tại công văn số 16/CV-BCĐ, đã hướng dẫn cụ thể các loại phụ cấp lương được giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng). Vì vậy, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai thực hiện theo các văn bản nêu trên.

Về việc thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.