Bộ Nội vụ giao thời hạn cho các địa phương, ban ngành xây dựng phần mềm đánh giá công chức

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức, kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2026...
Bộ Nội vụ đã gửi văn bản đến các Bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Nghị định số 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.
Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 335/2025/NĐ-CP là chính sách mới, thay đổi căn bản phương pháp đánh giá công chức theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều, thông qua sản phẩm cụ thể.
Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Điều 26 bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước ngày 1/7/2026.
Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 335/2025/NĐ-CP, nhất là việc xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức quy định tại Nghị định và kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Việc xây dựng phần mềm được thực hiện trên cơ sở xây dựng và ban hành tiêu chí chung và tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, gồm: Danh mục sản phẩm/công việc; đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn và danh mục sản phẩm/công việc quy đổi của cơ quan.
Bộ Nội vụ đã soạn thảo Sổ tay hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức để các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo xây dựng, xác định danh mục nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc đầu ra và xây dựng phần mềm đánh giá công chức. Trường hợp có khó khăn, đề nghị Bộ, ngành, địa phương trao đổi với Bộ Nội vụ.
Đối với các cơ quan, đơn vị có đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, đã nghiên cứu và xây dựng phương pháp theo dõi, đánh giá công chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình thì chủ động tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Các nhiệm vụ theo yêu cầu nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2026.
Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Đà Nẵng và Quảng Nam chính thức sáp nhập, tạo nên một không gian văn hóa - du lịch phong phú và đa dạng. Chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức không chỉ nhằm chào đón năm mới mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của người dân xứ Quảng...
Theo Điều 120 Luật Phá sản năm 2014, cơ quan thi hành án dân sự không có thẩm quyền cưỡng chế. Tuy nhiên, Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 đã trao quyền cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các biện pháp cưỡng chế...
Trong 3 ngày giáp Tết (từ ngày 13 đến 15/2/2026, tức ngày 26 đến 28 tháng Chạp), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức 19 điểm bán thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm và trứng tại các chợ truyền thống và khu dân cư đông người, giúp người dân dễ dàng mua sắm thực phẩm tươi sống với giá bình ổn...
Từ năm 2021 đến hết tháng 8/2025, toàn hệ thống sàn giao dịch việc làm của Hà Nội đã thực hiện tư vấn việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho gần 1 triệu lượt người lao động...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: