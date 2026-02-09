Bộ Nội vụ giao thời hạn cho các địa phương, ban ngành xây dựng phần mềm đánh giá công chức

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức, kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2026...

Bộ Nội vụ đã gửi văn bản đến các Bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Nghị định số 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Bộ Nội vụ cho biết Nghị định số 335/2025/NĐ-CP là chính sách mới, thay đổi căn bản phương pháp đánh giá công chức theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều, thông qua sản phẩm cụ thể.

Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Điều 26 bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước ngày 1/7/2026.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 335/2025/NĐ-CP, nhất là việc xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức quy định tại Nghị định và kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc xây dựng phần mềm được thực hiện trên cơ sở xây dựng và ban hành tiêu chí chung và tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, gồm: Danh mục sản phẩm/công việc; đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn và danh mục sản phẩm/công việc quy đổi của cơ quan.

Bộ Nội vụ đã soạn thảo Sổ tay hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức để các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo xây dựng, xác định danh mục nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc đầu ra và xây dựng phần mềm đánh giá công chức. Trường hợp có khó khăn, đề nghị Bộ, ngành, địa phương trao đổi với Bộ Nội vụ.

Đối với các cơ quan, đơn vị có đặc thù về chức năng, nhiệm vụ, đã nghiên cứu và xây dựng phương pháp theo dõi, đánh giá công chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình thì chủ động tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm kết nối, liên thông với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Các nhiệm vụ theo yêu cầu nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị hoàn thành chậm nhất là ngày 30/6/2026.