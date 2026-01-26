Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thông tin về tiền lương, phụ cấp, tài sản của cán bộ công chức viên chức sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia…

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia, chứa dữ liệu phản ánh các thông tin chung nhất về cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; được lưu trữ tập trung, chia sẻ, khai thác sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được kết nối, đồng bộ với các hệ thống thông tin quản lý cán bộ, công chức, viên chức để thu thập, cập nhật và thống nhất dữ liệu.

Nghị định 27 đã nêu rõ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm: Dữ liệu phản ánh thông tin cơ bản về bản thân, bao gồm các thông tin để xác định danh tính, thành phần xuất thân, định danh cán bộ, công chức, viên chức.

Dữ liệu phản ánh thông tin quan hệ gia đình; dữ liệu phản ánh thông tin lịch sử bản thân; dữ liệu phản ánh thông tin về tuyển dụng, bầu cử, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi việc, nghỉ hưu.

Dữ liệu phản ánh thông tin về học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo; quá trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm lý luận chính trị; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

Dữ liệu phản ánh thông tin về cơ quan, đơn vị làm việc; vị trí việc làm; chức danh, chức vụ; tiền lương cơ bản, phụ cấp lương; đánh giá, xếp loại chất lượng; thi đua, khen thưởng; kỷ luật.

Dữ liệu phản ánh thông tin về việc tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; dữ liệu phản ánh thông tin về việc đã từng tham gia lực lượng vũ trang; dữ liệu phản ánh thông tin về tài sản, thu nhập; dữ liệu phản ánh thông tin về sức khỏe.

Các dữ liệu nêu trên và dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Nghị định 27.

Các cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền; công tác định hướng, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển; công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Nội vụ khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác quản lý nhà nước; công tác thống kê, tổng hợp về biên chế, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền và công tác hoạch định chính sách, pháp luật, chiến lược phát triển về cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ quan, tổ chức liên quan khác được khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.