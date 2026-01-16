Thứ Sáu, 16/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân Thứ trưởng

Đỗ Phong

16/01/2026, 16:37

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Chiều 16/1, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh
Chiều 16/1, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh

Chiều ngày 16/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chúc mừng ông Đặng Ngọc Điệp được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao trọng trách lớn lao trong bối cảnh khối lượng công việc của Bộ ngày càng nhiều, yêu cầu đặt ra đối với tập thể lãnh đạo Bộ ngày càng cao.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, trong nhiều năm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, Chính phủ trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp. Ảnh: Tùng Đinh
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp. Ảnh: Tùng Đinh

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và tập thể lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhiệt liệt chúc mừng ông Đặng Ngọc Điệp được bổ nhiệm Thứ trưởng, đồng thời khẳng định đây cũng là niềm vui chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi có thêm một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Ông Đặng Ngọc Điệp là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Khi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với ông Đặng Ngọc Điệp. Bộ trưởng đề nghị trên cương vị mới, ông nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, chủ động, tích cực trong công việc; phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp.
Tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp.

Bộ trưởng cũng đề nghị các lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp, ủng hộ, hỗ trợ ông Đặng Ngọc Điệp trong quá trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông cam kết sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, sát cánh cùng Bộ trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp và môi trường.

Tân Thứ trưởng khẳng định sẽ dốc hết tâm sức, trí tuệ và trách nhiệm để triển khai tầm nhìn phát triển ngành theo hướng xanh, bền vững; xây dựng nông nghiệp sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026- 2030.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cũng nhấn mạnh sẽ tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật; nêu cao tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động; không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường "sẽ thành một mô hình phát triển, mô hình đáng tự hào"

09:43, 22/12/2024

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 10 Thứ trưởng

14:50, 25/02/2025

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 10 Thứ trưởng

Sau hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Môi trường tinh giản nhiều đầu mối, dự kiến còn 30 đơn vị

11:16, 05/02/2025

Sau hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Môi trường tinh giản nhiều đầu mối, dự kiến còn 30 đơn vị

Từ khóa:

biến đổi khí hậu bổ nhiệm Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ trưởng Trần Đức Thắng chỉ đạo chính phủ nhân sự mới ông Đặng Ngọc Điệp ông Trần Đức Thắng tầm nhìn phát triển bền vững Tân Thứ trưởng Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp Thủ tướng Chính phủ

Đọc thêm

Kiểm kê khí nhà kính: Đừng để “ma trận” số liệu bủa vây doanh nghiệp

Kiểm kê khí nhà kính: Đừng để “ma trận” số liệu bủa vây doanh nghiệp

Kiểm kê, định lượng phát thải ngày càng trở thành hạ tầng dữ liệu phục vụ mục tiêu: tuân thủ, quản trị rủi ro, đáp ứng khách hàng chuỗi cung ứng, công bố ESG và thậm chí tạo dòng tiền từ tín chỉ carbon. Song điều này lại đang tạo ra một "ma trận" thách thức doanh nghiệp...

Thực hành ESG: Cơ hội doanh nghiệp hút vốn xanh, tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng

Thực hành ESG: Cơ hội doanh nghiệp hút vốn xanh, tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng

Việc thực hành ESG, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của các cam kết quốc tế mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút dòng vốn đầu tư bền vững, gia tăng vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các doanh nghiệp tham gia vào ESG sẽ có cơ hội vượt trội để chuyển mình và phát triển trong giai đoạn tới...

Thanh Hoá siết quản lý, “hạ nhiệt” điểm nóng môi trường khu xử lý rác Đông Nam

Thanh Hoá siết quản lý, “hạ nhiệt” điểm nóng môi trường khu xử lý rác Đông Nam

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương xử lý triệt để tình trạng phát tán mùi hôi tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, đồng thời tạm bàn giao toàn bộ quyền quản lý, vận hành khu vực này cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Môi trường Ecotech đến hết ngày 30/3/2026 nhằm ổn định môi trường và đời sống người dân...

Hàn Quốc phát triển công nghệ loại bỏ nhựa nano khỏi nước chỉ trong 10 phút

Hàn Quốc phát triển công nghệ loại bỏ nhựa nano khỏi nước chỉ trong 10 phút

Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa công bố một phương pháp xử lý nước mới có thể loại bỏ hơn 95% vi nhựa và nhựa nano chỉ trong vòng 10 phút nhờ ứng dụng hạt nano từ tính dạng phiến. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận hiệu quả cho xử lý nước sinh hoạt, nước thải và làm sạch môi trường...

Không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm, ở mức rất kém

Không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm, ở mức rất kém

Ngày 13/1, chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn ở mức báo động. Như vậy, liên tục trong 3 ngày qua, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội ghi nhận tại một số trạm quan trắc ở ngưỡng rất kém, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ nới lỏng xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, Nvidia hưởng lợi

Kinh tế số

2

Căn hộ chuẩn Bespoke tạo hiệu ứng mạnh, thu hút 250 đại lý hàng đầu

Bất động sản

3

Nam A Bank: Đề xuất thành lập cộng đồng tài chính xanh, đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế bền vững

Tài chính

4

Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững

Doanh nghiệp

5

Hạ tầng tỷ USD đưa “Dual-life living” thành đặc quyền thường nhật tại Elyse Island

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy