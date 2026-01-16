Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Chiều ngày 16/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chúc mừng ông Đặng Ngọc Điệp được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao trọng trách lớn lao trong bối cảnh khối lượng công việc của Bộ ngày càng nhiều, yêu cầu đặt ra đối với tập thể lãnh đạo Bộ ngày càng cao.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, trong nhiều năm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, Chính phủ trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp. Ảnh: Tùng Đinh

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và tập thể lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhiệt liệt chúc mừng ông Đặng Ngọc Điệp được bổ nhiệm Thứ trưởng, đồng thời khẳng định đây cũng là niềm vui chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi có thêm một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Ông Đặng Ngọc Điệp là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Khi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với ông Đặng Ngọc Điệp. Bộ trưởng đề nghị trên cương vị mới, ông nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, chủ động, tích cực trong công việc; phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp.

Bộ trưởng cũng đề nghị các lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp, ủng hộ, hỗ trợ ông Đặng Ngọc Điệp trong quá trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông cam kết sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, sát cánh cùng Bộ trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp và môi trường.

Tân Thứ trưởng khẳng định sẽ dốc hết tâm sức, trí tuệ và trách nhiệm để triển khai tầm nhìn phát triển ngành theo hướng xanh, bền vững; xây dựng nông nghiệp sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026- 2030.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cũng nhấn mạnh sẽ tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật; nêu cao tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động; không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.