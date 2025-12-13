Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, đẩy mạnh tiêu dùng dịp Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
Trước tác động nghiêm trọng của các đợt thiên tai, bão lũ lịch sử thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh tiêu dùng, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán và năm mới 2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 239/CĐ-TTg ngày 12/12/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khẩn trương, quyết liệt khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng, phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết của Nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 và tạo nền tảng cho năm 2026.
Công điện nêu rõ, thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, bão lũ lớn trên diện rộng với tính chất phức tạp, cực đoan, “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, kèm theo sạt lở đất, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kinh tế vĩ mô trong 11 tháng năm 2025 cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy.
Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24/10/2025 về khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11 và Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.
Theo chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt “Chiến dịch Quang Trung”, phấn đấu hoàn thành sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà ở, bố trí tái định cư cho các hộ có nhà bị đổ, sập, trôi, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/1/2026.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi thiên tai được yêu cầu chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai các giải pháp theo thẩm quyền nhằm bảo đảm an sinh xã hội, duy trì hoạt động học tập, khám chữa bệnh, ổn định đời sống Nhân dân. Đồng thời, tập trung khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường trên địa bàn, hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi cung ứng.
Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá đầy đủ thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, sạt lở đất, lũ quét trong thời gian tới, không để bị động, bất ngờ.
Bên cạnh nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, Công điện nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nhằm phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Các bộ, ngành, địa phương được giao chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Việc tăng cường sản xuất, cung ứng thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng khác cần gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết.
Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, hệ thống phân phối, triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trong nước cần được tổ chức thực chất, hiệu quả; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chuẩn bị chu đáo Hội chợ mùa Xuân năm 2026.
Cùng với đó, các lực lượng chức năng tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Trong lĩnh vực du lịch, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến, khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế và trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của du khách, tăng mức chi tiêu bình quân. Công tác quản lý giá dịch vụ lưu trú, ăn uống cần được tăng cường; thúc đẩy liên kết du lịch với tiêu dùng sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.
Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trên toàn chuỗi từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Bộ Công Thương được giao tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịp cuối năm và đầu năm mới; khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do; đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương với các đối tác tiềm năng; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng thị trường và chuỗi cung ứng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước tập trung quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Công điện, nhằm nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên.
Sáng 13/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021–2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026–2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ qua và xác định các định hướng, nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn tới.
Cục Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và cao điểm Tết Nguyên đán, với mục tiêu kiểm soát vi phạm, phòng ngừa tai nạn và giữ vững an ninh.
Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh sẽ góp phần hoàn thiện mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân và tạo ra công cụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
Thực tiễn triển khai việc xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội trong thời gian gần đây tại một số dự án tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... cho thấy còn một số tồn tại, bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực.
Sáng ngày 12/12, mức độ ô nhiễm không khí Hà Nội tiếp tục ở mức rất kém, chỉ số ô nhiễm bụi PM2.5 tiếp tục tăng gần chạm mốc nguy hại. Trước tình trạng ô nhiễm gia tăng, chất lượng không khí những ngày qua tiếp tục suy giảm, Hà Nội triển khai các biện pháp khẩn cấp về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn...
