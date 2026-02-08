Điện thoại Android sắp có thể “AirDrop”

Sau khi thử nghiệm trên dòng Pixel, Google xác nhận tính năng chia sẻ tệp giữa các thiết bị tương tự AirDrop thông qua Quick Share sẽ sớm được mở rộng sang nhiều thiết bị Android khác…

Trong nhiều năm, việc chia sẻ tệp giữa điện thoại Android và iPhone vẫn gặp nhiều rào cản. Khoảng cách bắt đầu được thu hẹp từ năm ngoái khi Google âm thầm tích hợp khả năng tương thích AirDrop vào Quick Share trên dòng Pixel 10.

Quick Share là tính năng chia sẻ tệp nhanh của Android, cho phép gửi ảnh, video hay tài liệu giữa các thiết bị Android mà không cần cáp hay ứng dụng bên thứ ba. Tính năng này đã được nhiều người dùng Pixel và một số điện thoại Android khác sử dụng từ vài năm nay.

Tháng 11/2025, Google đã nâng cấp tính năng này để tương thích với AirDrop của Apple. Khi gửi file từ Pixel 10, iPhone gần đó sẽ xuất hiện như một thiết bị có thể nhận tệp. Người nhận chỉ cần bật AirDrop ở chế độ Mọi người trong 10 phút để nhận dữ liệu, và quá trình truyền diễn ra trực tiếp, không qua máy chủ, giữ nguyên chất lượng và bảo mật dữ liệu.

Google mới đây đã tiết lộ tính năng này sẽ không còn giới hạn trên dòng Pixel, mà sẽ sớm được triển khai rộng rãi trên nhiều thiết bị Android khác.

Thông tin được đưa ra tại một buổi họp báo gần đây tại văn phòng Google ở Đài Bắc. Phát biểu tại sự kiện, ông Eric Kay, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật Android, cho biết sau quá trình thử nghiệm nội bộ, Google đã sẵn sàng mở rộng tính năng này ra toàn hệ sinh thái Android.

Theo ông, công nghệ đã chứng minh được độ ổn định, và trọng tâm hiện nay là hợp tác với các đối tác để triển khai trên nhiều thiết bị hơn.

“Năm ngoái, chúng tôi đã ra mắt khả năng tương thích AirDrop. Năm 2026, chúng tôi sẽ mở rộng sang nhiều thiết bị hơn”, ông Kay cho biết.

Ông cũng nói thêm Google đã dành nhiều thời gian để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định không chỉ với iPhone mà còn với iPad và MacBook: “Sau khi kiểm chứng thành công, chúng tôi đang làm việc cùng các đối tác để mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái, và người dùng sẽ sớm thấy thêm những thông báo mới”.

Được biết, Google không xem khả năng tương thích với AirDrop là tiện ích tạm thời, mà sẽ là tính năng nền tảng ngay của các thiết bị Android. Google cho biết yếu tố bảo mật được đặt lên hàng đầu, với hệ thống dựa trên các giao thức tin cậy và đã được kiểm định bởi đơn vị độc lập.

Khi được mở rộng, người dùng Android có thể chia sẻ ảnh, video và tệp trực tiếp với iPhone, iPad và MacBook ở gần thông qua Quick Share, không cần ứng dụng bên thứ ba hay liên kết lưu trữ đám mây.

Điều này được kỳ vọng giúp việc chuyển tệp giữa các thiết bị Android và Apple trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng song song nhiều nền tảng ở công việc và đời sống cá nhân.

Về thời điểm triển khai cụ thể trên các thiết bị ngoài Pixel, Google chỉ cho biết những thông báo mới sẽ xuất hiện “trong thời gian rất sớm”.

Đáng chú ý, ông Kay cũng cho biết Google đang hướng tới nhiều mục tiêu hơn ngoài việc chia sẻ tệp. Công ty muốn đơn giản hóa quá trình chuyển dữ liệu cho người dùng khi đổi điện thoại. Dù vậy, Google chưa công bố tính năng cụ thể hay thời điểm triển khai, song điều này cũng đã phản ánh nỗ lực ngày càng lớn của Google trong việc làm mờ rào cản giữa Android và hệ sinh thái Apple.