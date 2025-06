Ngành hải quan bắt giữ và xử lý hàng hóa vi phạm trị giá hơn 11.000 tỷ đồng trong 5 tháng

Theo báo cáo từ Cục Hải quan, tính riêng tháng 5/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 78,64 tỷ USD, tăng 5,8% (tương ứng tăng 4,33 tỷ USD) so với tháng trước. Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 355,79 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 180,23 tỷ USD và trị giá nhập khẩu đạt 175,56 tỷ USD, tăng lần lượt 14% và 17,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2025 chỉ thặng dư 551 triệu USD, giảm 4,5% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng, mức thặng dư là 4,67 tỷ USD, giảm tới 46,4% so với cùng kỳ.

Đối với kết quả thu ngân sách nhà nước, Cục Hải quan cho biết, mức thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 5 đạt 39.780 tỷ đồng, giảm 1,4% (tương đương với 567 tỷ đồng) so với tháng trước. Tuy nhiên, luỹ kế trong 5 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước ước đạt 182.518 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 44,4% dự toán được giao.

Cục Hải quan cho biết thêm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa đang diễn biến rất phức tạp. Trong đó, tuyến biển tiếp tục là điểm nóng với 686/1.247 vụ, chiếm 55% tổng số vụ và tập trung tại các cảng lớn như Đình Vũ, Cát Lái, Tân Vũ, Cái Mép… với các thủ đoạn phổ biến là khai sai tên hàng, chủng loại, trị giá, mã HS, xuất xứ nhằm gian lận thuế.

Về kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm, Bộ Tài chính cho biêt trong tháng 5/2025 toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.247 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 963,5 tỷ đồng đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 4 vụ, chuyển khởi tố 7 vụ, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 37,57 tỷ đồng.

Luỹ kế 5 tháng năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/5/2025), ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 6.453 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11.294 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ và chuyển khởi tố 41 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 384,73 tỷ đồng

Liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, tháng 5/2025, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng, phát hiện, bắt giữ 12 vụ/9 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 5 vụ. Tang vật thu được gồm 119,36kg ma túy các loại: 6,59kg cần sa; 17,4 kg heroin; 1,97 kg ketamine; 49,4 kg ma túy tổng hợp và 104 kg ma tuý loại khác.