Điều tra vụ lừa đảo, vi phạm kế toán tại Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (trụ sở chính ở phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác.
Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Hồ Ngọc Tiên Trung (SN 1972) đã lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán.
Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (SN 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết; cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.
Ngoài ra, Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt; trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế.
Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (SN 1974) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.
Trước đó, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Ngọc Tiên Trung về hai tội danh trên; Thái Hữu Văn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo chuyên gia, trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu, kỹ năng xanh đang trở thành lợi thế cạnh tranh lớn nhất của người lao động. Đối với doanh nghiệp, đây là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro vận hành và duy trì thế mạnh trong chuỗi cung ứng quốc tế...
Theo cơ quan công an, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, các đối tượng đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền; thu lời hơn 308 tỷ đồng từ hoạt động quảng cáo.
Nhiều cường quốc như Nhật Bản, Đức đối mặt nguy cơ thiếu hụt dân số, trong khi Ấn Độ vẫn duy trì cơ cấu dân số trẻ với tỷ suất sinh cao...
Đợt mưa lớn từ sáng 30/6 đến sáng 1/7 đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương, trong đó nặng nề nhất là Cao Bằng và Tuyên Quang. Hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, hàng trăm ha cây trồng ngập úng, sạt lở; nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, ách tắc...
Theo chuyên gia, Luật Dữ liệu 2024 là một bước đi đột phá của pháp luật Việt Nam khi trao cho chủ sở hữu dữ liệu “quyền tài sản” đối với dữ liệu. Do đó, cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu liên ngành pháp luật - kinh tế - công nghệ để xác định cách tiếp cận chính xác, phù hợp, tối ưu với dữ liệu...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...