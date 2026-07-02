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Điều tra vụ lừa đảo, vi phạm kế toán tại Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

N Như Nguyệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là bị hại trong vụ án, cần liên hệ với cơ quan công an để giải quyết theo quy định của pháp luật...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (trụ sở chính ở phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác.

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Hồ Ngọc Tiên Trung (SN 1972) đã lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (SN 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết; cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt; trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế.

Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (SN 1974) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Trước đó, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Ngọc Tiên Trung về hai tội danh trên; Thái Hữu Văn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai để giải quyết theo quy định của pháp luật.

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