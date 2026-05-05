Dự kiến bỏ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Theo dự thảo Nghị quyết, trong danh mục 60 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến được bãi bỏ có kinh doanh dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm…

Bộ Tài chính đã xây dựng tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo dự thảo nghị quyết để thẩm định, có khoảng 60 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến được bãi bỏ.

Trong đó, nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính có ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược, kinh doanh hàng miễn thuế.

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính cho rằng hiện nay, số lượng người có chứng chỉ kế toán viên chỉ khoảng hơn 2.000 người nhưng chỉ có khoảng 500 kế toán viên đăng ký hành nghề tại khoảng 190 đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán.

Trong khi đó, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động (với khoảng hơn 940.000 doanh nghiệp).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này để quản lý như ngành, nghề thông thường. Điều này sẽ góp phần mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán cho thị trường, tạo thuận lợi và thêm sự lựa chọn cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa, siêu nhỏ. Việc kiểm soát sẽ thông qua các quy định về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Bộ Tài chính cũng nêu lý do bãi bỏ đối với nhóm ngành nghề kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, thay vào đó đề xuất sửa đổi thành “hoạt động kinh doanh bảo hiểm (không bao gồm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm”.

Đồng thời rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh trùng lắp, không còn thật sự cần thiết của ngành, nghề này. Việc cắt giảm theo nguyên tắc ngành, nghề có tính chất tương tự nhau hoặc đã được xem xét, kiểm soát bởi ngành, nghề khác trong danh mục hoặc hoạt động quản lý khác.

Theo Bộ Tài chính lý giải, khoản 1, điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Như vậy, về bản chất, các ngành, nghề “kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm” thuộc chu trình của hoạt động kinh doanh bảo hiểm (không bao gồm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) và đều là 01 ngành, nghề “Hoạt động kinh doanh bảo hiểm”.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh quy định điều kiện kinh doanh cho ngành, nghề “hoạt động kinh doanh bảo hiểm” là cần thiết nhằm đóng vai trò “tấm lá chắn” cho nền kinh tế, bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu khách hàng cá nhân và hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, thiên tai. Các công trình đầu tư lớn của quốc gia như giàn khoan, thủy điện, sân bay, vệ tinh... đều có sự tham gia của bảo hiểm.

Việc cắt giảm quá sâu các điều kiện của “chu trình” hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ khiến quy trình bị đứt gãy, ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và làm nền kinh tế dễ bị tổn thương hơn. Do đó, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh sửa đổi như trên.

Ngoài ra, Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN (AIRM) từ năm 1998, của Hiệp hội Quốc tế các nhà Quản lý Bảo hiểm (IAIS) từ năm 2007.

Vì vậy, việc quy định điều kiện đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực của IAIS và là căn cứ để đánh giá mức độ phát triển, sự tin cậy của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng, hệ thống tài chính và toàn bộ nền kinh tế nói chung.