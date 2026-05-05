Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Dự kiến bỏ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Đỗ Mến

05/05/2026, 11:02

Theo dự thảo Nghị quyết, trong danh mục 60 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến được bãi bỏ có kinh doanh dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính đã xây dựng tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo dự thảo nghị quyết để thẩm định, có khoảng 60 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến được bãi bỏ.

Trong đó, nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính có ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược, kinh doanh hàng miễn thuế.

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính cho rằng hiện nay, số lượng người có chứng chỉ kế toán viên chỉ khoảng hơn 2.000 người nhưng chỉ có khoảng 500 kế toán viên đăng ký hành nghề tại khoảng 190 đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán.

Trong khi đó, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động (với khoảng hơn 940.000 doanh nghiệp).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này để quản lý như ngành, nghề thông thường. Điều này sẽ góp phần mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ kế toán cho thị trường, tạo thuận lợi và thêm sự lựa chọn cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa, siêu nhỏ. Việc kiểm soát sẽ thông qua các quy định về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Bộ Tài chính cũng nêu lý do bãi bỏ đối với nhóm ngành nghề kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, thay vào đó đề xuất sửa đổi thành “hoạt động kinh doanh bảo hiểm (không bao gồm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm”.

Đồng thời rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh trùng lắp, không còn thật sự cần thiết của ngành, nghề này. Việc cắt giảm theo nguyên tắc ngành, nghề có tính chất tương tự nhau hoặc đã được xem xét, kiểm soát bởi ngành, nghề khác trong danh mục hoặc hoạt động quản lý khác.

Theo Bộ Tài chính lý giải, khoản 1, điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm bao gồm đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Như vậy, về bản chất, các ngành, nghề “kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm” thuộc chu trình của hoạt động kinh doanh bảo hiểm (không bao gồm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) và đều là 01 ngành, nghề “Hoạt động kinh doanh bảo hiểm”. 

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh quy định điều kiện kinh doanh cho ngành, nghề “hoạt động kinh doanh bảo hiểm” là cần thiết nhằm đóng vai trò “tấm lá chắn” cho nền kinh tế, bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu khách hàng cá nhân và hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, thiên tai. Các công trình đầu tư lớn của quốc gia như giàn khoan, thủy điện, sân bay, vệ tinh... đều có sự tham gia của bảo hiểm.

Việc cắt giảm quá sâu các điều kiện của “chu trình” hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ khiến quy trình bị đứt gãy, ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và làm nền kinh tế dễ bị tổn thương hơn. Do đó, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh sửa đổi như trên.

Ngoài ra, Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN (AIRM) từ năm 1998, của Hiệp hội Quốc tế các nhà Quản lý Bảo hiểm (IAIS) từ năm 2007.

Vì vậy, việc quy định điều kiện đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực của IAIS và là căn cứ để đánh giá mức độ phát triển, sự tin cậy của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng, hệ thống tài chính và toàn bộ nền kinh tế nói chung.

Vào ngày 4/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì Hội đồng thẩm định độc lập dự thảo Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo Nghị quyết gồm 06 điều và 02 phụ lục, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 01/3/2027.

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

07:47, 05/05/2026

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

Chính phủ xác định 787 “điểm nghẽn” thể chế, ưu tiên xử lý dứt điểm trong năm 2026

22:17, 04/05/2026

Chính phủ xác định 787 “điểm nghẽn” thể chế, ưu tiên xử lý dứt điểm trong năm 2026

Vụ buôn lậu hơn 546kg vàng và hành vi vi phạm kế toán, gây thất thu thuế cho nhà nước

09:49, 22/10/2025

Vụ buôn lậu hơn 546kg vàng và hành vi vi phạm kế toán, gây thất thu thuế cho nhà nước

Từ khóa:

bãi bỏ điều kiện kinh doanh đại lý bảo hiểm dịch vụ kế toán kinh doanh bảo hiểm môi giới bảo hiểm

Đọc thêm

Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 để làm căn cứ hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung...

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Bộ Công an đề xuất định danh sản phẩm, hàng hóa bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái. Đây là mã dùng truy vết sản phẩm được tạo lập tự động trên Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực...

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Pháp luật hiện hành không cho phép truy đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với khoảng thời gian người tham gia không đóng trước đó. Vì vậy, người tham gia cần duy trì việc đóng liên tục, tránh gián đoạn để đảm bảo quyền lợi hưởng lương hưu...

Cảnh báo 3 lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố

Cảnh báo 3 lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố

Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành 100% công trình trong 150 ngày, qua đó giảm áp lực sĩ số học sinh/lớp, nâng cao điều kiện dạy và học, tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn trường học và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Kinh tế xanh

2

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Dân sinh

3

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Kinh tế xanh

4

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Tài chính

5

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy